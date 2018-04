Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic (36 de ani) a marcat un gol de senzație pentru LA Galaxy, ieri, in derby-ul cu Los Angeles FC. Abia transferat, suedezul a contribuit decisiv la victoria noii lui echipe (4-3). Zlatan Ibrahimovic a inceput ca rezerva meciul Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC. Oaspeții au condus cu…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a avut un debut fulminant la Los Angeles Galaxy, sambata, in liga nord-americana de fotbal (MLS), cu doua goluri marcate in ultimele 20 de minute, care au adus victoria echipei sale cu scorul de 4-3 in fata rivalei locale Los Angeles FC. Ibrahimovic,…

- Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la echipa Los Angeles Galaxy. Fostul internațional suedez venit de la Manchester United a oferit mai multe declarații in stilul sau caracteristic."Ma simt tanar. Am mai spus anterior ca ma simt ca Benjamin Button.

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a facut in stilul caracteristic cateva declaratii socante vineri la prezentarea sa oficiala in tricoul echipei Los Angeles Galaxy si s-a comparat cu Benjamin Button, eroul unui film interpretat de actorul Brad Pitt care se naste batran si moare tanar, relateaza agentiile…

- Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la noua sa echipa - Los Angeles Galaxy, motiv numai bun pentru suedez pentru a preciza ca este precum personajul de film Benjamin Button - "va muri tanar".

- Golgheterul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va juca in meciul de campionat de sambata cu Las Palmas, pentru ca portughezul sa fie in plenitudinea fortelor sale la prima mansa cu Juventus Torino din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, relateaza presa spaniola. Ronaldo a avut…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a sosit, joi seara, la Los Angeles, fiind asteptat la aeroport de zeci de suporteri ai noului sau club, LA Galaxy.Fanii l-au intampinat pe jucator la iesirea din terminalul rezervat zborurilor private, cantand si scandandu-i numele. Ibrahimovic a dat autografe…

- Fotbalistul echipei NK Istra, Cosmin Matei, a inscris un gol in meciul pierdut, joi, in deplasare, scor 1-2, in fata formatiei Rudes Zagreb, in etapa a XXVII-a a campionatului Croatiei.Matei, care a jucat pana in minutul 75, a deschis scorul in minutul 21. Gazdele au egalat prin Entrena…

- Portugalia U21 a caștigat partida cu Elveția, scor 4-2, și a depașit Romania in clasamentul grupei 8 de calificare la CE de fotbal. Meciul dintre Elveția și Portugalia a fost unul format din doua episoade distincte. Elvețienii au avut un inceput ideal de partida. Djibril Sow, mijlocașul lui Young Boys…

- Astazi, de la ora 21.30, pe noua arena din Craiova, nationala de fotbal a Romaniei va intalni reprezentativa Suediei intr-o partida amicala. Meciul va fi transmis in direct pe Pro TV. Suedezii au venit in Oltenia fara jucatorul lor emblematic, Zlatan Ibrahimovic (36 de ani), cel care a semnat zilele…

- Fotbalul pare sa fie un joc complicat, chiar daca e vorba despre jucatori profesioniști! A demonstrat-o unul dintre starurile mondiale. Anglia a caștigat meciul Olandei cu 1-0, grație reușitei lui Jesse Lingard din minutul 59. Totuși, "remarcatul" jocului a fost Jamie Vardy, care a intrat pe teren…

- Naționala Angliei a caștigat meciul de ieri contra Olandei cu 1-0 grație reușitei lui Jesse Lingard din minutul 59. Totuși, "remarcatul" jocului este Jamie Vardy, care a intrat pe teren in minutul 68, in locul lui Marcus Rashford. Și a reușit un lucru incredibil! A dat peste cap toate statisticile.…

- Transferul atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic la Los Angeles Galaxy a fost confirmat intr-o pagina de publicitate publicata vineri de Los Angeles Times. Ibrahimovic, 36 ani, a fost eliberat joi de Manchester United, clubul sau din 2016, iar presa americana anunta de atunci venirea sa…

- Manchester United a anuntat mutarea intr-un comunicat oficial. "Manchester United confirma ca și-a dat acordul pentru incheierea contractului lui Zlatan Ibrahimovic, cu efect imediat. Toata lumea din cadrul clubului dorește sa-i multumeasca lui Zlatan pentru contribuția pe care a avut-o de…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a reziliat contractul cu echipa engleza de fotbal Manchester United, urmand sa-si continue cariera in Statele Unite, la formatia Los Angeles Galaxy, informeaza...

