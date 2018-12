Astazi este ziua luptatorului antitero

Stiri pe aceeasi tema

- Datele de la Casa Nationala de Pensii arata ca, de exemplu, in luna septembrie suma totala cheltuita cu aceste venituri speciale s-a ridicat la aproape 93 de milioane de lei, adica in jur de 20 de milioane de euro. Un simplu calcul ne arata ca pensia medie a trecut de 10.000 de lei. Dar de unde vin…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa scandaloasa „fotografie de familie” de la 1 decembrie din Alba Iulia, in care Klaus Iohannis a fost prezentat la tribuna oficiala inconjurat aproape exclusiv de ofițeri de rang inalt ai Serviciului Roman de Informații, iata, apare o noua bomba. Anterioara. Datand din…

- Safetech Innovations, o companie antreprenoriala romaneasca, a participat la Cyber Coalition 2018, cel mai important exercitiu de aparare cibernetica organizat anual de NATO, intre 28 si 29 noiembrie. Evenimentul are ca scop de a testa capacitatea NATO de a-si proteja retelele impotriva atacurilor…

- Spectacol dedicat Marii Uniri la Focsani Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Centenarul Marii Uniri si Ziua Nationala a României sunt marcate în toata tara prin parade militare, ceremonii religioase…

- Pregatiri pentru vreme nefavorabila Peste 11 mii de politisti, jandarmi si pompieri sunt pregatiti sa intervina în judetele aflate sub atentionare cod galben de ninsori. Cu detalii, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, comisarul sef Monica Dajbog: "Celor…

- Dubla crima din Buftea s-a produs pe fondul geloziei, cetateanul irakian suspectand ca femeia avea pe altcineva, in conditiile in care el venea rar in Romania, potrivit unor surse judiciare. Dupa ce a comis fapta, barbatul a sunat la 112 si, linistit, l-a condus in apartament pe primul politist ajuns…

- Contraspionajul din Franta denunta manevre americane de spionare a Airbus si a altor companii emblematice din sectoare strategice franceze, potrivit France 3. Ziarul Le Figaro publica miercuri un document al DGSI (Directia Generala de Securitate Interna, subordonata Ministerului de Interne…

- Dumitru Iliescu a adaugat ca a vorbit in fata membrilor comisiei si despre colaborarea pe baza unor protocoale incheiate intre SPP si celelalte structuri din domeniul sigurantei nationale."Le-am dat elemente vizavi de ce inseamna protectia, pentru ca protectia nu este doar actiunea persoanelor…