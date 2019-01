Asta da DEVASTARE! Trump îl amenință pe ERDOGAN Adresandu-se lui Trump, Kalin a scris: „Este o greseala fatala sa echivalezi kurzii sirieni cu PKK-ul, care se afla pe lista Statelor Unite de grupari teroriste precum si cu ramura sa siriana, YPG. Turcia lupta impotriva teroristilor, nu a kurzilor. Vom proteja kurzii si sirienii de toate amenintarile teroriste”. Turcia considera YPG ca facand parte din Partidul Poporului din Kurdistan (PKK), care s-a luptat pentru autonomia kurda in sud-estul Turciei in ultimii 30 de ani si care este vazuta de Ankara ca fiind o grupare terorista. Erdogan doreste sa ii opreasca pe kurzi din a-si consolida… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

