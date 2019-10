Asta e cea mai puternica rugaciune pe care o mama o poate spune pentru copilul sau. Il va proteja pe acesta de toate cele rele!

Stiri pe aceeasi tema

- Campania 40 de zile pentru viața este o campanie a tuturor creștinilor aparatori, luptatori și iubitori ai vieții. Este un mod pașnic, devotat și eficient de a aborda criza avortului pe baza a trei componente: rugaciune și post, veghe pașnica și mobilizarea comunitații. O Comunitate Internaționala sta…

- Sfantul proroc Iona era fiul lui Amatie. Mama sa, fiind vaduva, petrecea in Sarepta Sidonului. Aceasta vaduva a hranit pe Ilie proorocul in vreme de foamete; mai ales ea a fost hranita de dansul, ca vadra de faina n-a scazut si urciorul cu untdelemn nu s-a imputinat in casa ei prin venirea prorocului.…

- O boala fatala rapune zeci de vieți in fiecare an, cei mai multi dintre copii mor dupa varsta de un an si sunt nevoiti sa traiasca mereu intr-o bula de plastic, care sa-i protejeze de microbi.

- Un zvon capata tot mai multa relevanța. Cu atat mai mult cu cat nu este infirmat de cel in cauza. Și anume ca Mircea Diaconu ar urma sa devina candidatul Pro Romania la alegerile prezidențiale. Eu unul nici in ruptul capului nu pot sa cred ca este posibil așa ceva. Și am in acest sens mai multe motive.…

- In Pontevedra, orasul spaniol care a oprit traficul in centru si a impus reguli stricte de circulatie la periferie, oamenii nu striga unii la altii sau o fac mai rar. Nu esti deranjat de turatia motoarelor, de claxoane enervante, de scartait de roti, si nu trebuie sa tipi pentru a acoperi larma iscata…

- La aniversarea a 10 ani de la casatorie, soția lui Petre Roman, interpreta Silvia Chifiriuc, a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, in care ii mulțumește pentru cei mai frumoși ani din viața ei. „LA MULTI ANI FERICIȚI!!! Este ziua ta, dragostea mea! S-au implinit 10 ani de casatorie și…

- Un egiptean care locuiește in California, SUA, a ajuns miercuri in fața justiției dupa ce, in urma cu trei ani, și-a inecat cei doi copii pentru a insaca poliția de asigurare. In 2015, Ali Elmezayen și-a urcat in mașina cei doi copii, in varsta de 8 și 13 ani, care sufereau de autism, și i-a inecat…