- Clubul Juventus Torino si Major League Soccer au anuntat, joi, ca echipa italiana va disputa la 1 august All Star Game, impotriva unei selectionate a celor mai buni jucatori din MLS.Meciul va avea loc la Atlanta, anunța News.ro. MLS a organizat primele editii ale All Star Game, incepand…

- Formatia Real Madrid a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-3, echipa Girona, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei, in care Cristiano Ronaldo a marcat patru goluri si a pasat decisiv la reusita lui Lucas Vasquez.Ronaldo a inscris in minutele 11, 47, 64…

- Real Madrid a fost in forma maxima in meciul de duminica seara cu Girona. Madrilenii și-au demolat adversara, scor 6-3, la capatul unui meci in care Cristiano Ronaldo a reușit 4 goluri. Portughezul a fost cel care a deschis balul, marcand in minutul 11 dupa o pasa venita de la Kroos. Stuani a egalat…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu Romania, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai intai sa-l informeze despre acest demers,…

- Argentinianul Lionel Messi, care a marcat miercuri, pentru FC Barcelona, doua goluri in meciul castigat cu scorul de 3-0 in fata echipei Chelsea Londra, in optimile Ligii Campionilor, s-a declarat incantat de faptul ca a ajuns la cifra de 100 de goluri inscrise in principala competitie continentala…

- FC Voluntari, victorie „la mustața” Ultimele minute ale partidelor din play-out ale celor doua echipe ilfovene din Liga I au fost hotaratoare pentru soarta acestor intalniri. Daca formația din Chiajna a pierdut 2 puncte in minutul 90+3, surata ei din Voluntari a caștigat meciul printr-un gol inscris…

- Formatia Sparta Praga a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1 (1-0), in meciul cu Karvina, din etapa a XX-a a primei ligi a campionatului ceh de fotbal.Kanga a deschi scorul, in minutul 24, pentru oaspeti, in tmp ce Wagner a egalat, in minutul 87. La Sparta, portarul Florin Nita…

- Dunarea Calarași, liderul din Liga a 2-a, s-a impus in fața celor de la CS Afumați, 2-1. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, ia golul victoriei a fost marcat de Calin Cristea in minutul 78. Cea mai ciudata faza a avut loc in minutul 89. CS Afumați ataca in cautarea egalarii, iar echipa de pe locul…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Academia Rapid, echipa care țintește promovarea in Liga 3-a la finalul acestui sezon, a disputat in cursul zilei un amical de top cu FC Voluntari. "Giuleștenii" au pierdut partida cu 1-3. Achim a deschis scorul pentru Voluntari in minutul 52, dar rapidiștii au egalat in minutul 66, prin Goge. Echipa…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, a marcat pentru echipa sa in meciul de pe terenul lui Botev Plovdiv. Titular, Keșeru a deschis scorul pentru Ludogoreț in minutul 5. Cosmin Moți, celalalt roman de la Ludogoreț, e titular. (VIDEO cu golul, aici) La pauza, Ludogoreț e in avantaj, scor…

- ASU Politehnica Timisoara a suferit o infrangere dureroasa, 1-2, chiar pe „Stiinta”, in fata contracandidatei directe pentru ocuparea locului 3, Chindia Targoviste. Alb-violetii au condus din minutul 22, dar sau vazut intorsi pe final, prin golurile lui Licu si Cherchez, venite pe fondul superioritatii…

- In Premier League, Man. United - Chelsea este in prim-plan in etapa cu numarul 28. Meciul de pe Old Trafford ar putea sa fie favorabil gazdelor (cota 2,05 pentru victorie), caci Chelsea are doar un succes in ultimele 6 deplasari, in toate competitiile. In 3 din ultimele 4 vizite pe Old Trafford, nici…

- In Liga Zimbrilor la handbal, Dinamo si CSM Bucuresti s-au intalnit in sala din Stefan cel Mare intr-un meci extrem de important pentru configuratia clasamentului inaintea intrarii in play-off.

- Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, dupa ce echipa alb-roșie a condus cu 2-0 pana in minutul 84. Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a fost criticat dur dupa decizia de a-l scoate pe Dan Nistor, un mijlocaș defensiv, și de a-l introduce pe atacantul Daniel Popa, in minutul 81. ...

