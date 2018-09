Stiri pe aceeasi tema

- Buffer-ul (rezerva de valuta) de la Ministerul Finantelor Publice (MFP) a crescut cu 25%-27%, intre inceputul acestui an si inceputul lunii septembrie, reiese dintr-o declaratie facuta joi de Eugen Teodorovici, ministrul de resort. "Auzeam vorbindu-se, in spatiul public, ca acel buffer, acel…

- Selectionata Serbiei a invins reprezentativa Lituaniei cu scorul de 1-0, vineri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor la fotbal, din care face parte si Romania. Dusan Tadic (31) a marcat singurul gol al partidei, din penalty, tot el ratand o lovitura…

- Ajuns la cea de a sasea editie, EXPO PLAST – Expozitie internationala de produse, echipamente si tehnologii pentru industria de prelucrare a materialelor plastice isi asteapta vizitatorii intre 18 si 21 septembrie la REDAL EXPO in Sibiu. Peste 90 de brand-uri din 9 tari Companii din Austria, Cehia,…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a vorbit într-un interviu acordat pentru studioul radio Sputnik Moldova despre cele trei avantaje principale pe care le are Republica Moldova, care îi motiveaza pe investitorii straini sa vina la noi în…

- Pe 27 iulie 2018, Primaria Municipiului Medgidia a dat startul celebrei tabere de pictura dedicata marelui pictor Lucian Grigorescu. Cu ocazia celei de a XV – a ediții a prestigiosului eveniment cultural, comunitatea locala se bucura de prezența celor mai cunoscuți artiști plastici contemporani din…

- Tehnologia ne simplifica viata, afirma fara niciun dubiu 94% dintre romanii chestionati in cadrul unui sondaj european realizat de E.ON si Kantar EMNID, convingere care ne situeaza cu mult peste media de 87% a europenilor care impartasesc aceeasi opinie. In fapt, majoritatea europenilor admit ca tehnologia…

- In prima parte a anului agricol 2017/2018, Romania a pierdut 20% din exporturile de grau, urmare a ieșirii de pe unele piețe precum Maroc sau Turcia. In schimb, a inceput sa exporte grau catre Africa de Sud și a avut rezultate pozitive in ceea ce privește exportul de orz și porumb. Pentru acest an agricol…

- Atletul roman Gabriel Bularda a cucerit medalia de aur in concursul individual al juniorilor, duminica, la Campionatele Europene de alergare montana de la Skopje (Macedonia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Bularda a fost cronometrat cu timpul de 25 min 45 sec. Ceilalti…