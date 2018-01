Stiri pe aceeasi tema

- Prevederea legislativa privind vaccinarea câinilor fara stapân doar dupa ce au fost identificati aduce atingere dreptului la ocrotirea sanatatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a României. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, plenul CCR s-a pronuntat asupra exceptiei…

- Intalnirea are loc incepand cu ora 10.00, la Caminul Cultural din Dobarlau, la eveniment fiind așteptați peste 200 de participanți, fermieri, dar și reprezentanți ai unor instituții publice locale și centrale, ai autoritaților locale și nu numai. „Așteptam 100 de persoane din Dobarlau, din Barcani,…

- „Ii asteptam alaturi de noi pe toți cei care doresc sa horeasca alaturi de noi in unire, dragoste, frație menținand vie flacara tradiției neamului tomanesc!” Șezatoarea itineranta intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie” va ajunge sambata, la Sfantu Gheorghe, aceasta fiind prima sa „calatorie”…

- In episodul anterior v-am prezentat – stimati citittori – „cugetari” ale unor teologi si literati crestini despre Maica Domnului. In cele ce vor urma doresc sa va supun atentiei „cugetari” despre Sfanta Biserica, Mantuitorul Iisus Hristos si Sfanta Treime. De ce ? Pentru ca lumea moderna este indiferenta…

- Europarlamentarul Viorica Dancila a fost votata marti de Comitetul Executiv National al PSD aproape in unanimitate pentru a fi nominalizata la functia de premier, a declarat liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. „Doamna Ecaterina Andronescu a refuzat aceasta propunere, exprimandu-si sustinerea pentru…

- Concursul, inițiat anul trecut, va fi adresat elevilor de la secția cu predare in limba romana a Școlii Gimnaziale „Turoczi Mozes” din Targu Secuiesc și va avea ca tema „Unirea Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859”, a declarat, ieri, președintele Asociației „Calea Neamului” și vicepreședintele…

- Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual. Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins cu greutate de colegii lui. Nu avem…

- Deși autoritațile se lupta sa gaseasca soluția optima, locuitorii din Ozun nu vor avea, in viitorul apropiat, nici un drum oficial de acces catre terenurile lor agricole, aflate dincolo de aria protejata Natura 2000 – Mestecanișul de la Reci La finele anului 2017, custodele ariei protejate „Mestecanișul…

- În ziua de 8 ianuarie a.c. poliiti din cadrul Poliiei Municipiului Brila au acionat pe raza municipiului Brila având ca principal obiectiv prevenirea accidentelor rutiere i asigurarea ordinii i linitii publice. Pe timpul activitilor au fost verificate 8 societi comerciale legitimate 70 de…

- Propunandu-și ca in mandatul de parlamentar sa reprezinte interesele concetațenilor sai din județul Covasna și, in special, ale celor din zona cu specific montan, agricol și etnic a Intorsurii Buzaului, senatorul Gheorghe Baciu a optat sa faca parte din din Comisia pentru Agricultura, Silvicultura…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- In zilele acestui weekend vor avea loc inca doua evenimente crestinesti, care vin sa incheie ciclul bogat al Sarbatorilor de Iarna. Astfel, pe 6 ianuarie are loc Botezul Domnului, numit in popor și Boboteaza, iar pe 7 ianuarie – Sfantul Ioan. Sunt praznice respectate de toti credinciosii, fiind…

- Tot in memoria Mamei mele astern cateva randuri. De cand a binevoit sa plece printre stele, numai bunul Dumnezeu stie cat de mult ii duc dorul si cate lacrimi vars. De cate ori isi serbeaza „aniversarea” printre stele si eu aici pe pamant, in lumea „celor cu dor”, incerc sa mi-o improspatez cat mai…

- Peste 20 de politisti clujeni au actionat pe raza municipiilor Cluj-Napoca, Turda, Gherla, Huedin și Dej pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și a faptelor ilicite din domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare. In perioada 18-22 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu inspectori din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor intreprins, miercuri, o actiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul comercializarii carnii…

- Din proiect face parte Liceul Mikes Kelemen, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda. Acesta se va desfașura pe parcursul a doi ani și va cuprinde activitați prin care se dorește sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale. „Yourope…

- 15 deputati ai PSD au depus, la Senat, o initiativa legislativa prin care vor schimbarea Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, astfel incat faptele de coruptie sa fie dezincriminate daca beneficiarul lor este alta persoana decat faptuitorul, scrie Adevarul.…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz i-a solicitat ministrului Sanatații, Florian Bodog, sa-i precizeze care sunt masurile luate pentru prevenirea și combaterea exportului paralel de medicamente. Maricela Cobuz a precizat ca a facut acest demers in condițiile in care masurile prin care a fost ...

