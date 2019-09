Masuri luate de autoritațile din Buzau in vederea reducerii timpului de așteptare intre proba teoretica și cea practicasusținute de candidați in vederea obținerii permisului categoria B. In contextul unui numar ridicat de aspiranti la permisul auto, aceștia aveau de așteptat chiar și 2 luni și jumatate pana la susținerea probei practice. Pentru a scurta pe cat posibil aceasta perioada, s-a luat decizia detașarii unui examinator auto categoria B din cadrul IPJ Buzau, incepand cu data de 1 octombrie. Pe locurile astfel create, au fost reprogramați in luna octombrie candidații programați inițial…