Asta e România: 17 ORE pe ruta București-Timișoara! - La Bucuresti Nord, la ora 21.20, trebuia sa avem plecarea sa ajungem la Timisoara. A avut initial 20 de minute intarziere si apoi cred ca am mers undeva la vreo 15 de minute nu mai stiu la ce statie ne-a oprit, la ce gara si ne-a tinut pana la 2 jumate noaptea. Ajuns cu greu undeva in judetul Olt, s-a oprit din nou. Pentru ca linia de contact a luat foc. Așa ca trenul groazei a mai facut o pauza, de data aceasta mai substanțiala: 3 ore. Si n-a fost ultima. Dupa Caransebes, locomotiva s-a stricat din nou. Asa se face ca trenul care ar fi trebuit sa ajunga la destinatie la ora 6 si 55 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