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, i-a solicitat ministrlui sanatații sa-i spuna care sunt masurile pentru prevenirea si combaterea exporturilor paralele de medicamente. Maricela Cobuz a spus ca a facut acest demers dupa ce masurile prin care a fost interzis exportul paralel de medicamente pentru…

- Castorii adusi in urma cu aproape zece ani in judetul Covasna, printr-un program de repopulare cu aceasta specie, au provocat pagube insemnate, prin urmare este nevoie de un management adecvat care sa asigure o buna convietuire intre oameni si aceste animale, a declarat marti directorul Agentiei de…

- Nici o casa nu este completa fara o planta ornamentala, iar in perioada Craciunului, cea mai cautata este Craciunița Se spune ca aduce noroc celor care o daruiesc și este un simbol al credinței și bunatații, iar in aceasta perioada a anului este nelipsita din casele oamenilor. Craciunița, Poinsettia sau…

- Ieri, 6 decembrie, 37 de politisti din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Alba au actionat, pe raza municipiului Blaj, pentru asigurarea climatului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor, cu ocazia „Targului Caciulilor” ce a avut loc in municipiu. Politistii au constatat…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, ec. Edler Andras-Gyorgy, considera ca anul 2017 nu a fost unul ușor pentru mediul de afaceri, din cauza deselor schimbari sau propuneri de modificari legislative. Cu toate acestea, nu a fost un an rau pentru intreprinzatori, in general, afirma…

- În ziua de 5 decembrie a.c. poliiti din cadrul Birourilor Rutier i Ordine Public sprijinii de jandarmi au desfurat o aciune pe raza municipiului Brila având ca principal obiectiv prevenirea accidentelor rutiere i asigurarea ordinii i linitii publice. Pe timpul activitilor au legitimat 40 d...

- Sfanta Cruce este semnul Fiului Omului, care se va arata pe cer la a doua venire pe pamant, „sa judece lumea” (Matei 24, 30). Sub semnul – si in umbra harului Sfintei Cruci – este bine si necesar sa astepte si trupul venirea a doua a Mantuitorului Hristos, ca sa se invredniceasca a sta de-a […] Articolul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 34 de evenimente, au aplicat 93 de sancțiuni contraventionale si au constatat 4 infractiuni. Politistii vor actiona, in continuare, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce pot afecta linistea comunitatii, a informat, luni, biroul…

- Pentru ca renii se antreneaza la trasura lui Moș Craciun, la cea lui Moș Nicolae vor fi inhamați cai, care il vor aduce marți in Sfantu Gheorghe Moșul le va aduce copiilor din Sfantu Gheorghe aproximativ șapte sute de pachete cu dulciuri, mulțumita Clubului Rotary Sfantu Gheorghe și partenerului, in…

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.100 de evenimente si au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale, in cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. Citeste si: Vesti bune pentru MII…

- In cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, politistii au intervenit la peste 2.100 de evenimente, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat peste 700 de infractiuni.La data de 28…

- Aproximativ jumatate dintre europenii diagnosticați cu HIV au aflat ca sunt bolnavi intr-o etapa avansata a bolii, indica un studiu lansat marți și citat de AGERPRES si DPA. Peste 29.000 de persoane au fost diagnosticate cu virusul in 2016 pe teritoriul blocului comunitar, intr-o ușoara scadere…

- Incepand cu ora 20:00 a zilei de ieri a intrat in vigoare o avertizare meteo Cod Portocaliu de ninsori abuntente, valabil pana marți la ora 16:00. Fenomenele meteorologice vizate sunt ninsori abundente cu strat consistent de zapada și intensificari ale vantului. In acest context polițiștii va recomanda…

- 2,5 milioane de euro este valoarea investițiilor in sectorul apa-canal și in reabilitarea drumurilor de pe raza comunei Ghelința, lucrari ce vor trebui finalizate pana in anul 2020. Investițiile vin prin trei proiecte ale Consiliului Local, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.). Potrivit…

- ITM Covasna va incheia acțiunea de conștientizare și control cu privire la utilizarea corecta a produselor cu conținut de silice cristalina, la finele anului. Acțiunea a demarat in 27 aprilie 2017. Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții I.T.M. Covasna, obiectivul general al campaniei…

- Polițiștii readuc in atenția cetațenilor cateva informații despre metoda de inșelaciune „Accidentul”, care constituie o sursa de imbogațire a escrocilor. Pentru inceput, trebuie precizat faptul ca, la nivelul județului Covasna, in cursul acestui an nu au fost sesizate inșelaciuni comise prin acest mod…

