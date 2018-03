Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Asociația Pro Infrastructura afirma ca, fața de vizita de la precedenta vizita din decembrie 2017 avansul este considerabil, mai ales la structura stației Raul Doamnei și la Parc Drumul Taberei, acestea fiind (alaturi de Academia Militara și Eroilor) punctele nevralgice de pe magistrala.…

- Cel mai slab actor de anul acesta este Tom Cruise. Artistul a primit acest titlu la decernarea premiilor Zmeura de Aur, pentru rolul din Mumia. Marele castigator al serii a fost The Emoji Movie, care a...

- Fie ca va pregatiti sa slabiti, fie ca aveti probleme cu ficatul ori cu rinichii, infuzia de papadie este solutia ideala. Aceasta contribuie la eliminarea toxinelor, fiind un depurativ natural al întregului organism.

- Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor „este o decizie care vine cu niste costuri"."Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost…

- Uleiul de in reda frumusețea pielii tale și este un aliat de nadejde in rutina de ingrijire a tenului. El conține vitamine, minerale, acizi grași Omega 3 și Omega 6 care au efecte benefice asupra sanatații. Acizii regleaza secreția de sebum, protejeaza pielea sa nu se deshidrateze și sa nu se irite.

- Liga 1, etapa a 26-a. Batalia pentru play-off: Astra – Dinamo și Poli Iași – Viitorul (19.45, Digi, Telekom, Look). Astra – Dinamo (19.45, Digi, Telekom, Look) Poli Iași – Viitorul (19.45, Digi, Telekom, Look) ACTUALIZARE 23 februarie. ”Suntem singurii care nu ne-am exprimat pe cine am dori in play-off. …

- Judecatorul Cristi Danilet spune, despre anuntul facut de ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca va prezenta un “raport privind activitatea manageriala a DNA”, ca un astfel de document recent. Danilet scrie, intr-o postare pe blogul sau , ca, potrivit legii, doua feluri de rapoarte se…

- Prezent la emisiunea Capital Live, consultantul fiscal Dragoș Patroi a vorbit despre modul in care Legea prevenției poate ajuta mediul de business. Aceasta este in vigoare din 17 ianuarie, dar se aplica efectiv din 7 februarie.

- Valentin Traistaru, primarul comunei Buzescu: “Sistemul meu de comunicare este unul si acelasi cu toti locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar Valentin Traistaru, comuna Buzescu este deja cunoscuta si arhicunoscuta, chiar si peste hotare. De stiut, se stie de ce. Interesant ar fi…

- Inainte sa apelezi la machiajul in exces sau la tatuajul de sprancene, ar fi bine sa incerci un remediu simplu, care va stimula in mod eficient creșterea firelor de par. Poate pare puțin ciudat, insa secretul este ceapa. Este o leguma ce are o mulțime de beneficii pentru sanatate și poate fi consumata…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci spune ca neajunsurile Legii nr.153/2017 privind salarizarea in sectorul public au devenit și mai puternice atunci cand ordonatorii de credite au inceput sa calculeze salariile. ”Textul legii este atat de prost redactat, astfel incat, daca doi oameni citesc un articol,…

- Președintele organizației județene a PNL Constanța, Bogdan Huțuca, susține ca orașul a stagnat din punct de vedere economic, mare parte dintre investitori preferand sa se mute in localitațile apropiate, din cauza birocrației uriașe și a politicii anti-mediu de afaceri, anti-investitori, a primariei.

- Pentru tinerii din multe tari de pe mapamond, data de 14 februarie a devenit sarbatoarea Indragostitilor. Cei care au indragit aceasta traditie, au dorit sa afle istoria sa si cine este Sfantul Valentin, patronul indragostiților. Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfantului Mucenic Valentin, episcopul…

- Aproape toata lumea procrastineaza. Este greu sa te urnesti sa incepi sa faci ceva, fie ca este vorba despre un proiect pentru facultate sau raportul acela de la serviciu care asteapta de o saptamana. Pare o problema universala si cronica,...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu grefierii, ca legea salarizarii este aplicata prost de catre cei de la Resursele Umane, iar cine a calculat greșit ar trebui sa-și asume raspunderea.„Astazi am constat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii, ca ceea…

- Pe data de 6 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfantului Ierarh Vucol, episcopul Smirnei, a lui Fotie, patriarhul Constantinopolului; a Sfantului Cuvios Varsanufie cel Mare. Sfantul...

