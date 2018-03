Stiri pe aceeasi tema

- Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul unei intersectii cu drumul care duce catre localitatea Tomnatic. Soferul uneia dintre masini a semnalizat virajul la stanga, catre Tomnatic, insa soferul unui alt autoturism care venea din spate a incercat…

- Noul mecanism de stabilire, declarare si achitare a contributiilor la sanatate si pensii va pune din nu pe drumuri cele 30.000 de persoane care au depus Formularul 600 in termenul legal, respectiv pana la 31 ianuarie, a spus miercuri Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Persoanele cu insomnie sunt mai expuse unor boli precum diabetul, din cauza dereglarii nivelului insulinei, si hipertiroidia, produsa de excesul de hormoni tiroidieni. Studiile au aratat ca insomnia favorizeaza aparitia infarctului si a accidentului vascular cerebral. Scaderea…

- Un numar de 21 de persoane au fost evacuate sambata de catre pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit…

- Situatia pacientilor care au nevoie de imunoglobuline pentru a trai este din ce in ce mai critica, atrage atentia medicul Alexis Cochino, imunolog, intr-un interviu acordat „Adevarul”. Acesta sustine ca lipsa tratamentului poate avea consecinte foarte grave si ca atat pacienti adulti cat si copii vor…

- Sase persoane, intre care trei copii au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens. Potrivit...

- BerbecBerbecii sunt persoane extrem de egoiste. Sunt atat de preocupați de propria persoana și de propriile nevoi incat ai putea muri langa ei și nu și-ar da seama. Mai mult, sune persoane extrem de rele și impulsive.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- Un autocar cu 70 de muncitori, angajati la o societate din municipiul Braila, a fost blocat timp de doua ore pe timpul noptii intre localitatile Tufesti si Gropeni din cauza sulurilor de zapada. Autocarul a fost deblocat cu ajutorul utilajelor si insotit pana la destinatie. Interventia a durat aproximativ…

- Peste 90 de oameni au fost ucisi, duminica, in orasul sirian Ghouta, in urma unui atac ce pare a fi fost executat de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews.

- Multe persoane sunt îngrijorate de ce ar putea spune în timpul somnului, iar un studiu recent al cercetatorilor francezi de la Spitalul Pitié-Salpêtrière confirma ca temerile sunt justificate.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, la un imobil din localitatea Maia, comuna Bobalna. Potrivit primelor informații, incendiul s-a soldat cu trei victime o femeie și doi copii, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Se pare ca mama celor doi minori ar fi incercat sa aprinda…

- ”Soluția este sa gasim acele rezolvari pentru proiecte și un consens in cateva domenii precum educația, sanatatea, infrastructura rutiera și feroviara, dezvoltare regionala și descentralizare – prioritare pentru UDMR, pe langa soluționarea problemelor specifice comunitații maghiare – unde ar trebui…

- Numarul afectiunilor respiratorii a continuat sa creasca in saptamana 5-11 februarie 2018, fiind diagnosticate cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare 1125 de persoane din Dambovita, din care 37 internate, iar alte 25 de persoane cu pneumonie au fost spitalizate, din totalul de 168 de cazuri…

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Ziua Mondiala a cercetasilor va fi sarbatorita maine la Palatul Culturii din Iasi, in avans, pentru a fi in weekend. Asta pentru ca, pe plan mondial, activitatile cercetasilor sunt sarbatorite de regula pe data de 22 februarie, aceasta fiind data la care s-a nascut sir Robert Baden Powell, cel care…

- Durere fara margini in orașul Parkland din statul american Florida, dupa atacul armat de la liceul din localitate. Peste 1000 de localnici au participat la un priveghi in memoria celor 17 persoane ucise. Fred Guttenberg este tatal lui Jamie, una dintre victimele atacatorului.

