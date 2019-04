Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a spus ca spera ca ”toate drepturile lui Julian Assange vor fi respectate”, a adaugat ea. Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca Guvernul sau i-a retras statutul de azilant lui Assange, la aproape sapte ani dupa ce acesta s-a refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra,…

- Fondatorul Wikileaks, australianul Julian Assange, a fost arestat in aceasta dimineata la sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, a anuntat The Guardian. Assange isi gasise refugiu in aceasta...

- "O zi trista pentru libertatea presei", a comentat ''lansatorul de alerte'' (''whistleblower'') Edward Snowden dupa ce fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sapte ani in ambasada Ecuadorului de la Londra, a fost arestat de politia britanica, informeaza AFP.…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Ecuadorul va decide 'in timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 in Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, citat de AFP. 'Decizia va fi luata…

- Guvernul lui Lenen Moreno, care s-a aratat in mai multe randuri deranjat de șederea prelungita a lui Julian Assange la ambasada Ecuadorului din Marea Britanie, va folosi așa-zisa scurgere din dosarul INA Papers, ca pretext pentru a-l scoate pe acesta din sediul misiunii diplomatice din Londra, scrie…