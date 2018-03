Stiri pe aceeasi tema

- Camila este una dintre cele mai iubite artiste ale lumii și asta ne face sa ne gandim ca nu pot aparea astfel de probleme in timpul concertelor sale. Cu toate acestea, in timpul spectacolului live Lollapalooza Chile, Camila a fost imbrancita pe scena de o fana care a intrat acolo in circumstanțe misterioase.…

- Se pare ca Carla’s Dreams sunt trupa momntului. Dupa o saptamana in care baieții au fost la cateva voturi departe de primul loc, se pare ca “Beretta” a caștigat. Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc au urcat Carla’s Dreams cu piesa “Beretta”.…

- Greșeala unor procurori a distrus viața unui tanar din Polonia, acesta fiind acuzat pe nedrept de crima și viol. Dupa ce a stat 18 ani dupa gratii, oamenii legii au revizuit cazul și au ajuns la...

- La aflarea veștii despre moartea fizicianului Stephen Hawking intreaga lume a reacționat. Fizicianul considereat parintele științei moderne a incetat din viața in dimineața sata la locuința sa din Cambridge, la varsta de 76 de ani. Stephen Hawking a declarat in repetate randuri ca iși dorește sa ajunga…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Gianina Corondan viziteaza fabrici și uzine pentru noul ei proiect online și, uneori, muncește cot la cot cu angajații de acolo. Așa a descoperit meserii care-i plac și și-a dat seama ce ar fi putut deveni, daca nu o apuca pe drumul televiziunii… Gianina Corondan are la activ multe proiecte TV de succes.…

- Studiourile Warner Bros reediteaza producția ”TOMB RAIDER – Lara Croft”, dupa 17 ani, iar in prim plan este de data asta Alicia Vikander. Actrița suedeza o inlocuiește pe Angelina Jolie, cea care a intruchipat-o pe Lara Croft in primelor doua producții ale seriei bazata pe jocul video TOMB RAIDER. Alicia…

- Answear.ro, magazinul online al grupului polonez cu acelasi nume, a lansat aplicatia mobila in urma unei investitii de….Retailerul de fashion online vizeaza ca pana la 70% dintre comenzi sa se realizeze via mobile, atat prin intermediul aplicatiei, cat si pe site. 0 0 0 0 0 0

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, potrivit caruia Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – va fi sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Clientii Raiffeisen Bank pot autoriza platile pe aplicatia de mobile banking prin amprenta, atat pentru smartphone-urile cu sistem de operare Android, cat si pentru cele pe iOS, iar pentru utilizatorii iPhone X autorizarea se poate face cu Face ID. Clientii Raiffeisen Bank vor avea posibilitatea…

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- EIBAR - BARCELONA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Eibar primește vizita FC Barcelona azi, de la 17:15. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Barcelona este lider detașat in La Liga, cu un avans de 7 puncte fața de Atletico…

- Tenismena romana Simona Halep a invins-o, joi, la Doha, in Qatar, pe letona Sevastova, dupa un meci care a durat puțin peste o ora. Halep a urcat provizoiru din nou pe locul 1 WTA, dar nu și-l va putea pastra daca daneza Caroline Wozniacki o va invinge, in aceasta seara, pe romanca Monica Niculescu.…

- ♦ Pentru 2018 retailerul are un buget de promovare de 100.000 de euro si se pregateste relansarea platformei online. Retailerul online de ceasuri WatchShop.ro care anul trecut a inregistrat o cifra de afaceri de 1,6 milioane de euro, plus 6% fata de 2016, pe fondul campaniilor de…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- Incepand cu cel de-al cincilea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il difuzeaza miercuri, de la ora 21.15, platoul de filmare pentru aceasta producție se muta pentru o scurta perioada in Turcia.

