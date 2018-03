Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea stie ca alimentele de la fast food precum cartofii prajiti si burgerii sunt nesanatoase. Insa nu te gandi ca daca mananci la pranz un burger si iei apoi o cina sanatoasa, ”nu se pune”. O singura masa pe zi bogata in grasimi si zahar iti poate distruge sanatatea. Iata ce se intampla cu […]

- Daca nu obișnuiești sa consumi sfecla roșie, atunci trebuie sa știi ca acest aliment aduce numeroase beneficii organismului. Afla ce se intampla daca mananci 100 de grame de sfecla roșie pe zi, scrie realitatea.net.Ține sub control tensiunea arteriala.

- vezi galeria Interviurile business se impart in trei mari categorii: cele la care te fortezi sa gasesti ceva realmente interesant, cele la care ai UN lucru inedit de evidentiat si, apoi, sunt interviuri precum cel cu Bogdan Putinica, unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori din Romania si vicepresedinte…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Magdalena Morosanu a infiintat sectia de diabet de la Spitalul de Urgenta din Galati, fiind in prezent conferentiar universitar la Facultatea de Medicina din Galati, si conduce o clinica de de nutritie si de diagnosticare a diabetului. „Greutatea normala este cel mai puternic atu al sanatatii noastre“,…

- Vești bune pentru telespectatorii Exatlon Romania! Competiția din Republica Dominicana care ține cu sufletul la gura milioane de fani era difuzata, pana acum, de sambata pana marți, dar șefii de la Kanal D au luat decizia de a mai adauga o zi. Astfel, incepand de saptamana viitoare, de la aceeași…

- "Tunarii", trei infrangeri la rand in toate competițiile, cu 1-8 golaveraj, au 25 de puncte peste West Brom, dar 30 sub liderul Premier League. Fiecare zi cu Wenger manager devine o suferința pentru Arsenal. Dupa al doilea 0-3 in cinci zile in fața lui Man. City, a treia infrangere consecutiva in toate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pe 1, 2 si 3 martie 2018. Astfel, potrivit ANM, urmeaza trei zile in care bucurestenii vor continua sa resimta temperaturile scazute. Va ninge, iar vantul va diminua ca...

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- In ultimii ani, uleiul de peste a castigat din ce in ce mai multa popularitate. Principalul motiv pentru care exista din ce in ce mai multi cumparatori ai acestui produs se datoreaza cantitatii mari de Omega-3 si efectelor sale pozitive asupra sanatatii.

- Avem vesti bune pentru cei care vor sa isi cumpere o locuinta anul acesta. Programul "Prima Casa" a primit unda verde de la Ministerul Finantelor. Cati bani sunt disponibili si care sunt conditiile pentru a primi un imprumut

- Tudorel Toader, ministrul justiției, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis ministrului Justitiei un mesaj: „sa nu se faca…

- Draguta Ardeleanu i-a lasat muti pe localnicii din comuna buzoiana Sageata! Femeia din comuna buzoiana Sageata a ajuns sa doarma doar cateva minute pe noapte. Batrana, renumita pentru hainele pe care le croia, este cunoscuta de localnici din cauza lipsei de somn. A implinit 100 de ani, dar n-a mai dormit…

- Șase perechi de vedete muncesc pe rupte la ferma, in mijlocul munților, dar dorul de casa și tensiunile i-a facut deja pe unii dintre concurenți sa clacheze. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Ibacka a dezvaluit despre ce se intampla in culisele de la „Ferma Vedetelor”, lucruri care nu…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- „Exatlon” a inceput de doar o luna și jumatate, dar concurenții se accidenteaza pe capete, iar cei care ii așteapta acasa sufera nespus atunci cand ii vad la televizor. Andra Stoica, soția luptatorului Andrei Stoica, sufera in fața televizorului, atunci cand isi vede partenerul incercat de greutațile…

- Exatlon 18 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. Sportivul s-a zvarcolit de durere in tabara „Faimașilor”, dar a incercat sa ascunda totul. Cu toate acestea, problemele s-au agravat. Ion Oncescu a strans din dinți cat a putut de tare, dar intr-un final a recunoscut ca…

- Un experiment al cercetatorilor de la Universitatea Transilvania a atras atenția presei internaționale. Oamenii de știința au vrut sa știe ce risca cei care mananca zapada. The Washington Post a publicat un articol in care prezinta concluziile la care au ajuns cercetatorii romani.

- Cauti o metoda care sa te ajute sa rezisti tentatiei de a da iama in raionul cu dulciuri sau rontanele nesanatoase in perioada menstruatiei si nu numai? Ei bine, specialistii arata ca poftele specifice pe care le intampini in acea perioada a lunii ascund carente din cauza carora organismul nu poate…

- Foarte mulți români manânca, în graba, un covrig în drum spre locul de munca și nu mai iau un mic dejun acasa. Covrigii nu sunt deloc un mic-dejun sanatos. Un singur astfel de produs contine între 250 si 300 de calorii si aproximaiv 50…

- Salariile medicilor vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Unele salarii vor depași 4.000 de euro, dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea. Totuși. sunt și cazuri in care salariile vor...