- Inspectoratul Teritorial in Munca al județului Covasna a desfașurat, pe tot parcursul acestui an, campanii in domeniul S.S.M. Campaniile au cuprins inclusiv acțiuni de verificare a unor societați, in urma carora s-au aplicat amenzi contravenționale in valoare totala de 26.000 de lei Campania naționala…

- O intalnire pe tema dezvoltarii producției de sfecla de zahar și a relațiilor de colaborare intre producatorii de sfecla de zahar și principalul procesator in domeniu a avut loc ieri, la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna. Evenimentul a fost organizat la inițiativa producatorilor de…

- Politia Romana desfasoara, zilnic, actiuni pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. Ieri, in urma a peste 300 de actiuni si aproape 2.500 de interventii la evenimente, au fost constatate peste 700 de infractiuni si au fost aplicate aproape…

- Un bal caritabil, in vederea dotarii Centrului de zi din Ojdula, dedicat copiilor proveniți din medii defavorizate, dar și in scopul achiziționarii unor echipamente pentru facilitarea mobilitații persoanelor varstnice, va fi organizat joi, la Zabala. Balul Elisabeta, aflat la prima ediție, se va derula…

- Deputatul UDMR Covasna, Marton Arpad, a declarat, vineri, ca va face o serie de amendamente la legile justitiei, doua dintre acestea vizand raspunderea penala si pensionarea magistratilor. Marton Arpad a precizat, intr-o conferinta de presa, ca una dintre propunerile existente in proiectul de modificare…

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a reziliat contractul cu jucatorul lituanian Marius Papsys si ia in calcul si alte schimbari, inclusiv la nivelul staff-ului tehnic, a anuntat luni seara, patronul echipei, Dioszegi Laszlo, pe o retea de socializare. Acesta a mai mentionat ca a inceput sa caute…

- O echipa compusa din sportivi ai Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe legitimați la secția de schi alpin, a efectuat recent un stagiu de pregatire in Lituania, ce a avut ca obiectiv participarea la Cupa Baltica. Stagiul s-a desfașurat in perioada 27 octombrie – 4 noiembrie (a.c.), pe partia de schi…

- Jandarmi, pompieri, politiști, padurari, paramedici, salvamontiști și localnici au desfașurat, vineri, o ampla operațiune de cautare a unui barbat de 33 de ani, care s-a ratacit in padurea din zona Bota -Valea Zabrataului. Vineri, 03 noiembrie, in jurul orei 14.26, dispeceratul de urgența…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunța acțiuni in toate localitațile R. Moldova pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, in special in regiunile limitrofe frontierei cu Ucraina. Masurile sunt luate in conformitate cu o dispoziție a premierului Pavel Filip, dupa ce,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, este de parere ca politicile publice alte statului roman in ultimii 27 de ani au fost „catastrofale” si ca acesta nu mai trebuie sa incurajeze nemunca. Vorbind despre amplificarea fenomenului cersetoriei in Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat joi,…

- Primaria Sfantu Gheorghe nu a reusit sa vand hotelul „Bodoc” din municipiu nici la a patra licitatie organizata la sfarsitul lunii trecute, iar daca la urmatoarea licitatie nu se va prezenta niciun ofertant, atunci se vor cauta alte solutii pentru reintroducerea acestei cladiri in circuitul public,…

- Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, de la specializarea „Frizer-coafor”, au fost ieri in vizita la Complexul de servicii pentru persoane varstnice „Zathureczky Berta” din municipiu. Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui parteneriat incheiat intre cele…

- Conducerea clusterului inovativ al biomasei „Green Energy” („Energie verde”- n.r) a transmis recent, o atenționare asupra faptului ca anumite modificari aduse in domeniul funciar prin Legea 186/2017, ar putea afecta activitatea cultivatorilor de plantații energetice. „Conform Legii 186/2017, culturile…

- Elevii din clasele din invațamantul primar, dar și de la grupele din invațamantul preșcolar, sunt in vacanța in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie. Astfel, cei mici au luat o pauza de la cursuri și se bucura de zile libere pentru joaca. Pentru ca siguranța lor este importanta, asigurați-va ca aceștia…

- Cateva zeci de copii și tineri au prezentat ieri un program artistic, la grupul statuar Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe, ca un omagiu adus domnitorului. Programul a facut parte din manifestarile derulate de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, sub genericul „Mihai Viteazul și Visul…

- Polițiștii dee la transporturi au desfașurat, în cursul saptamânii, o serie de controale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și siguranța transporturilor aeriene, navale și feroviare.”În perioada 21 — 27 octombrie a.c., sub coordonarea…