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Dincolo de amenzile mari pe care le pot primi toti cei care nu respecta Regulamentul General privind protectia Datelor Personale, cel mai important lucru care trebuie inteles este despre date. Mai exact, toti comerciantii online si nu numai (toti operatorii de date) trebuie sa stie ce date pot colecta,…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Un tanar a ramas paralizat de la brau in jos dupa ce, mai bine de 20 de ore, s-a jucat pe calculator. Incidentul a avut loc la un internet cafe iar prietenii tanarului au fost nevoiți sa solicite ambulanța. Cu toate ca a fost preluat de paramedici pe o targa, tanarul a strigat catre colegii sai sa termine…

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete. De asemenea, pana la ora 20.00, majoritatea regiunilor tarii sunt sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat,…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de care au nevoie in prezent cetatenii romani care…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. “A fost…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs extrem de critic referindu-se la realitațile din Romania, fara a comenta pe marginea programului de guvernare. „Nu este o situație obișnuita faptul ca o majoritate stabila a ajuns intr-un singur an de zile la al treilea Guvern, dar nici nu putem nega dreptul…

- Mai multe personalitati medicale, intre care si manageri ai spitalelor aflate in subordinea Primariei Capitalei, semneaza petitia online pentru construirea Spitalului Metropolitan, respinsa recent de Consiliul General al Primariei Municipiului Bucuresti.

- O adolescenta de 17 ani și-a pus capat zilelor dupa ce a trimis din greșeala un mesaj iubitului sau. Mesajul trebuia sa ajunga, de fapt, la cea mai buna prietena a ei careia îi povestea ca și-a înselat prietenul cu altcineva. Dupa ce și-a dat seama de greșeala pe care o facuse,…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- O familie din nordul Bucureștiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanța, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei și de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel național, potrivit unui studiu realizat de agenția de tursim TUI TravelCenter. Cea…

- Rapper-ul 50 Cent a devenit dintr-o data mai bogat cu 5 milioane de lire sterline. Atunci cand starul a lansat albumul “Animal Ambition”, acesta a acceptat pe langa metodele tradiționale de plata și plata prin criptomoneda bitcoin. La acel moment un bitcoin costa 662$, iar albumul i-a constat pe posesorii…

- Carrefour, insa, vrea sa urce in trenul comertului online si a anuntat ca va investi in acest domeniu 2,8 miliarde de euro. Prin aceasta strategie, retailerul vrea sa ajunga in Franta la o cota de piata de 20 de procente din vanzarilor online. Un prim pas a fost deja facut: francezii au cumparat cu…

- Miercuri este ultima zi a consultarii organizate online de Ministerul Educației pe tema structurii anului școlar 2018/2019. Chestionarul se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar. Cele 5 intrebari vizeaza colectarea unor puncte de vedere referitoare…

- Prima impresie poate fi greu de schimbat, insa un grup de patru adolescente au facut tot ce le-a stat in putința in aceasta privința. Pentru a sarbatori intoarcerea acasa, fetele, toate in varsta de 13 ani, au mers impreuna la un restaurant, unde au fost tratate foarte bine de ospatarul care le-a servit.…

- Un gigant al comertului virtual si-a propus sa il revolutioneze si pe cel obisnuit. Vorbim despre Amazon, care a deschis in Seattle, Statele Unite, primul magazin din lume fara case de marcat. Este vorba despre un magazin alimentar pe care angajaţii săi îl testau deja de mai bine de…

- Carrefour SA va face un parteneriat cu gigantul chinez Tencent Holdings si va investi 2,8 miliarde de euro in urmatorii cinci ani, in segmentul de retail online, dupa ce CEO-ul Alexandre Bompard a decis ca va intra in cursa impotriva Amazon, potrivit Bloomberg. Decizia anuntata astazi va…

- Retailerul de materiale de constructii si gradinarit lanseaza oficial magazinul online din Romania, confirmand declaratiile lui Horia Mugurel-Rusu, director general al Hornbach Romania, dintr-un interviu acordat wall-street.ro in luna iunie 2017. Magazinul online al Hornbach va cuprinde peste 27.000…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Yumna este o tânara care locuieste în Africa de Sud care, acum trei ani, a adoptat un catelus. Pentru ca era mic, pufos si extrem de iubitor, noua stapâna nu si-a pus problema cât de mult va creste.

- Desi nu ar fi de dorit, daca, totusi, veti avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie sa stiti ca au fost facute cateva modificari de legislatie, in acest domeniu. Iata care sunt acestea! Certificatul de concediu medical, obtinut online Asiguratii care vor sa beneficieze de concediu…

- Un studiu recent realizat de Kaspersky Lab arata obiceiurile riscante ale utilizatorilor online. Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters.Dupa finalizarea tranzactiei, cei care au infiintat Showroomprive.com vor…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca a declansat o investigatie privind „un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania", informeaza Mediafax.Dante International ...