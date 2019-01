Stiri pe aceeasi tema

- In 2014, Klaus Iohannis a avut parte de o primire frumoasa facuta de Ion Olteanu. Protestatarul a imortalizat momentul și are, pe Facebook, poza cu actualul președinte al Romaniei. Este cunoscut drept protestatarul "anti-Boc" Ion Olteanu este cunoscut drept protestatarul…

- Primarul comunei Babana, Vasile Ivan, solicita autoritatilor sa ia masuri pentru a elimina un pericol care ii pandeste pe toti soferii care circula pe traseul Pitesti-Babana. Edilul atrage atentia ca pe DJ 703E Pitesti-Babana ...

- Un accident rutier a avut loc pe DN 7, la Pauliș. In cadrul evenimentului rutier au fost implicate un autoturism și un TIR. „O victima este conștienta, blocata in autotren. Intervine Detașamentul Arad cu descarcerarea, SMURD Vladimirescu și o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad, de la…

- 24 noiembrie 2017. In prezența vicepremierului Paul Stanescu, la Botoșani se semna contractul de finanțare pentru drumul de 106 kilometri al județului, denumit de comunitatea europeana, strategic.

- Sportiva Loredana Toma, medaliata cu argint la categoria 64 de kilograme (stilul smuls) la Campionatele Mondiale de haltere de la Asgabat, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca performanta realizata in Turkmenistan reprezinta un pas important pentru ea in drumul spre Jocurile Olimpice…

- Mijlocasul brazilian al Barcelonei, Rafinha, a inceput o noua etapa a carierei sale. Dupa ce o perioada a fost departe de terenul de joc, potrivit jurnalistilor din Spania, jucatorul de 25 de ani i-a castigat increderea tehnicianului catalanilor, Ernesto Valverde.

- Noi asfaltari se fac pe lotul I al Autostrazii Sebeș-Turda, care are 17 kilometri și cuprinde segmentul de la Sebeș pana la Paraul Iovului. Luni, in jurul amiezii, firma Europexpres, prestatorul contractat de Pizzaroti pentru a face asfaltarile, turna primul strat de asfalt (AB2), aproape de DJ 107…

- IARNA, MAI APROAPE DECAT CREDEAM! SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Sibiu informeaza ca la aceasta ora in zona Jina – Poiana Sibiului carosabilul este acoperit cu un strat de gheața de 1-2 cm și se acționeaza cu material antiderapant. Read More...