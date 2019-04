Asta fac pariorii de top care câștigă biletul zilei Pariorii se impart in doua categorii principale: cei care pierd constant la pariuri și cei care caștiga constant la pariuri. Prima categorie este mult mai numeroasa decat a doua, pentru ca nu multa lume poate sa respecte cateva reguli care cresc considerabil șansele de a plasa bilete caștigatoare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

- GUINGAMP - LYONCu moralul la cote ridicate dupa ce a cauzat prima infrangere a PSG-ului in campionat, echipa de pe locul 3 in Ligue 1, Lyon vine increzatoare in aceasta deplasare din Cupa si credem ca are prima sansa la calificare. Gazdele de la Guingamp sunt cu gandul in primul rand la campionat…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi avem doua pronosticuri selectate pe biletul in cota 2. Pentru inceput ne indreptam atenția catre duelul dintre Betis și Valencia din semifinalele Cupei Spaniei. E prima manșa si foarte probabil ambele grupari vor aborda meciul intr-un mod precaut.…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pariem pe cel puțin o reușita a gazdelor, in confruntarea din ”Ștefan cel Mare”. Dinamo trebuie sa forțeze la maximum in ultimele runde ale sezonului regular, pentru indeplinirea unui obiectiv aproape imposibil de atins, in acest moment: accederea in play-off.…

- DORDRECHT - JONG AJAX Poate cel mai spectaculos meci din Olanda 2, Dordrecht si Ajax fiind doua trupe spectaculoase si foarte deschise. Gazdele marcheaza destul de des si au 15 meciuri acasa din ultimele 20 incheiate cu 3+ in timp ce Ajax, echipa fara drept de promovare, insira GG3+ urile in deplasare.…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Biletul in cota 2 de astazi este alcatuit din doar doua evenimente. Mizam pe disputa Olympiakos – Barcelona, din etapa cu numarul 21 a Euroligii de baschet. Varianta selectata: 1 solist. Opt victorii in 10 meciuri acasa au adunat grecii, care, cu un nou succes…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pentru inceput ne indreptam atenția catre liga a 2-a olandeza, acolo unde Jong Utrecht va primi vizita celor de la Waalwijk. Sunt doua echipe care inscriu si primesc goluri cu ușurința, pariul care se preteaza la acest joc fiind „ambele marcheaza”. Ramanem…

- Boulter K. - Sabalenka A. Prima partida aleasa este confruntarea dintre locurile 97 si 11 in clasamentul wta. Bielorusa Sabalenka este favorita certa si credem ca isi va adjudeca rapid partida cu jucatoarea din Marea Britanie. Pronostic: 0-2 (0-2 scor corect) Cota: 1.33 Larsson J. - Wozniacki…