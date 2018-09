Astaldi dezminte INSOLVENȚA "Asa cum deja au fost informati atat clientii cat si asociatii nostri, operatiunea de consolidare a capitalului Astaldi bazata pe cresterea de capital si pe vanzarea activelor in concesiune a suferit o intarziere serioasa datorata amanarii vanzarii activelor aferente concesiunii celui de-al treilea pod peste Bosfor, urmare a evenimentelor politice si economico-finaciare care au afectat Turcia in cursul anului 2018.Vanzarea acestei activele era o conditie solicitata de catre sistemul bancar pentru a acorda sprijinul financiar aferent operatiunii de consolidare a patrimoniului. Cele de mai sus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

