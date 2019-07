Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marti lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si va deveni astfel prim-ministru, inlocuind-o pe Theresa May, a anuntat formatiunea politica, relateaza agentiile internationale de presa. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a afirmat intr-o postare pe Facebook dupa anuntul demisiei premierului Theresa May, ca „ultimul lucru de care are nevoie tara este o noua lupta intre conservatori si un nou premier neales” si a facut apel la viitorul lider conservator…

- "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica rezultatul referendumului", a scris Andrea Leadsom intr-o scrisoare adresata premierului Theresa May."De aceea, cu mare regret si cu inima grea demisionez din acest guvern", a adaugat ea. Pe de alta parte, cea mai recenta initiativa…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discutii secrete privind posibilitatea organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, in contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Telegraph, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May regreta ca M.Britanie va trebui sa organizeze alegeri europarlamentare și este hotarâta sa gaseasca o cale pentru a obține aprobarea Parlamentului de la Londra pentru acordul Brexit, a declarat marți un purtator de cuvânt al șefei Guvernului britanic, potrivit…

