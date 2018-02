Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut peste 20 de ani de cand Laurențiu Cazan facea furori cu celebra piesa “Say Something“ și rareori mai auzim vești noi despre indragitul artist. Compozitor și chitarist, Laurențiu Cazan, in varsta de 60 de ani, și-a pastrat pletele lungi, dar acum carunte, și și-a schimbat complet viața, alegand…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- Un cutremur cu magnitudine de 3,5 pe scara Richter a avut loc, astazi, in Buzau, fiind al treilea seism produs in judet intr-un interval de 24 de ore, potrivit datelor Institutului National de...

- Doua seisme au avut loc sambata dimineata, unul in zona Vrancea, iar celalalt in judetul Buzau. Primul cutremur, la ora 5.20, s-a produs in Moldova, judetul Galati, la o adancime de 13.5 kilometri, și a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 27/01/2018 la ora 08:48:12 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 91.2km.

- La Moșna, o comuna de la marginea județului, lipita de o alta comuna cu mult mai mare, Raducaneni, are, doar pe hartie, peste 6.700 de locuitori. Activitatea Primariei nu este extrem de complicata: are in derulare un proiect de 300.000 de euro pentru o gradinița și cateva proiecte in așteptare prin…

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Proleasing Motors iși consolideaza astfel poziția de lider regional in segmentul vanzarilor auto si operatiunilor aftersales. Numarul de angajați al companiei crește la 148 de persoane, dintre care 109 opereaza in zona de aftersales. Reprezentanții Grupului estimeaza investiții de peste 100.000 de euro,…

- Ajuns la editia a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donatiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, si-a incheiat prima etapa a competitiei cu un bilant pozitiv: peste 31.000 de euro au fost atrasi prin intermediul donatiilor individuale in doar 2 saptamani.

- Fratele Ancute Carcu va fi condus pe ultimul drum la o luna dupa accidentul in urma caruia si-a pierdut viata. Desi familia acestuia locuieste de ani buni in Spania, sora tanarului a tinut sa fie inmormantat in comuna in care s-a nascut. Zilele trecute trupul barbatului a fost adus cu o aeronava…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Romfilatelia a introdus in circulație, incepand cu data de 5 ianuarie a.c., emisiunea comuna de marci poștale „25 de ani de relații diplomatice Romania - Slovacia". Emisiunea filatelica, alcatuita dintr-o marca poștala cu valoarea nominala de 8.00 lei, este ilustrata cu Cimitirul ...

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si "codificate" din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. "La…

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: in ziua de 24/12/201703:40:26 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5842; lon 26.4539.Magnitudine: 3.2, adancime: 114.9km. Reamintim ca in luna mai a avut loc una dintre cele mai importante…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…

- Erau cunoscuti in Romania ca „spionii de la Buzau“, „comandourile lui Trutulescu“ sau „parasutistii de la cercetare-diversiune“ si aveau misiunea, pe timp de pace, de a se strecura in unitatile militare pentru a le vana vulnerabilitatile. In decembrie 1989, s-au amestecat timp de patru zile printre…

- Erau cunoscuti in Romania ca „spionii de la Buzau“, „comandourile lui Trutulescu“ sau „parasutistii de la cercetare-diversiune“ si aveau misiunea, pe timp de pace, de a se strecura in unitatile militare pentru a le vana vulnerabilitatile. In decembrie 1989, s-au amestecat timp de patru zile printre…

- Cutremur in apropierea Vulcanilor Noroioși, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara, la ora 21:41, la o adancime de 23 de kilometri. Potrivit INFP , seismul a avut magnitudinea de 2,7 grade pe Richter si s-a produs…

- Nascut pe 21 septembrie 1952, in județul Buzau, satul Știubei/comuna Ramnicelu (langa Ramnicu Sarat) – s-a stins din viața la 16 septembrie 2000 (bolnav de cancer), cu cateva zile inaintea aniversarii a 48 de ani [1] , unul dintre liderii generației/cea din anii ’70 ai secolului trecut/ care a pus bazele…

- Anul 2017 a fost marcat, in Harghita, de cateva premiere, cum ar fi infiintarea primei academii a Iei din Romania, in comuna Tulghes, sau vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. *** Visul unei tinere din comuna Tulghes, Cristina Timariu, de a pastra si promova portul popular…

- ”E simplu, e ca la școala. Știți care e culmea? TVR-ul a distrus serialul `Revoluția romana in direct`, ca arhiva. Eu, din fericire, mi le-am copiat pe VHS și le am. Au fost mineriadele, a fost indolența, s-au mai vandut imagini. Vorbesc despre serialul facut de mine și de Virgil Tatomir, din 90…

- Romania este tot mai aproape de o dictatura parlamentara. PSD ignora democrația și elimina orice dezbatere legata de legile pe care le adopta Parlamentul. Practic ”mașina de vot” aflata la dispoziția lui Liviu Dragnea și a aliaților sai politici trece orice lege fara o minima dezbatere sau analiza,…

- Un nou cutremur s-a produs in Vrancea, judetul Buzau, in aceasta dimineata. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 3:22, la o adancime de 98.7 de kilometri.Institutul Național de Cercetare -...