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Ce se intampla la 4 ore dupa ce ai mancat o mana de nuci: vezi raspunsul medicilor – Nucile au fost inca din timpuri stravechi asociate cu intelectualii, deoarece forma lor seamana cu cea a creierului. Bogate in acizi grași omega-3 și omega-6, mangan, cupru, zinc, fosfor, magneziu, fier, tanin și vitamina…

- Ce se intampla daca manaci GHIMBIR in fiecare zi. Vezi ce beneficii iti aduce sanatatii!Stiai ca este foarte sanatos si ca e bine sa il consumi, dar te-ai fi gandit sa mananci ghimbir in fiecare zi? Iata ce se intampla cu organismul tau cand faci asta: De regula folosit ca un condiment pentru a aromatiza…

- Chiar daca nu trebuie sa exagerezi cu consumul de paine, in special de paine alba, corpul uman nu poate funcționa fara carbohidrați.Atunci cand incepi sa excluzi carbohidrații din alimentație, pari ca incepi sa slabești, insa pierzi doar apa, nu grasime, scrie realitatea.

- Sunt cunoscute pentru nivelul ridicat de colesterol, insa au o multime de beneficii pentru sanatate. Iata ce ti se intampla daca mananci trei oua in fiecare saptamana. Iti reduci riscul de boli de inima - Datorita cresterii colesterolului bun, esti mai putin expusa la boli cardiace. Iti…

- Este nutritiva, energizanta, remineralizanta, tonifianta si creste rezistenta in fata bolilor. Vorbim despre varza, o leguma cu foarte multe beneficii pentru sanatate, in functie de sortiment.

- Grija pentru sanatate trebuie sa devina o prioritate pentru persoanele adulte. Stilul de viața pe care il adopta atunci cand trec de anii tinereții, controalele medicale regulate și informarea corecta asupra principalelor afecțiuni cu care se pot intersecta, contribuie decisiv la sanatatea oamenilor…

- Opinia generala este ca de hemoroizi sufera mai ales persoanele care stau mult pe scaun, insa medicina avansata sustine ca si persoanele care stau mult timp in picioare sufera de hemoroizi.

- Studiile realizate recent au demonstrat ca atunci cand mananca pe fuga, oamenii risca sa se confrunte cu diabetul, boli ale sistemului circulator, obezitate sau infarct miocardic, scrie realitatea.net.

- Nu exista persoana care sa nu iubeasca mamaliga! Ei bine, cum ar fi sa afli ca aceasta poate face adevarate minuni? Trebuie sa o consumi timp de trei saptamani si vei fi uimit de rezultate.

- Dosarul Lucan. Socaciu "Ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine" Cantaretul Victor Socaciu a ajuns, luni dimineata, la sediul DIICOT, pentru a fi audiat in dosarul medicului Mihai Lucan in conditiile in care fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, l-a acuzat pe el si pe Alexandru…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna decembrie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 251.500 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 185 controale, in urma…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Ordinul semnat de ministrul Sanatatii a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, iar persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor obtine mai greu eliberarea sau reinnoirea acestui document. Codul Rutier s-a modificat la inceputul acestui an și a intrat deja in vigoare inca din primele…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- S-a dovedit faptul ca pastele reincalzite reduc nivelul de zahar din sange, spre deosebire de pastele abia gatite. Specialistii sustin ca o schimbare de temperatura, prin reincalzire, transforma pastele intr-o mancare sanatoasa. Atunci cand sunt incalzite, pastele se transforma in amidon…

- Socaciu, despre medicul Mihai Lucan: Nu e vorba de niciun tratament preferential Cantaretul Victor Socaciu reactioneaza dupa afirmatiile fostului ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care a spus, marti, intr-o postare pe Facebook, ca mai multe persoane influente ar fi beneficiat de serviciile…

- Sarmalele si carnatii sunt nelipsite de pe masa de Craciun in Romania. Putini stiu insa cat de nociva este carnea tocata pentru organismul uman. Poate parea greu de crezut insa, potrivit specialistilor, consumul de carnem tocata timp de 10 zile, chiar si in cantitati mici, scade imunitatea corpului…

- Cauza ulcerelor digestive este deteriorarea mucoasei stomacale de cantitați excesive de acid gastric, fiind perturbat echilibrul dintre sucurile acide digestive și invelișul stomacului. Stresul, alimentația necorespunzatoare și fumatul sunt doar cateva dintre cauze ce duc la ulcerul digestiv. De…

- Deși, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca, in unele cazuri, aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și

- Un grup de oameni de știința din California au publicat un raport privind gadgeturile și potențialul lor rau pentru sanatate. In particular, este vorba despre efectele nocive ale dispozitivelor in timpul somnului omului. Acest lucru este menționat pe site-ul web al Departamentului de Sanatate din California.…

- Carnea de porc este unul dintre produsele preferate pe care romanii le consuma cel mai mult. Acum, in prag de sarbatori, cei mai mulți dintre noi vor consuma acest aliment, mai ales pomana porcului. Te-ai gandit vreodata ce se intampla in organismul tau cand consumi acest fel de mancare? Pomana…

- Din 1 ianuarie 2018, persoanele cu nevoi speciale vor primi alocații majorate. Prevederile se regasesc intr-un proiect elaborat de ministerul Sanatații, Protecției Sociale și Familiei care a fost expus consultarilor publice. Documentul prevede sporirea valorii pensiilor de ivaliditate pentru urmatorii…

- Șoriciul nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfatuiesc sa nu exageram cu mâncatul pentru ca are multe calorii și se digera greu, scrie doctorulzilei.ro.

- Un grup de lucru, care are ca obiectiv regandirea taxei clawback pentru toate medicamentele, inclusiv pentru cele ieftine care risca sa fie retrase de pe piata din considerente economice, va fi infiintat in urma discutiilor la care au participat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, presedintele CNAS,…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz i-a adresat o interpelare ministrului Sanatații cu privire la masurile care trebuie luate pentru prevenirea și combaterea obezitații. Maricela Cobuz a atras atenția asupra faptului ca in Romania se semnaleaza o creștere alarmanta a numarului cazurilor de ...