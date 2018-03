Aspiraţiile Turciei în Orientul Mijlociu dincolo de Afrin Intrebarea principala legata de invazia Turciei in Afrin a fost daca ea este o operatiune limitata care se va opri in nord-vestul Siriei, sau primul stadiu a ceea ce va deveni o implicare mai profunda a Turciei in Orientul Mijlociu. Intrucat Turcia este hotarata sa elimine amenintarea de la frontiera ei, iar fortele kurde sunt prezente si mult dincolo de enclava nord-vestica Afrin, avem putine motive sa credem ca Turcia se va opri dupa ce va obtine controlul asupra Afrinului. Exista insa si o alta amenintare ce forteaza Turcia sa recurga la actiunea militara peste granita: Iranul. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Orasul Tell Rifaat este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva kurzilor din nordul Siriei, a declarat duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care Turcia a preluat controlul asupra Afrinului, informeaza site-ul agentiei Anadolu.

- Statele Unite au exprimat preocupare, luni, privind operatiunile militare efectuate de Turcia, Rusia si de serviciile de securitate ale Administratiei Bashar al-Assad in zone kurde din orasul Afrin, situat in nord-vestul Siriei.

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul "total" asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul…

- Armata turca a incercuit, marti, orasul Afrin, care este de aproape opt saptamani tinta unei ofensive lansate cu ajutoare siriene in vederea dislocarii unei militii kurde siriene considerate ”teroriste” de Ankara, dar sustinute de Washington, relateaza AFP.Aceasta inaintarea a fortelor pro-turce…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major…

- UPDATE | Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. Bilanțul a ajuns la 39 de morți. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei pasagerii cei 6 membri ai echipajului și-au pierdut viața. UPDATE: Dupa prabușirea avionului…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca "intunericul ne va cuprinde" pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul, vom…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Donald Trumpsi sotia sa Melania i-au intampinat pe Netanyahu si sotia lui Sara la intrarea in Casa Alba inainte ca cei doi lideri sa faca declaratii de presa comune privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim. Trump le-a spus reporterilor ca intentioneaza sa construiasca rapid noua ambasada…

- Iranul a construit o noua baza militara langa capitala Siriei, Damasc, conform canalului american de televiziune Fox News. Potrivit unor surse apropiate de serviciile de informații occidentale, instalația militara este situata la 12 km nord-vest de Damasc.

- Iranul a facut cunoscut ca atacurile vor continua asupra zonelor controlate de "teroristi" in apropiere de Damasc, unde au fost semnalate confruntari duminica intre insurgenti si fortele guvernamentale siriene, in pofida unei rezolutii a ONU care cere un armistitiu de 30 de zile pe cuprinsul Siriei,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,l-a primit, joi, 22 februarie a.c., pe ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, E.S. dl Hamid Moayyer. Cu aceasta ocazie, a avut loc un schimb de opinii privind perspectivele relatiilor bilaterale romano-iraniene, atat din punct de vedere al diplomatiei…

- Printre subiectele ce vor fi abordate de ministri se numara teme de actualitate, precum: Siria, Balcanii de Vest si Coreea de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. Cu aceeasi ocazie, ministrii de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Iranul a acuzat Israelul de 'minciuni' si a subliniat dreptul Siriei la 'legitima aparare', in riposta la raiduri israeliene lansate dupa interceptarea unei drone venite, potrivit statului israelian, de pe teritoriul sirian, relateaza AFP si Reuters. 'Pentru a-si acoperi crimele in regiune, liderii…

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana…

- Israelul a avertizat ca Iranul si Siria se joaca cu focul, precizând ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria.

- Ministrul Afacerilor Externe din Siria a declarat ca a sesizat ONU, cerand condamnarea actiunilor americane la nivel international. El a descris atacul ca „o crima de razboi si o crima impotriva umanitatii” si a precizat ca SUA sustin terorismul. Si Rusia a reactionat. "Incidentul arata…

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Organizația palestiniana Hamas se așteapta ca un razboi cu Israelul sa izbucneasca în Gaza în urmatoarele zile. Veștile vin într-un moment tensionat, în care Israelul nu exclude o confruntare militara cu Hezbollah sau chiar cu Iranul.

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rusesc in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, care a reusit sa se catapulteze, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat ca avionul, un model Suhoi 25, a cazut…

- „Congresul Dialogului Național al Siriei”, convocat la inițiativa Rusiei la Soci, in perioada 29-30 ianuarie, a fost marcat de neințelegeri și chiar de scandaluri. Unii participanți l-au huiduit pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov și au acuzat Moscova de moartea a mii de sirieni pașnici in urma…

- Turcia a inceput weekendul trecut operatiunea Ramura de Maslin, in Afrin, zona din nord-vestul Siriei. Deznodamantul incursiunii nu trebuie sa creeze prea mult suspans: Turcia va cuceri Afrinul relativ usor. Importanta incursiunii Turciei sta mai degraba in provocarile pe care ea le aduce in relatiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, care si-a amanat o vizita in Republica Islamica prevazuta la inceputul lui ianuarie din cauza manifestatiilor impotriva puterii iraniene, va merge pe 5 martie la Teheran, a anuntat el intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat in editia de luni…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Iranul și Rusia și-au propus sa elimine SUA din Orientul Mijlociu. „Cooperarea noastra poate izola America”, ii spunea Ayatollahul Ali Khamenei lui Vladimir Putin, aflat, recent, in vizita la Teheran

- Toate procesele din Iran in care inculpatii au fost condamnati la moarte pentru fapte legate de droguri vor fi revizuite, a dispus marti presedintele parlamentului, Ali Larijani, potrivit DPA. A fost introdus un moratoriu asupra executiilor care erau deja planuite, a relatat agentia de presa ISNA.…

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com , ca „se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre”, Estul nemainsemnand doar Rusia , ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca „frontline state”, ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta „va…

- Noua persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in mai multe orase din provincia iraniana Ispahan (centru) in cursul violentelor ce au legatura cu miscarea de contestatare cu care se confrunta Iranul incepand de joi, potrivit televiziunii de stat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Vezi…

- Un politist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, în aceasta tara, transmite AFP.

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca "se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta "va…