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Caz cu multe semne de intrebare, azi-noapte, in localitatea Fundeni-Zarnești din județul Buzau. O mașina a fost gasita avariata intr-un șanț dupa ce a culcat la pamant un stala de telecomunicații. Proprietarul susține ca mașina i-ar fi fost furata din curte. Autoturismul Dacia a fost gasit in zorii…

- Caștigatoare a cinci titluri mondiale, Miss Fitness Universe și Miss Fitness America, Anca Bucur știe ce inseamna disciplina și munca facuta consecvent, cu determinare și bucurie. Face sport de performanța de la trei ani și pasiunea pentru mișcare a transformat-o in cariera și performanța. O poți gasi…

- Andreea Magdalena Mihalache și mama ei Asociația se preocupa in continuare de susținerea familiei Mihalache, din Oltenești, care cere ajutor pentru ca cele doua fiice sa poata merge la școala. Toți oamenii cu posibilitați sunt rugați sa puna umarul! Voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui s-au intalnit,…

- Social-democratul Cristian Toader Pasti spune ca nu a avut discutii cu liderii PSD Gorj in ceea ce priveste o posibila propulsare a sa intr-un post de secretar de stat. „Nu e treaba mea! Daca considera ca sunt destept, bine, daca su...

- O femeie din Miami, Statele Unite, a devenit vedeta pe internet in urma unui incident la care care a fost protagonista. Clipul filmat de trecatorii americani arata o femeie blonda, cu un tricou verde, care distruge o masina ce fusese implicata intr-un accident. Furia protagonistei era atat de mare…

- Partidul National Liberal îi solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, în caz contrar, formatiunea ia în calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie. …

- Politistul Marian Godina a facut publica pe pagina sa de Facebook o imagine din care reiese ca jandarmul filmat in timp ce lovea cu pumnul protestatarii din Piata Universitatii a facut parte si din dispozitivul care s-a aflat la DNA cand liderul PSD Liviu Dragnea a fost la audieri.

- Cum poate un bizon (VW Touareg negru BH93ALL) sa blocheze 20 de minute o intersecție și un parking? Simplu, cu mult tupeu și totul sub ochii Poliției Locale, care se lauda cu camerele de supraveghere din Cluj!

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Se face distincția dintre o tuse seaca daca nu este însoțita de mucus sau flegma și o tuse productiva daca apare sputa. În caz de tuse seaca, trebuie sa folosiți remedii care sa ușureze formarea flegmei pentru a fi eliminata.

- SFANTUL ANTONIE. Biserica Ortodoxa îl sarbatoreste la data de 17 ianuarie pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, considerat de traditia monastica drept cel mai popular ascet si începatorul vietii calugaresti.

- Spitalele din Oltenia sufera din cauza lipsei medicilor anesteziști. Unitatile sanitare lucreaza cu mai putini anestezisti decat ar trebui, iar din aceasta cauza uneori operațiile sunt amanate. Inca din timpul rezidențiatului, mulți medici prefera strainatatea. In țara mai avem doar ...

- Biserica Ortodoxa, in canoanele sale referitoare la botez, menționeaza faptul ca imediat dupa botez, celui nou-botezat i se administreaza Taina Mirungerii, adica a ungerii cu Sfantul Mir. Aceasta taina are loc la cateva momente dupa botezarea pruncului. Prin rostirea de catre preot a ...

- Tragerea la sorti pentru primul turneu de Mare Slem pe 2018 va avea loc joi, 11 ianuarie, de la ora 10:00 - ora Romaniei, cu Simona Halep in postura de principala favorita si poate fi urmarita in format LIVE TEXT pe www.prosport.ro. Romania are sase reprezentante direct acceptate pe tabloul…

- Presedintele clubului Astra Giurgiu, Danut Coman, a declarat, marti, la Digisport Matinal, ca atacantul Alexandru Ionita va merge la echipa a doua a gruparii, subliniind ca miercuri va avea loc o discutie cu oficialii de la CFR Cluj privind transferul acestuia."Ionita va merge la echipa a…

