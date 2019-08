Astazi au fost demarate lucrari de reabilitare pe inca o strada din Campia Turzii

Stiri pe aceeasi tema

- In august trebuia inaugurat Blocul operator din Spitalul Judetean de Urgenta Buzau. Cu putin noroc, insa, va fi doar momentul in care vor fi reluate lucrarile de reabilitare, sistate inca din luna martie. O serie de modificari legislative, dar si neintelegeri financiare intre constructor si finantatorul…

- La nivelul comunei Cumpana, administratia publica locala implementeaza mai multe proiecte, necesare imbunatatirii vietii locuitorilor. Astfel, in perioada 12.07.2019 19.07.2019, Primaria Cumpana a anuntat ce lucrari sunt executate in cadrul proiectelor aflate in desfasurare. In cadrul proiectului "Extindere…

- Lucrarile de reabilitare a cladirii fostului Spital Bratianu vor fi demarate spre finalul lunii. Acestea ar fi trebuit incepute inca din primavara, insa birocratia a facut ca, pana acum, sa nu fie amenajat nici macar santierul. Președintele Consiliului Judetean a dat de veste ca problemele care tineau…

- Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a transmis astazi, 27 iunie 2019, dupa o inspecție in teren, ca lucrarile de reabilitare care se efectueaza pe strada Crișan, din municipiu, avanseaza și urmeaza sa se treaca la turnarea covorului asfaltic. „Pe strada Crișan, lucrarile avanseaza, iar in perioada…

- Compania de Apa Arad continua lucrarile la reteaua de canalizare a orasului, in zona centrala. Dupa ce au inceput sa sparga Bulevardul Revolutiei de la intersectia cu Nicolae Grigorescu spre Podgoria, ajungand pana aproape la sensul giratoriu de la Catedrala Noua, acum se anunta noi lucrari. De aceasta…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, a actionat astazi pe strada Unirii unde au fost efectuate lucrari de asfaltare a zonei destinate circulatiei pietonilor.De asemenea, a continuat procesul de reabilitare a trotuarelor pe strada Baba Novac, tronsonul cuprins intre strada Poporului…

- Municipalitatea suceveana a dat startul lucrarilor de reparații și modernizari și in cartierul Obcini.Cea mai de ampla lucrare programata pentru anul acesta a fost demarata in forța pe strada Viitorului, care va fi reparata și modernizata integral.„La final vom avea o strada refacuta total, ...

- Lucrarile in Campia Turzii continua! Au inceput lucrarile de schimbare a ușilor exterioare principale a Policlinicii și a ferestrelor de la parterul cladirii. Așa cum am promis, am inceput