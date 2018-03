Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 15 martie, in fiecare an, crestinii ii praznuiesc pe Sfantul Agapie si pe cei sapte mecenici. Acestia au trait in vremea imparatului Diocletian si au suferit mult, totul in numele credintei. Ei si-au marturisit credinta in Hristos si si-au gasit sfarsitul fiind ucisi prin decapitare.

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat miercuri propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local a unor...

- Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului a fost prezent vineri, 09 martie 2018, la sarbatoarea primului hram al Manastirii „Sfinții 40 de Mucenici – Memorial Gherla”. In spațiul de cult amenajat recent pe Dealul Caramidariei din Gherla, Inaltpreasfinția Sa…

- La 9 martie, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox Sfintii 40 de mucenici din Sevastia. Acestia au trait in timpul imparatului Liciniu (308-324) si erau soldati in armata romana stationata in Sevastia, localitate din Armenia antica. Aici au fost ucisi pentru credinta lor, dupa ce au refuzat sa…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- RB Leipzig și Borussia Dortmund auu terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) derbyul rundei a XXV-a din Bundesliga. Istoria partidei s-a scris in prima repriza cand s-au și marcat cele doua goluri ale confruntarii. Gazdele au inceput mai bine jocul și au deschis scorul grație reușitei lui Augustin din minutul…

- Rugaciunea de la miezul nopti: Rugaciunile facute în vremea nopții sunt deosebit de puternice, susțin preoții, care își îndeamna credincioșii sa se roage noaptea daca vor sa li se îndeplineasca dorințele. Explicația?

- Narcisa Iorga scoate in evidenta faptul ca bucuria de astazi a victoriei sefei DNA va „fi umbrita de ultimul an de mandat” si ca va fi „distrugator”, dar nu numai pentru ea. In postarea sa, de pe contul personal de socializare, aduce punctual cateva argumente.

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre, scrie cocoon.ro. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede. Citeste si Un roman isi…

- Pe data de 17 februarie, creștin-ortodocșii il cinstesc pe Sfantul Teodor Tiron. In tradiția populara, legenda spune ca Sfantul Teodor a murit din cauza credinței in Dumnezeu, iar credincioșii il onoreaza rostind un canon de rugaciune. Canon de rugaciune catre Sfantul Teodor Tiron Troparul Sfantului…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Odovania praznicului Intampinarii Domnului (post); Sf. Mucenic Nichifor Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Nichifor Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Apolonia, fc. m. Citeste si MOSII DE IARNA 2018: Ce trebuie sa pregatesti pentru…

- Crestinii il praznuiesc pe 7 febuarie pe Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie este binecuvantat de Dumnezeu cu putere de a alunga demonii si de a vindeca pe om de orice boala.

- Ziua Sfantului Trifon este prima mare sarbatoare a calendarului agricol, pomicol și viticol. Fiind patronul insectelor de tot felul, care pot ataca vegetația, Sfantului Trifon i se acorda o atenție deosebita in lumea bunicilor noștri. In aceasta perioada sunt celebrate sarbatori viticole, precum Arezanului…

- Orice creștin are și momente de cumpana in viața și iși dorește ca rugile sale sa fie ascultate. Totuși, puțini sunt cei care știu care este cea mai puternica rugaciune pentru a avea succes la orice pas!

- Guvernul german a insistat ca va continua sa considere ca inadmisibil un proces asupra unui presupus genocid comis cu peste un secol in urma pe teritoriul unde se regaseste astazi statul Namibia, dupa ce doua grupuri etnice africane au dat in judecata Germania la New York, relateaza dpa.Pozitia…

- Sarbatoare mare pe 25 ianuarie. Crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Grigorie Teologul. Rugaciunea catre Sfantul Grigorie ajuta enorm la limpezirea gandurilor si la liniste, iar Sfantul praznuit pe 25 ianuarie ocroteste vaduvele.

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Creștinii ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Potrivit calendar-ortodox.ro , acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa; drept aceea a fost si…

- Mesaje de Sfantul Ion 2018. Sfantul Ion Botezatorul 2018 SMS-uri haioase de Sfantul Ioan Urari si felicitari de La multi ani pentru Ioan, Ion, Ioana, Ionut Ionela si pentru toti cei care isi sarbatoresc onomastica. Crestinii praznuiesc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, soborul Sfantului Ioan Botezatorul,…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Desi multa lume spune ca pe aceasta data este Sf. Ion, corect se spune, de fapt, Sf. Ioan, asa fiind el trecut in toate calendarele crestin-ortodoxe.

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- Acesta a fost primul diacon si martir al Bisericii. Numele acestuia, in greaca "Stephanos", inseamna "coroana" sau "cununa". Iata rugaciunea catre acesta care te va ajuta sa scapi de pacate: "Ne-a rasarit el, primul mucenic, Ucis cu pietre, ca era prea bun, Diacon…

- 'Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat Lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- Gigi Becali nu mai vrea sa primeasca colindatorii, așa cum proceda in anii trecuți, cand aceștia formau cozi interminabile la poarta latifundiarului din Pipera. Acesta a declarat ca și de Anul Nou dorește sa petreaca alaturi de cei apropiați familiei facand referire și la unele tradiții cum ar…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor, scrie secretele.com. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Iuliana din Nicomidia Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Petru Canisiu, pr. inv.; Mihea, profet Sfanta Mucenita Iuliana din Nicomidia este pomenita…

- Bilantul Primariei municipiului Suceava pentru anul 2017 este pe plus. Asa a concluzionat primarul Ion Lungu miercuri intr-o conferinta in care a prezentat raportul de activitate pe acest an. La realizari primarul a trecut turnarea de covoare asfaltice pe strazile Ciprian Porumbescu, Scurta, Aleea Nucului,…

- Desigur, adevarata rugaciune nu vine dintr-odata. Nu e lucru simplu sa mentinem inspiratia, fiind inconjurati de apele inghetate ale lumii care nu se roaga. Hristos arunca Focul Dumnezeiesc pe pamant, iar noi ne rugam Lui ca el sa aprinda inimile noastre, astfel incat noi sa nu ...

- Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxa il sarbatoreste pe proorocul Daniel. Este considerat a fi ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost dusi in exil. Pentru ca nu a vrut sa se inchine idolilor, a fost aruncat in groapa cu lei, de doua ori, si a scapat nevatamat. In aceeasi data, sunt pomeniti si…

- Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie. Sfantul Proroc Daniel s-a nascut din seminția lui Iuda, seminție imparateasca. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Cand Ierusalimul a fost cucerit de imparatul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi.…

- "Asa cum v-am promis, echipa Romaniei a luptat si a dat totul pe teren la acest Campionat Mondial. Din pacate, presiunea meciului eliminatoriu ne-a facut sa ne gandim mai mult la rezultat si mai putin la bucuria de a juca handbal, asa cum am facut-o la meciurile din grupa si ne-am intors acasa, cred…