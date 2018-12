Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe 15 decembrie Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfantul Sfințit Mucenic Elefterie și pe mama sa, Sfanta Mucenița Antia. Sfantul Mucenic Elefterie era din Cetatea Eterna, Roma. Inca de la o varsta foarte frageda acesta va ramane orfan de tata și va fi crescut doar de mama sa, Antia,…

- Dan Petrescu, antrenorul chinezilor de la Guizhou Zhicheng, primeste un salariu de cinci milioane de euro pe an, iar sefii i-au pregatit un bonus de trei milioane daca va mentine echipa in prima liga, informeaza Mediafax.Dupa 25 de etape, trupa antrenorului romane e pe ultimul loc, la 6 puncte…

- Antrenorul Edi Iordanescu a transmis un mesaj de sustinere dupa ce nationala Under 21 a Romaniei a invins Tara Galilor, 2-0, si e foarte aproape de calificarea la Campionatul European, dar si un avertisment, scrie Mediafax.“Trebuie sa-i laudam pe baieti, sa ne bucuram alaturi de ei, sunt sentimente…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a afirmat, luni, ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei, in contextul in care a avertizat de nenumarate ori autoritatile de la Bucuresti ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor, insa a fost apostrofata ca spune lucrurilor…

- Apartinem Europei si asta nu de azi, de ieri, ci de secole in care cultura democratica europeana s-a sedimentat si ne-a definit. Tocmai de aceea, solidaritatea si disponibilitatea pentru celalalt inseamna si apararea acestei vocatii si apartenente europene a Romaniei, au spus, la unison aproape, laureatii…

- 200 de antreprenori romani din Țara și Diaspora se vor regasi saptamana viitoare in orașul Marii Uniri – la Alba Iulia – animați de deviza celei de-a treia ediții a Summitului RePatriot: „Noi facem Romania mai buna!” Pe perioada Summit-ului, de joi și pana duminica, ii puteți intalni in capitala de…

- AS Roma a pierdut ultima partida din Serie A, scor 0-2, contra celor de la Bologna. Danielle de Rossi (35 de ani), capitanul formației, a sarit in apararea tehnicianului Eusebio di Francesco. "Știu ca lucrurile merg rau acum pentru Roma, știu ca pare imposibil de redresat situația actuala, dar am mai…

- Cornel Dinu a avut inca o iesire dura la adresa lui Florin Bratu. Legenda lui Dinamo l-a acuzat pe antrenor de faptul ca schimba echipa de la o etapa la alta, lucru de neanteles pentru ca, spune Dinu, afecteaza omogenitatea echipei.