- Vasile Miriuța a gasit explicațiile pentru golul 3 primit de Dinamo in victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3. "E inadmisibil sa conduci la doua goluri diferența și sa iei goluri așa. O sa am o discuție cu jucatorii. Sunt suparat pe echipa pentru ca s-a relaxat dupa fiecare gol. Ma bucur pentru…

- O noua editie a turneului Brasov Indoor Cup, competitie adresata categoriei de varsta 2010, s a desfasurat la Brasov. Centrul de copii si juniori al Academiei Hagi a aliniat in competitie doua echipe: Academia Hagi 2010 si FC Viitorul 2010 antrenor, Cosmin Constantin; director coordonator, Constantin…

- Standard Liege, echipa lui Razvan Marin, și Mouscron, formația lui Mircea Rednic și Dorin Rotariu, au oferit un meci absolut nebun in etapa a 26-a din Belgia. Standard s-a impus cu 4-3 dupa ce in minutul 87 Mouscron avea 3-2 și om in plus. Cu Razvan Marin și Dorin Rotariu pe teren, duelul dintre cele…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- FC Arges a obtinut o victorie foarte importanta in cel mai greu maci amical al iernii. Argesenii au trecut cu scorul de 2 - 1 de cei de la Chindia Targoviste. Meciul amical disputat pe terenul 2 din cadrul complexului de la stadionul "Nicolae Dobrin" a fost adjudecat de argeseni dupa golurile marcate…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- Denis Alibec a reușit in sfarșit sa sparga gheața pentru FCSB in acest campionat, atacantul marcand golul doi al echipei sale in meciul de la Mediaș, in minutul 65. Șapte minute mai tarziu, a luat un "galben" aiurea și va lipsi cu CFR Cluj! Alibec a inceput meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus…

- Desi sunt neplatiti de patru luni, handbalistii de la Politehnica Iasi continua sa lupte pentru evitarea retrogradarii din esalonul de elita. Ieri, in Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, formatia pregatita de Florin Spiridon a remizat, 30-30, cu HC Vaslui. Exceptand startul, cand gazdele au…

- Ibrahimovic este liber sa plece de la Manchester United. Mourinho și-a dat OK-ul. Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic…

- Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic se va transfera la echipa americana Los Angeles Galaxy. Atacantul…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Fotbalistul echipei Espanol Barcelona, Mario Hermoso, a inscris doua autogoluri si un gol la meciul pierdut, duminica, in deplasare, scor 2-3, in fata formatiei Leganes, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei.Hermoso, integralist la oaspeti, a trimis mingea in propria poarta in minutele…

- FC Viitorul a disputat, astazi, o noua partida de verificare in cantonamentul de la Belek Turcia , impotriva formatiei Kapaz din Azerbaidjan.Partida s a incheiat la egalitate, scor 1 1 1 0 , dupa un meci in care constantenii au fost cei care au dictat ritmul jocului, dar au inscris o singura data.Viitorul…

- Meciul dintre Olimpique Lyon a aratat ca un adevarat derby, cu executii de exceptie la ambele porti. Lyon i-a administrat liderului din Ligue 1 a doua infrangere din actuala editie a campionatului, scor 2-1, gratie unui gol reusit in prelungiri de olandezul Memphis Depay.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Dupa meci, in care a alergat 4,5 kilometri, Simona Halep a declarat ca se simte epuizata, dar ca este fericita ca a caștigat.…

- Starul brazilian Neymar a inscris patru goluri pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu scorul de 8-0, in fata formatiei Dijon, miercuri seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Uruguayanul Edinson Cavani si-a trecut, la randul sau, numele…

- Hapoel Haifa, echipa lui Gabi Tamaș, care și-a pus puternic amprenta la echipa, devenind liderul apararii și idolul fanilor, a terminat la egalite, 1-1, pe terenul campioanei din ultimii doi ani, Hapoel Beer Sheva. Meciul a fost unul extrem de interesant și spectaculos, disputandu-se pe o ploaie torențiala,…

- Echipa de fotbal Liverpool s-a calificat vineri in saisprezecimile de finala ale Cupei Angliei dupa ce a invins-o dramatic cu 2-1 pe teren propriu pe concitadina Everton. Golul decisiv a fost inscris de olandezul Virgil van Dijk, la meciul de debut pentru Liverpool, dupa ce a devenit recent…

- Mihajlovici a fost concediat de Torino dupa ce a insultat arbitrul la faza controversata de la care a pornit golul de 2-0 al celor de la Juventus, in meciul castigat de campioana Italiei in semifinalele Cupei. Antrenorul sarb a protestat, infuriat de "centralul" Doveri. Care a validat reușita lui Mandzukici,…