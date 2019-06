Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de kilograme de cocaina au fost descoperite in avionul care urma sa-l transporte, din Spania catre Summitul G20 din Osaka, pe presedintele brazilian Jair Bolsanaro. In urma incidentului, un ofiter militar din staff-ul prezidential a fost arestat, anunța mediafax. Descoperirea a fost facuta…

- Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe in orasul nipon la summitul celor 20 de tari cele mai industrializate din lume, care va incepe vineri. 'La fel ca voi, urmaresc cu mare ingrijorare problema actiunilor presedintelui brazilian (privind defrisarea) si, daca se va ivi oportunitatea, voi profita…

- Droguri in avionul presedintelui. Un membru al echipajului de zbor, care transporta delegatia presedintelui brazilian la summitul G20 de maine, a fost arestat, dupa ce in avionul militar au fost descoperite 39 de kilograme de cocaina.

- Marti, la jumatatea zilei, in cursul unei escale a acestui aparat al fortelor aeriene braziliene pe aeroportul din Sevilla, ''de la militar au fost confiscate, in cursul unui control, 39 kg de cocaina'', aflate in valiza sa, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a politiei din Sevilla. ''In…

- Politia spaniola a arestat un soldat care calatorea cu avangarda presedintelui Braziliei catre summitul G20 din Japonia, dupa ce au fost descoperite 36 de kilograme de cocaina in bagajul sau, in timpul unei...

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea discuta cu omologul sau american, Donald Trump, despre domeniul securitații energetice in Europa la summitul grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Tass,…

- Avionul in care se afla delegatia britanica a avut probleme la un motor. Defectiunea s-a produs din cauza unor pasari care au fost lovite in timpul zborului. https://evz.ro/sibiu-panica-avion-summit-europa-eu.html

- "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul Presedinte s-a spalat pe maini de subiectul Schengen apreciind ca discutiile tehnice nu sunt de nivelul dansului si ca subiectul trebuie abordat in formatul ministrilor de interne. Aderarea la Spatiul Schengen nu este doar un…