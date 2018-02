Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea are data fixa de celebrare în acelasi sat, dar variabila de la zona la zona (24 si 28 februarie; 1 si 25 martie), potrivit dictionarului "Panteonul Românesc", Ion Ghinoiu, Ed. Enciclopedica, 2001. Tot în functie de regiune, Dragobetele se mai numeste…

- Dragobetele, un zeu tanar al Panteonului autohton, este dupa legenda fiul Babei Dochia, reprezentand, in opozitie cu aceasta, principiul pozitiv. Dragobetele era sarbatorit, in functie de zona etnografica, in una din zilele de la sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie. Sarbatoarea are data…

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, zi in care Biserica Ortodoxa sarbatoreste Intaia si a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezatorul. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Dragobetele, sarbatoarea dragostei la români, își are radacinile în tradițiile dace și în credința într-un fel de zeu al iubirii, a carui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic și începutul primaverii. Dragobete, fiul Dochiei, era zeul dragostei și al bunei…

- Dragobetele, patron al dragostei, este sarbatorit de spiritualitatea populara pe 24 februarie, ziua in care Biserica Ortodoxa cinsteste Aflarea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Dragobete, zeu al tineretii in Panteonul autohton, este un tanar chipes si navalnic, petitorul pasarilor care, la sfarsit…

- Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” organizeaza in cadrul Stagiunii de Concerte 2017-2018 a Corului de Camera PASTORALA un concert coral dedicat sarbatorii traditionale de Dragobete. In „Obiceiuri populare de peste an – Dictionar” (1997), se asociaza numele de Dragobete cu un personaj din mitologia…

- In ciuda ninsorii și a gerului, soarele razbește in inimile indragostiților, la Castelul Bran. Pe 24 februarie 2018, Dragobetele saruta fetele! Cu o inima din turta dulce, aromata. O inima mare, pentru doi, ca sa o imparta așa cum iși impart bucuriile pana la adanci batraneți. Toate cuplurile care vor…

- Vești nu prea optimiste de la meteorologi! Mai exact, luni o sa ninga in Muntenia dar si la deal si la munte, va fi lapovita in Oltenia si pe arii restranse in Dobrogea, iar in Banat si Crișana va ploua. Maximele vor fi intre minus 3 grade in estul Transilvaniei si 7 grade in Dealurile de Vest.

- Vremea Paște 2018. Anul acesta creștinii ortodocși vor sarbatori Paștele pe 8 aprilie. Inca de pe-acum, meteorologii au facut previziunile pentru acea perioada a anului 2018. In luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se…

- Ploi și ninsori. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Luna februarie debuteaza cu vreme calda, dar cu precipitatii. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani, in cele mai multe dintre regiuni temperaturile diurne vor fi pozitive. De exemplu, saptamana aceasta in Banat, Dobrogea, Muntenia si Oltenia vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit…

- Cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei in Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si izolat in restul teritoriului, informeaza Mediafax.

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi. …

- Cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei in Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si izolat in restul teritoriului

- In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul și sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile și precipitații mixte și polei. In nord-estul si centrul tarii, in cursul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de ninsori, lapovita, ploi si vant puternic in intreaga tara, valabila pana miercuri seara, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 20:00 va debuta in cursul noptii…

- Conform ANM, precipitațiile vor fi prezente in Banat din dupa-amiaza zilei de marți, 16 ianuarie și local se va forma polei. Vantul se va intensifica in regiunile vestice, atingand viteze de 50 – 55 kilometri pe ora. „Din dupa-amiaza zilei de marți (16 ianuarie) precipitațiile…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana la 17 ianuarie, ora 20:00, se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte in mai multe zone ale țarii. In cursul nopții de luni spre marți și in primele ore ale zilei…

- Specialistiii ANM au emis o noua informare de vreme rea. Pana miercuri, 17 ianuarie, Romania va fi lovita de ninsori puternice, iar vantul se va intensifica. „In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți, pe arii relativ extinse in sudul și sud-estul teritoriului…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de precipitații și vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 15 ianuarie, ora 20.00 – 17 ianuarie, ora 20.00.În cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie)…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu (jud. Arges), circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri, din cauza caderilor masive de pietre de pe versant. Este…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pâna duminica, 14 ianuarie, ora 16.00: intensificari ale vântului, precipitații sub forma de ninsoare și racire accentuata. "Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Meteorologii ANM anunța ca „incepand din cursul nopții de vineri spre sambata – 12/13 ianuarie – vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar pe parcursul zilei de sambata – 13 ianuarie – local și in centrul și nord-vestul țarii. Se vor…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil în intervalul 12 ianuarie, ora 22.00 – 14 ianuarie, ora 16.00.Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Meteorologii au emis o informare de ninsori, vant și vreme rece, valabila incepand de vineri noapte. Vom avea parte de intensificari ale vantului, precipicații sub forma de lapovița și ninsoare și de o racire accentuata a vremii pana duminica dupa-amiaza. Potrivit Adminitrației Naționale de Meteorologie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara. Potrivit meteorologilor, in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16, vremea se va raci semnificativ și sunt așteptate ninsori, lapovița și intensificari ale vantului. Administrația Naționala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vant, ninsoare si racire a vremii, valabila de vineri, ora 22.00, pana duminica, la ora 16.00. “Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice si la munte,…

- Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile…

- Informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este valabila pana in 14 ianuarie la ora 16:00. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire. ”Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13…

- Zapezile, gerul extrem, viscolul și poleiul întârzie sa își faca apariția, deși suntem la jumatatea iernii. Prognoza meteo pentru lunile ianuarie, februarie și martie indica temperaturi apropiate de normalul perioadei, potrivit prognozei de specialitate pentru urmatoarele trei luni,…

- Meteorologii au emis, astazi, noi avertizari de Cod Galben de ceata, valabile in judete din Oltenia, Dobrogea si Muntenia. Pana la ora 11.00, in judetele Olt, Dolj, Teleorman si Giurgiu se va semnala ceata, fenomen ce va determina scaderea vizibilitatii ...

- Meteorologii au emis, duminica, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in judete din Oltenia, Dobrogea si Muntenia, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana...

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- ANM: Iarna va incepe sa-si faca simtita prezenta abia de anul viitor Foto: pixabay.com Vremea în minivacanța de Craciun a fost deosebit de calda, iar întrebarea care se pune acum este daca de Revelion timpul va ține din nou cu cei care își doresc zile la fel de frumoase.…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Astazi, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 …-1 grad in depresiuni si in nordul Moldovei și 5 grade la Drobeta Turnu Severin. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații predominant sub forma de ninsoare…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o atenționare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ pentru zona de munte și o alta de intensificari ale vantului pentru zone din Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și a actualizat informarea emisa vineri.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi o atenționare meteorologica Cod galben de intensificari ale vântului și ninsori însemnate cantitativ pentru zona de munte și o alta de intensificari ale vântului pentru zone din Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ pentru zona de munte si o alta de in...

- Meteorologii au anunțat ca vremea se va schimba drastic! In curand trebuie sa ne asteptam la un val de ger, potrivit directorului ANM. Acesta a mai precizat ca sunt șanse slabe sa avem zapada de Craciun, precipitații mai bogate vor veni incepand de anul viitor, din luna ianuarie. “Din 17 decembrie va…

- Este Cod Gaben in zona de munte a județului Prahova. Tocmai ce a intrat in vigoare la ora 08:00 și este valabil pana la ora 10:00. La altitudini de peste 1800 de metri, vantul va avea intensificari cu rafale ce vor depași 70-80 km/h. Ninsoarea viscolita va determina o vizibilitate scazuta. [citeste…