- Doi copii de 14 și, respectiv, 6 ani a fost spitalizați la Spitalul Raional Cahul dupa ce s-au intoxicat cu gaz de la o instalație de incalzire autonoma. Incidentul a avut loc in acesta dimineața in satul Roșu.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian. "Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Apneea in somn este o tulburare pe care o fac mai ales barbatii cu probleme de greutate. Consta in oprirea respiratiei in timpul somnului, fie ca este insotita de sforait sau nu. Dar nu sforaitul este problema, ci complicatiile care pot sa apara: autointoxicarea cu dioxid de carbon, oboseala cronica…

- Peste trei milioane de pacienți sufera de prediabet, potrivit unui studiu PREDATORR desfașurat de Societatea Romana de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Despre diabet se spune ca este boala ca ucide fara dureri, insa inainte ca cineva sa aiba diabet, aproape intodeauna exista un prediabet, spun medicii.…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- La dezbaterea pentru bugetul din acest an a fost o propunere de construire a unei linii de tramvai pe Dorobanților. Boc spune ca, cel mai probabil, se va introduce o linie de troleibuz. În ceea ce privește extinderea liniei de tramvai, primarul Clujului vorbește de o linie de tramvai…

- Departamentul de Finante al SUA a publicat marti o lista cu oficiali si oameni de afaceri rusi - in total, 210 persoane: 114 oficiali si 96 oameni de afaceri - considerati ca facand parte din cercul de persoane apropiate presedintelui Vladimir Putin si care ar putea fi supusi sanctiunilor ca parte a…

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada, la Timisoara. Mai multi angajati ai celor doua servicii de transport s-au batut si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Trei oameni au murit intr-un accident rutier petrecut sambata, la iesirea din municipiul Orastie. Printre victime se afla Darius Stan, un tanar de 19 ani, elev in clasa a XII-a la un colegiu din Orastie. Ceilalti doi oameni care au murit sunt un barbat de 60 de ani si o femeie in varsta de 59 de ani.…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Numarul persoanelor cu dizabilitati mintale si psihice aflate in comunitate in Romania era anul trecut de peste 200.000, potrivit datelor Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), centralizate de Fundatia Estuar, care avertizeaza ca lipsa investitiilor in serviciile sociale…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, in noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) intr-un comunicat de presa. "Pe parcursul noptii, ambulantele…

- Poate unii cunosc un episod din desenele animate Dexter's Laboratory unde Dexter, dupa ce a dorit sa invete in cel mai scurt timp toata materia la franceza pentru un test, a decis sa-si foloseasca aparatul de invatare care, practic, era...

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- Dupa ce a devenit anul acesta autorul unei carti cu fericirea in titlu (“Fericirea e un ac de siguranta”, Curtea Veche Publishing), Razvan Exarhu s-a reintors la prima dragoste – radioul. Se trezește dis-de-dimineața pentru matinalul de la Rock FM, unde invita oameni care sunt dispuși sa rada și de…

- Joi seara, la ora 21.39. Garda Nusfalau si SVSU Crasna, din cadrul ISU Salaj, au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Mal. Interventia pompierilor a fost ingreunata de un drum impracticabil, la aproximativ 600 m de locul interventiei echipajele s-au deplasat pe jos. Cauza probabila…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- ''Unele persoane abia acum au curajul sa priveasca in trecut si sa ceara sa-si consulte dosarul, cand au devenit pensionari'', a declarat Jahn. ''Le este frica sa afle daca au fost spionati de catre vecini sau prieteni'', a adaugat Jahn, care a fost militant pentru drepturile omului in fosta Germanie…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de...

- IMAGINI Accident grav in urma cu putin timp : Un microbuz a intrat intr-un parapet. Cinci persoane au fost ranite, intre care si doi copii. FOTO Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava. Soferul unui microbuz…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat joi ca este timpul sa se ceara ca toti vinovatii pentru "macelul" de la Revolutia din 1989 sa ajunga in fata Justitiei. "E timpul sa cerem ca toti vinovatii pentru macelul din Decembrie 1989 sa ajunga in sfarsit in fata Justitiei. In Romania,…

- Avocatul care acum doua zile a accidentat patru persoane pe o trecere de pietoni la Botanica a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit procurorului de caz, avocatul a recunoscut doar ca a urcat beat la volan. Amintim ca doua femeii împreuna cu doi copii minori…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei RomA¢ne, AYi Principele Radu au citit, vineri, mesajele dedicate Regelui Mihai I de pe coroanele AYi jerbele de flori depuse la Palatul Regal, unde mii de persoane se perindAƒ, aAYezA¢ndu-se la coadAƒ AYi aAYteptA¢ndu-AYi rA¢ndul pentru a se A®nchina la catafalcul…