- Ziua internationala a aviatiei civile este marcata in fiecare an la 7 decembrie, pentru a evidentia importanta acestui sector in dezvoltarea economica si sociala a statelor lumii, scrie Agerpres.ro.Stabilita, in 1994, de catre Organizatia Internationala a Aviatiei Civile ICAO , prin rezolutia A29 1,…

- Elevii clasei a VIII a din cadrul Liceului Tehnologic Poarta Alba au marcat vineri, 16 noiembrie 2018, Ziua Internationala a Tolerantei. Motivatia acestei activitati, coordonata de prof. Grozea Doina, prof. Stinga Sanda Camelia si bibliotecar documentarist Oprea Georgeta, a fost practicarea multiculturalitatii…

- In data de 11 Noiembrie Armata Romaniei a sarbatorit Ziua Veteranilor in care a fost adus un omagiu celor 29 de militari care si au pierdut viata in misiune si celor peste 180 de raniti in misiunile din afara tarii. Cu aceasta ocazie la Medgidia a avut loc un triplu eveniment. Acesta a debutat cu lansarea…

- 'AIHCB a obtinut nivelul de acreditare "Optimizare", ca recunoastere a activitatii exemplare a aeroportului in gestionarea si reducerea emisiilor sale de CO2 si angajarea altor parti interesate in acest demers, ca raspuns al industriei aeroportuare globale la provocarile schimbarilor climatice',…

- CN Aeroporturi București (CNAB) a primit, din partea Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI), certificatul care atesta acreditarea Aeroportului Internațional Henri Coanda la nivelul 3 („Optimizare”) in ceea ce privește emisiile de carbon. ”AIHCB a obținut nivelul de acreditare , ca recunoaștere…

- Data de 5 octombrie este sarbatorita din anul 1994 ca Ziua Educatiei, ca urmare a unei hotarari UNESCO de a celebra recomandarea facuta in anul 1966, tot de acest for, dar si de Organizatia Internationala a Muncii, privind conditiile de munca ale personalului didactic. Ea aduce impreuna elevii si profesorii…

- Ziua mondiala a educatiei este sarbatorita in fiecare an la 5 octombrie, incepand cu anul 1994, precizeza Agerpres.ro.Desemnata de UNESCO, aceasta zi marcheaza semnarea, in 1966, a 39; 39;Recomandarii UNESCO OIM Organizatia Internationala a Muncii privind statutul profesorilor 39; 39;. Aceasta recomandare,…

- La initiativa Consiliului Europei, Ziua europeana a limbilor este sarbatorita in fiecare an, incepand din 2001. Scopul acestui eveniment este de a promova plurilingvismul, ca punte esentiala de comunicare intre popoare, dar si un instrument de interes turistic sau profesional. In plus, cunoasterea limbilor…