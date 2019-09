Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 25 august 2019 (a X-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte TIMOTEI Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei ortodoxe a Maramureșului și Satmarului a binecuvantat noile lucrari care s-au desfașurat la lacașul de cult, a liturghisit și a predicat in Parohia „Nașterea Maicii Domnului” dupa care…

- Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de faptul ca soferului i a fost distrasa atentia de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni in direct pe retelele de socializare. Astfel, se va interzice…

- Se poate spune ca a iubit-o inca de cand nici nu știa ce inseamna iubirea. I-a intrat pe sub piele, direct in sange, ca un microb de care nu te mai poți descotorosi și nu l-a mai parasit nicio clipa. I-a simțit prezența prima data pe cand avea probabil patru ani. Atunci și-a privit prima data, in ochi,…

- DJ-ul estonian Tommy Cash a adus, vineri seara, pe scena de la Electric Castle, maneaua "Așa trec zilele mele", a lui Adrian Minune, iar oficialii manifestarii au anuntat ulterior ca aceasta a fost ultima reprezentatie a artistului in festival, potrivit Mediafax."Multumim, Tommy Cash! Pentru…

- Premierul Tunisiei, Youssef Chahed, a interzis vineri utilizarea valului islamic integral (niqab) in institutiile publice „din ratiuni de securitate”, potrivit unui oficial din cadrul Guvernului, citat de Reuters.

- Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, vrea sa plece din țara. Ar fi trebuit chiar astazi sa ajunga in Elveția, insa, in urma cu cateva zile, procurorii DIICOT i-au interzis sa paraseasca orașul de domiciliu, Slatina.

- Credinciosii intra sambata, 22 iunie, in postul Sfintilor Petru si Pavel, care dureaza pana pe 29 iunie. Cele 7 zile de interdictii de anul acesta sunt cunoscute in popor si sub denumirea de Postul Sanpetrului.

- Cu o zi inainte de sarbatoarea Pogorariii Sfantului Duh, crestinii praznuiesc Mosii de vara. In acest an, pe 15 iunie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe pentru pomenirea tuturor celor trecuti la viata vesnica - rude si prieteni. Credinciosii impart sarmale si fructe de sezon si se feresc…