Stiri pe aceeasi tema

- La 13 ani de cand a inceput sa cante despre „Ghița” și cum il așteapta seara la portița, Cleopatra Stratan și-a largit orizontul lingvistic și a pornit intr-o cruciada muzicala catre est.

- Duminica, acest public excepțional a fost reprezentat pe scena principala, unde a cântat împreuna cu Jared și Shannon Leto într-un excelent show 30 Seconds to Mars. Inspirat de energia fanilor prezenți, Jared Leto a ales sa împarta scena cu câteva zeci dintre aceștia,…

- Milioane de romani au fost cuceriți instant de Cleopatra Stratan atunci cand a lansat super piesa „Ghița”, prin 2006. Anii au trecut și fetița de atunci a devenit azi o adolescenta extrem de frumoasa și talentata. Recent, fratele sau mai mic a facut senzație cu ultima piesa lansata! Cum arata Cezar…

- Gigi Becali a fost sufletul petrecerii la nunta fiului lui Teia Sponte. Costa Sponte s-a casatorit, duminica, cu aleasa inimii sale, iar petrecerea a fost una de senzatie. Dintre invitatii de marca a facut parte si Gigi Becali, care a luat microfonul si a inceput sa cante, asa cum obisnuieste sa faca…

- Pe la ora 21:00 in fața spectatorilor de la Cornișa Aquapark & Sports a ajuns Feli, artista devenita cunoscuta dupa ce in 2012 a evoluat pana in semifinalele emisiunii-concurs Vocea Romaniei de la Pro TV.

- Dana Nalbaru a povestit recent, ca in momentul in care au mers sa adopte un copil, ea si Dragos Bucur au solicitat lista de copii greu de adoptat. Așa a aparut in viața lor Roxana, fetița in varsta de șase ani, care le-a adus bucuria in suflet, alaturi de ceilalți doi copii ai cuplului, Sofia și Kadri.…

- Marius Moga este casatorit cu Bianca Lapuște și au impreuna o fetița in varsta de trei ani, Maria Elisabeta. Artistul a povestit cum il surprinde micuța lui zi de zi. „Cred ca profunzimea ei ma surprinde… Cum la trei ani ne spune lucruri pe care nu ma așteptam sa le aud așa de devreme, de la a defini…