- Un barbat in virsta de 58 de ani, din Bahna, ar putea plati extrem de scump faptul ca a furat… marsisoare. El a petrecut deja o noapte in arestul IPJ si este acum sub control judiciar. “La data de 14 martie, polițiștii din cadrul Poliției Roman au dispus masura retinerii pentru 24 de ore, fața […]

- Nicole Cherry a plecat intr-o escapada romantica la Milano, alaturi de iubitul ei. Artista este foarte discreta in privința relației ei și prefera sa iși traiasca povestea de dragoste departe de ochii curioșilor.

- „Am o tumora pe creier, eu pentru ea am mai luptat pentru viața cu boala, nefiind ea eu nu mai lupt cu boala asta pe care o am”. Asa isi striga Stefan dreptul de... tata, un tata care are inima sfartecata de cand a fost vitregit de fiica lui de 5 ani. Culmea, cel care ar fi facut acest gest socant,…

- Un covor a fost furat dintr-o locuința din comuna Arbore, in Bucovina. Doar cu atat au plecat hoții dupa ce au spart casa unei femei care se afla la munca in strainatate. Polițiștii din localitate nu știu insa exact momentul cand a avut loc furtul, intrucat au fost sesizați duminica de parinții femeii…

- Dacia a inregistrat in 2018 cea mai buna performanta comerciala din istoria sa cu vanzari totale pe piata interna si internationala care s-au cifrat la 700.798 unitati, in crestere cu 7% fata de nivelul atins in anul precedent, se arata intr-un comunicat al constructorului auto remis vineri AGERPRES…

- Politistii au identificat patru minori, cu varsta cuprinsa intre 16 si 17 ani, care isi facusera un obicei din a intra prin efractie intr-un magazin alimentar din satul unde locuiau, de unde furau produsele alimentare de care aveau nevoie.

- "Am luat un fundaș central de picior stang, care a jucat in primele doua ligi in Olanda, a jucat la un nivel formativ la un club foarte mare, a fost și capitan de echipa (n.r. - Bas Kuipers). Speram sa ne ajute, sa se adapteze la noi. L-am luat pe Eric pentru ca are calitate. Normal ca ritmul…

- Primul Iisus a fost furat din Ieslea amenajata in Aeroportul din Milano. Pasagerii care au trecut pe langa capela amenajata in aeroport s-au amuzat sa descopere un afiș in care era anunțata dispariția acestuia. "Intre 1 și 2 ianuarie 2019, cineva a furat statueta cu pruncul Iisus din ieslea noastra.…