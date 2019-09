Aspectul mâinilor spune multe despre tine! Află cum să ai mâini îngrijite și o piele întinerită! Mainile sunt, probabil, cele mai utilizate parți ale corpului in viața de zi cu zi. Ca femeie, in special, ești nevoita iți expui pielea mainilor unor procese și substanțe chimice dintre cele mai nocive. Astfel, mainile tale pot capata un aspect tern, imbatranit și uscat. In aceste condiții, este nevoie sa acorzi o atenție sporita ritualului de ingrijire a mainilor. Chiar daca speli, gatești sau cureți cu substanțe puternice, mainile tale pot avea un aspect sanatos. Iata cum poți avea pielea mainilor frumoasa și sanatoasa: Folosește produse cosmetice de calitate Pentru a-ți hidrata pielea,… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

