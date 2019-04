Assange contestă cererea SUA de extrădare privind acuzaţiile de piraterie informatică Australianul in varsta de 47 de ani a fost arestat joi, in virtutea unei cereri de extradare americane cu privire la o ”piraterie informatica”, care urmeaza sa fie examinata intr-o viitoare audiere, la 2 mai, si a unui mandat emis in 2012 de justitia britanica din cauza neprezentarii sale la tribunal, o infractiune cu privire la care risca un an de inchisoare.



Assange a fost gasit vinovat, de catre un judecator britanic, de faptul ca a inalcat conditiile eliberarii sale provizorii.



Robinson a declarat sfidatoare ca arestarea lui Assange creeaza un precedent periculos in privinta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

