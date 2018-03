Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ALERTA - Comisia pentru Legile Justitiei a dat UNDA VERDE legii privind functionarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a decis luni, în Consiliul de Administrație, înființarea unei Antreprize de construcții însarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului…

- Primarul de Scheia, Vasile Andriciuc, a declarat ca a solicitat in repetate rinduri, insa fara succes, Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa preia drumul comunal 74, care face legatura intre „europeanul” 85 si DN 17. Respectiva porțiune de drum este considerata de șoferi ca…

- 19 martie este data anuntata de autoritati pentru inchiderea traficului pe podul metalic de la Maracineni, care leaga Muntenia de Moldova. Firma care va executa lucrarile de reparatii la pod s-a adresat deja Inspectoratului de Politie, care si-a dat acordul pentru inchiderea traficului, iar acum asteapta…

- Oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au actualizat lista proiectelor de autostrazi. Conform datelor CNAIR, opt proiecte privind constructia unor loturi de autostrada s-ar putea finaliza in acest an. Din datele privind ...

- Opt proiecte privind constructia unor loturi de autostrada s-ar putea finaliza in acest an, arata datele actualizate ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Read More...

- Ancheta care i-a consumat mai bine de doi ani din viata fostului sef al fostei Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania s-a incheiat acum cu un verdict pe care „inculpatul" il intuise de la &ici...

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, anunta stiripesurse.ro.

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis…

- Luiza Radulescu Pintilie Evolutia severa a vremii- cu ninsori, drumuri inzapezite si cod portocaliu de ger, ce s-ar putea prelungi – a determinat minerii de la Salina Slanic sa-si opreasca, ieri, temporar, protestul reluat luni, pentru a putea fi onorate livrarile de sare catre Compania Nationala de…

- Asocierea Sinohydro Corporation Limited - Nord Vest Infrastructura si Servicii SRL a castigat contractul in valoare de peste 233 milioane de lei, fara TVA, pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al Centurii Municipiului Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 25 februarie, ora 17:00 - 26…

- Fostul director al DRDP Cluj a pierdut definitiv procesul cu ANI Fostul director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, Eugen Cecan, a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), in urma unei sentinte a instantei supreme. Agentia Nationala de Integritate…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Un nou tronson din Autostrada Șebeș - Turda este finalizat și, cel mai probabil, nu va fi dat în folosința. Joi, 15 februarie, este stabilita recepția lotului 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda. ”Nu va bucurați, cel mai probabil nu se va da drumul la trafic.…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, considera ca dezvoltarea infrastructurii in Romania nu va fi posibila fara eradicarea lipsei de profesionalism din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baisanu a facut aceasta afirmatie in cadrul sedintei de ...

- V. Stoica, N. Dumitrescu Statistic, numarul accidentelor rutiere grave inregistrate pe drumurile din județul Prahova a scazut in 2017, comparativ cu anii anteriori, potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Prahova. Deși, din punct de vedere statistic, situația este mai buna, pentru…

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

- Licitatia pentru tronsonul de autostrada Suplacu de Barcau – Bors a fost deblocata, iar termenul-limita pentru primirea ofertelor este 19 februarie. Potrivit prefectului Ioan Mihaiu, proiectul pentru Autostrada Transilvania (A3), sectiunea Suplacu de Barcau – Bors (cu cele trei tronsoane: Suplacu…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Un audit de siguranța rutiera menționeaza numeroase nereguli pe lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda, în pofida dorinței Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a deschide traficul. Zone în care baltește apa, bitum în exces, deficiențe de planeitate, drumuri…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Premierul Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita.

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- Cei 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuiau deschiși marți, 9 ianuarie, dar inspectorii Companiei de drumuri spun ca este imposibil. Constructorii au folosit o reteta la asfaltare care face soseaua periculos de alunecoasa. Lotul 3 are o…

- Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a spus, marți, ca podul care va traversa Somesul Mic, in continuarea A3, spre Campia Turzii, va fi dat in functiune in toamna. „Acolo, deocamdata, suntem in discutie cu Hidroelectrica. Urmeaza…

- Dupa demolarea unei porțiuni din autostrada Oraștie-Sibiu, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu inaugureaza alte șosele la patru benzi fara a verifica cu strictețe modul privind respectarea siguranței rutiere și proiectul de construire a drumului și structurilor.

- "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat…

- O echipa a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este prezenta marti, 9 ianuarie, pe Autostrada Sebes-Turda, pentru efectuarea receptiei oficiale a tronsonului de 12,5 kilometri dintre Aiud si Decea.

- Seful statului precizeaza in cererea trimisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca dispozitii ale actului normativ se impun a fi reanalizate de catre Parlament sub aspectul necesitatii asigurarii claritatii, preciziei si predictibilitatii normei. "Neclaritatea poate genera…

- Primaria Golești va avea un sediu nou, iar acesta va fi unul extrem de modern și cu spații generoase. Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca a semnat contractele de finanțare la doua investiții. Este vorba de proiectele privind construirea unui sediu pentru primarie…

- În câteva zile, oficialii CNAIR urmeaza sa anunte deschiderea traficului autostrazii Sebes-Turda, Lot 3. O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Vehiculele de mare tonaj, altele decat cele destinate transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite tronsoane din drumurile naționale și autostrazi in zilele de 24, 25 și 26 decembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, sambata, ca potrivit Companiei…

- Ordinul de incepere pentru constructia pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018, nimic nu mai poate interveni in realizarea obiectivului, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita.…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si

