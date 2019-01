Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Eugen Nicolicea a fost scuipat si injurat la Drobeta Turnu Severin de un portestatar care l-a acuzat ca - din pozitia sa de parlamentar - da legi pentru a-i elibera din inchisori pe talhari si pe violatori. Protestatarul, pe nume Ion Olteanu, s-a apropiat de deputatul Nicolicea in momentul…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la protestatarul care l-a scuipat și jignit vineri, la Drobeta Turnu Severin, ca „este o fapta reprobabila comisa de nebunul orașului”.„Este o fapta reprobabila comisa de nebunul orașului”, a afirmat Eugen Nicolicea, sambata…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost scuipat si injurat vineri, la Drobeta Turnu Severin, de protestatarul Ion Olteanu, care l-a acuzat de modificarea legilor pentru eliberarea talharilor si a violatorilor.

- Deputatul Eugen Nicolicea a fost scuipat si injurat, vineri, la Drobeta Turnu Severin, de un portestatar care l-a acuzat ca - din pozitia sa de parlamentar - da legi pentru a-i elibera din inchisori pe talhari si pe violatori.

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost jignit și scuipat de un protestatar cand se afla in Drobeta Turnu Severin. "Nu am de gand sa fac nicio plangere. Asta este nebunul orașului. Il cunosc demult. Nu m-a scuipat propriu- zis, ca scuipa așa in aer", a spus deputatul Nicolicea pentru DC News. „Nu…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost scuipat si injurat vineri, la Drobeta Turnu Severin, de protestatarul Ion Olteanu, care l-a acuzat de modificarea legilor pentru eliberarea talharilor si a violatorilor.

- Deputatul Eugen Nicolicea a fost scuipat și injurat vineri, la Drobeta Turnu Severin, de protestatarul Ion Olteanu, acesta din urma acuzandu-l ca a facut legi pentru a elibera talharii și violatorii.Protestatrul Rezist s-a apropiat de deputatul Nicolicea in momentul in care acesta ieșea dintr-o…

- Deputatul Eugen Nicolicea a fost scuipat si injurat vineri, la Drobeta Turnu Severin, de protestatarul Ion Olteanu, acesta din urma acuzandu-l ca a facut legi pentru a elibera talharii si violatorii.