- Constantenaca in varsta de 26 de ani aflata pe primul loc in ierarhia WTA a reusit performanta de a castiga doua finale consecutiv, sambata, la Shenzhen. A inceput la simplu si apoi a trimfat si alaturi de Irina Begu, la dublu. Chiar daca finala de simplu a fost amanata cateva ore, din cauza vremii…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep si partenera sa de dublu, Irina Camelia Begu s au calificat in finala de dublu a turneului de la Shenzhen. Cele doua sportive au fost adversare in prima semifinala a zilei in proba de simplu, partida adjudecata de Simona Halep. Simona Halep va juca maine atat finala…

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? Dupa nici trei zile, in viata vedetelor se anunta deja momente grele. Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare…

- Vin de ani de zile, A®n preajma Anului Nou, tocmai din TA¢rgu NeamE› E™i colindAƒ, din zori E™i pA¢nAƒ-n searAƒ, strAƒzile din BistriE›a E™i din A®mprejurimi. aEzNe place la BistriE›a, venim A®n fiecare an, pentru cAƒ oamenii sunt generoE™i, ne aruncAƒ-n cap de toate aE“ bani, vin, mA¢ncare...aE, ne-a…

- Senatorul liberal Florin Cițu il acuza pe premierul Tudose ca vrea “bage pumnul in gura pieței libere”. Parlamentarul mai spune și ca politica economica intervenționista a PSD este responsabila, printre altele, de creșterile de prețuri și deprecierea monedei naționale. Senatorul liberal Florin Cițu…

- Francesco Totti, Marcelo Lippi, Carles Puyol, Diego Simeone, Pierluigi Collina sau arbitrul Felix Brych sunt numele mari din fotbalul mondial care au participat in aceste zile la cea de-a 12-a ediție a Conferinței Internaționale a Sportului, care are loc la Dubai. Conferința a debutat cu discursurile…

- Unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim, sfantul Stefane este praznuit de crestinii ortodocsi a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie.

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

- Atunci cand trebuie sa ajungi undeva, Uber te pune in mișcare. Cu Uber apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine in cateva minute pentru a te conduce la destinație. Simplu, sigur și convenabil. Sute de potențiali pasageri și-ar dori sa incerce serviciul, dar sunt reticenți sa introduca un card…

- Doar o simpla STIRE FALSA despre un atentat la Washington sau Moscova va fi suficienta pentru a declansa un razboi nuclear. Va fi ori o cadere electronica ori un fake news. Acest scenariu apocailptic ii aparține analistului militar american Daniel Ellsberg.

- Crestinii ortodocsi care respecta calendarul iulian il sarbatoresc astazi pe Sfintul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni. Cu acest prilej, in toate bisericile din tara se oficiaza servicii divine. Sfintul Nicolae s-a nascut in secolul IV, in Turcia actuala. Parintii lui au fost oameni instariti si foarte…

- Ziua de 18 decembrie se anunta una grea pentru cel putin una dintre zodii. Iata ce îti pregatesc astrele pentru astazi. BERBEC Este posibil sa vi se propuna un nou loc de munca. Seara mergeti în vizita la un amic, unde va detasati de problemele acumulate.TAUR …

- Manichiura este o carte de vizita a unei femei, de aceea trebuie sa acordamimportanța acestui aspect. Nu este nevoie sa lasam o avere la salon. Putem obține niște unghii perfecte la noi acasa.

- La doar cateva zile distanța de Sfanta sarbatoare a Craciunului, va propunem pentru lecturare volumul al saselea din „Lumina pentru suflet” al parintelui iconom stavrofor Eugen Goia din Campeni, care a aparut spre sfarsitul anului 2016, la Editura Accent Print din Suceava. Desi nu s-a bucurat de o lansare…

- Unul dintre cei mai influenti si bogati avocati din Iasi ascunde un secret teribil • Vreme indelungata, acesta s-a aflat in conflict deschis cu vecinii de bloc pentru ca nu si-a platit datoriile la intretinere timp de mai multi ani, iar asta a provocat o adevarata degringolada in randul locatarilor…

- Nimeni nu a avut o copilarie perfecta. Cei care spun sau cred asta, cu siguranta o idealizeaza si ignora momentele mai putin placute cand poate au fost pedepsiti de parintii sau au fost umiliti la scoala.