Aspectul de coșmar al “Clădirii Albastre” a devenit amintire Lucrarile de reabilitare și restaurare desfașurate la Cladirea Albastra situata pe strada Unirii, in centrul municipiului, continua in aceasta perioada. Fațada cladirii este complet schimbata, iar imaginea peretelui lateral, distrus și scorojit, pe care zalauanii au fost nevoiți sa o priveasca ani in șir, zi de zi, a devenit amintire. Partea laterala a cladirii – o imagine desprinsa parca dintr-un teatru de razboi, o imagine care, din pacate, a devenit emblematica pentru strada Unirii din centrul municipiului a intrat zilele trecute pe mainile constructorilor, astfel incat rezultatul incepe sa… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