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 15/12/201705:24:22 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.6814; lon 26.6146.Magnitudine: 3.5, adancime: 127.4km

- Accident teribil în Buzau. Directoarea unei școli generale a dat cu mașina peste mai mulți parinți. Evenimentul s-a produs chiar la intrarea în curtea școlii. Printre victime nu se afla copii. George Crețu, purtatorul de cuvânt ISU Buzau, a declarat pentru B1 TV ca…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- Campionatul de Bine, organizat de singura proiplatforma online din Romania unde donatiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, debuteaza anul acesta cu 140 de proiecte sociale inscrise de catre 101 de organizatii nonguvernamentale. Sferturile reprezinta prima etapa a competitiei ajunsa anul acesta la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- ASOCIATIA HAIR REDIVIVUS BUZAU anunta inceperea cursului de formare “ ALL THE WORLD'S A STAGE “ in cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale lucratorilor de tineret - a programului Erasmus +. “ ALL THE WORLD'S A STAGE “ este un training planificat pentru opt zile de activitati in perioada 6-15 decembrie…

- Reprezentantul Diplomatiei britanice in Romania a transmis “condoleante din partea Guvernului Marii Britanii” atat Familiei Regale, cat si Guvernului si poporului roman. Odata incheiata intrevederea pe care presedintele Iohannis a avut-o cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, pe durata…

- O descoperire geografica de ultima ora arata ca municipiul Buzau este cel mai mare oraș din Romania aflat la jumatatea distanței dintre Polul Nord și Ecuator, poziție ce ar putea fi valorificata ca brand turistic, a anunțat primarul localitații, Constantin...

- Saptamana aceasta, ar urma sa fie realizata prima trecere de pietoni 3D și la Ploiești, pe strada Tabaci colț cu Mihai Bravu, informeaza observatorulph.ro. Daca proiectul pilot va avea succes programul va continua la Ploiești și in alte zone, a susținut Cristian Ganea, viceprimarul Ploieștiului.…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social pentru completarea venitului pana la nivelul minim garantat este destul de redus in Romania, 1% (circa 200.000) din populație beneficiind de acest sprijin, care in medie se situeaza la 275 de lei. Județele cu cea mai mare parte din populație care primește ajutor…

- Pentru ca fiecare dintre noi merita un zambet fara carii, avem o misiune: sa facem Romania mai vesela si sa aducem cat mai multe zambete printre oameni. Ne dorim sa vedem cat mai des acele zambete care topesc inimi, unesc oameni si ne ajuta sa ne indeplinim visurile! Alatura-te misiunii noastre si fii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, transmite, de Ziua Nationala a Romaniei, ca traim intr-o perioada in care drepturile si libertatile cetatenesti sunt amenintate, iar romanii se pare ca nu isi pot decide singuri viitorul. "Sarbatorim Ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne valorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Antenționarea cuprinde și partea de sud a județului Alba. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov,…

- Cod portocaliu de ninsori si viscol a fost anuntat pentru centrul Romaniei. Avertizarea este valabila de luni seara pana marti dupa-amiaza.Sunt vizate zonele montane din judetele Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges.

- Nu departe de Hațeg, se afla o pitoreasca așezare inconjurata de mai multe masive muntoase, cu un nume oarecum neobișnuit pentru Romania. Este comuna General Berthelot, o veche localitate care se numea odinioara Farcadinul de Jos și care poarta acum numele generalului francez Henri Mathias Berthelot,…

- Dupa recordurile demografice inregistrate in 2016 – anul cu cel mai mare spor negativ din istorie și cel mai mic numar de nascuți-vii din ultimul secol -, 2017 nu aduce o ameliorare a situației, decesele continuand sa aiba un excedent fața de nașteri. Conform datelor statistice, populatia s-a redus…

- “Semneaza petiția #sepoate pentru investiții multianuale in calea ferata! Cine a inițiat aceasta PETIȚIE? Aceasta petiție a fost lansata de cea mai mare Federație Sindicala a ceferiștilor din Romania, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane.

- *Satui sa loveasca doar in Soroș, Codruța, Binom și statul paralel, sclavii de o mie de lei pe luna de la Romania TV au trecut la nivelul urmator al minciunii și manipularii: au scos de la naftalina niște secvențe cu militari romani și americani detonand controlat muniția in exces, intr-un poligon de…

- Vasile Puiu caștiga acum aproximativ 2.000 de euro pe luna, spune ca muncește mult, dar ca este mulțumit de alegerea facuta. La firma la care este angajat fostul edil mai lucreaza alți 250 de romani, majoritatea din zona Moldovei. „Toți vorbeau ca mi-am facut nu știu ce afaceri, ca am facut o societate…

- Primar din Arad, atac dur la adresa Guvernului. Irina Onescu, primarița din Petriș a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre ceea ce a postat pe o rețea de socializate. Irina Onescu spune ca prin noile masuri fiscale, toti primarii din Romania trebuie sa stea cu mana intinsa…

- Coaliția pentru Familie a dat startul circuitului național de caravane: „Referendum pentru Romȃnia". Caravana Coalitiei pentru Familie a poposit joi, 9 noiembrie, si in municipiul Suceava, dupa ce a oprit in Buzau, Focsani, Vaslui, Iasi, Botosani. Suceava este al saselea oras dintr-un ...

- "Ne vom muta cu toții la Buzau. Vom avea autostrazi la Buzau. Vom avea cale ferata de mare viteza la Buzau", a zis Ștefan Etveș la B1 TV. Razvan Zamfir l-a completat: "Vedeți ce frumos se traveseaza la Buzau? Da, toata lumea va veni sa vada Castelul lui Dracula și trecera de pietoni 3D de…