Alicia Silverstone implineste astazi, 4 octombrie, varsta de 42 de ani. De curand, actrita s-a aflat la un eveniment in Beverly Hills, unde a aratat ca se afla intr-o forma de exceptie! Alicia Silverstone a devenit rapid un idol al adolescentilor Alicia Silverstone este o actrita, producatoare, autoare si activista americana. Ea si-a facut debutul in anul 1993, in filmul The Crush si a devenit rapid un idol al adolescentilor dupa ce a aparut in trei videoclipuri consecutive ale formatiei Aerosmith. Alicia s-a nascut in San Francisco, California si a fost crescuta de parintii sai, Deirdre si Monty…