- Este cel de-al cincilea an in care Asociatia Help Autism marcheaza Ziua Internationala a Constientizarii Autismului, 2 aprilie, prin intermediul evenimentului cultural menit sa atraga atentia asupra problematicii autismului in Romania si totodata sa stranga fonduri pentru sustinerea celor 500 de copii…

- In ciuda faptului ca exista o oferta generoasa de solutii hands-free pentru automobile, multi soferi tin telefonul in mana sau la ureche in timp ce conduc. Acest obicei prost este popular chiar si printre cei ale caror automobile includ tehnologie pentru convorbiri cu maini libere. Pentru ceilalti exista…

- Luna viitoare, pe 27 aprilie, la Biblioteca Centrala Universitara, de la ora 17.30, va avea loc Adunarea Generala a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Romania, prilej cu care va fi ales presedintele acestei filiale si, totodata, se va supune la vot si alegerea presedintelui USR pentru mandatul…

- Cea mai fericita tara din lume este Finlanda, se arata in Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Tot in acest clasament, se arata ca americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut, informeaza Reuters.

- Cele doua SUV-uri de clasa B asamblate la uzinele din Romania, Dacia Duster și Ford EcoSport, au inregistrat anul trecuit cele mai mari creșteri din Top 10 al segmentului. Modelul Dacia Duster, produs in ...

- Norvegia nu mai este cea mai fericita tara din lume, fiind detronata in Raportul Mondial al Fericirii 2018, care prezinta un top alcatuit din 156 de state. Romania se numara printre primele 100.

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut, relateaza Reuters. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila…

- Edward Șanda, despre sora lui cu 20 de ani mai mica. Elizabeth a venit pe lume in urma cu aproape o luna, iar Edward, cel care, impreuna cu Ioana Ignat, a ținut primul loc a topurilor de radio cu piesa “Doar pe a ta” , spune ca a trait atunci cel mai frumos sentiment. Cantarețul este mai mult decat…

- Evenimentul va fi marcat prin organizarea primei conferințe naționale dedicate acestei afecțuni din categoria bolilor rare. Incepand cu anul acesta, ziua de 25 martie va avea o semnificație speciala pentru cei aproximativ 100 de pacienți cu mastocitoza din Romania, intrucat data respectiva a fost…

- Un proiect de lege semnat de 165 de deputati si senatori PSD, ajuns saptamana trecuta la Senat pentru dezbatere, isi propune sa usureze accesul tinerilor la piata funciara si sa reduca achizitiile de terenuri agricole cu scop speculativ. Initiativa este motivata de faptul ca legea 17/2014, care permite…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care…

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei, urmati de locuitorii din Cluj-Napoca…

- Deputatul Mihaela Hunca inițiatoarea proiectului de lege pentru dezvoltarea sportului de masa, depus in Parlament la finalul anului trecut, a prezentat propunerea legislativa cu ocazia desfașurarii Forumului Decanilor de Educație Fizica și Sport din Romania, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute…

- Romania a cazut pe locul 20 in topul coeficientilor in cupele europene pe ultimii 5 ani, ne-au depasit pana si Cipru si Israel. Eliminarea FCSB-ului incheie sezonul european al Romaniei. Unul foarte slab si care ne arunca pe cea mai proasta pozitie in topul coeficientilor din ultimii 5 ani. Vom fi pe…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- România apare între țarile care se îndreapta într-o direcție greșita din punct de vedere economic. Potrivit Indicelui Saraciei, publicat de Bloomberg, tara noastra a urcat cu 16 pozitii fata de anul trecut.

- Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, intr-o urcare in acest top cu 16 pozitii. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii. Bloomberg Misery Indexnoteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei)…

- N.D. Initiatorii unui program de prevenție a diabetului zaharat de tip 2 și a bolilor civilizației – “inCerc” – au anuntat ca sunt aproape de a finaliza prima etapa a actiunilor lansate in luna septembrie 2017 de catre Asociația Medicover. Astfel, aproape 1.000 de elevi de clasa a V-a din 27 de școli…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Vanzarile de ciocolata vor creste in acest an si putea depasi granita de 5 miliarde de lei, cu circa 20% mai mult fata de anul trecut, potrivit estimarilor KeysFin. Iata care sunt cei mai mari jucatori din Romania si topul jucatorilor la nivel mondial. Unde ar mai putea firmele mici sa gaseasca loc…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…

- Membra Comitetului Executiv al Organizatiei de Eliberare a Palestinei (OEP) Hanan Ashrawi a facut apel la guvernul Romaniei sa joace un rol activ in sprijinul unei paci juste si al constituirii unui stat palestinian suveran si independent. Initiativa vine dupa ce Romania a decis sa se abtina la votul…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Conform datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidential, cat si celui de business, cele mai listate tipuri de proprietati in 2017 pe segmentul rezidential au fost apartamentele cu doua camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Bucuresti, 25 ian /Agerpres/ - "Ambasadori in Portocaliu", o campanie de sustinere a luptei impotriva violentei asupra femeilor, a fost lansata joi de catre Ambasada Frantei in Romania si alte peste zece reprezentante diplomatice la Bucuresti, ca ecou al campaniei "Orangez le Monde/Orange the World"…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor analize ale Organizatiei…

- Romania este printre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in 2050, in timp ce, la nivel global, populatia va creste pana la aproape 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite…

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- “Topul celor mai performante orase si administratii locale din Romania” a fost lansat luni, 22 ianuarie, de UrbanizeHub, un agregator de idei, opinii, proiecte si stiri despre orase inteligente si dezvoltarea urbana sustenabila, infiintat de catre mai multi experti din intreaga lume. Experții organizației…

- Timp de 3 zile, municipiul Baia Mare a fost gazda pentru Adunarea Generala a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, eveniment la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene a Elevilor din mai multe zone ale țarii. Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a participat la unul…

- In saptamana 15-19 ianuarie, in județul Vaslui au fost raportate 23 de cazuri. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 15-19 ianuarie, au fost raportate 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 județe și in municipiul București.…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferenţa…

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei aduna semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vratsa si Montana de restul tarii, transmite televiziunea bulgara NOVA, citata de novinite.com. Ei spun ca vor fie autonomie, fie sa se uneasca cu Romania, informeaza HotNews.ro. ...

- De departe, in fruntea clasamentului se afla ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vrut sa se identifice cu ... oaia. Totul a inceput in 30 mai, cand Petre Daea a sustinut ca actualul brand de tara, frunza, ar putea fi schimbat cu oaia, aceasta din urma fiind „o statuie vie”. „Langa…

- Nicolae Moga, senator PSD, este unul din promotorii modificarii legii care interzice fumatul in spațiile publice inchise. Milioane de fumatori sunt neglijați in Romania, din punctul acestuia de vedere.

- Ministerul Palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul roman, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, precum si ca urmare a abtinerii Romanei…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera, transmite…

- Daulet Batrasev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, a transmis un mesaj in care vorbeste despre relatia apropiata dintre cele doua state, evidentiind cresterea schimburilor comerciale, importanta Romaniei ca poarta de acces catre Europa de Vest, dar si valorile…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…