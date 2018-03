Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 23 martie 2018, la Buzau, a avut loc o intalnire a reprezentanților Direcției Agricole Județene cu fermieri din zona pentru o discuție legata de formele de asociere in agricultura și avantajele pe care le prezinta acestea.

- Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa. Solicitarea este formulata dupa ce acesta ar fi luat legatura cu un martor…

- Deputatul PNL Florin Roman precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca in noul proiect al Codului finantelor publice locale, exista propunerea ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice la cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Intr-o…

- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marti, ca ”daca vrei sa fii nationalist cum e americanul, care sta cu steagul pe casa, ca francezul, polonezul ori ca ungurul macar, trebuie sa existe o astfel de lege a defaimarii in care macar sa iti respecti faptul te-ai nascut in tara si esti roman”.

- Se anunta din nou scandal in PNL, dupa ce deputatul Corneliu Olar, fost primar in judetul Alba, a depus un proiect de lege pentru acordarea de pensii speciale alesilor locali. Partidul se dezice de proiect, deputatul anunta ca isi retrage semnatura, dar sustine ca va vota in plen pentru pensiile…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a afirmat luni, la iesirea de la DNA, ca in urmatoarele zile ar urma sa apara in spatiul public "niste lucruri frumoase", fara sa precizeze...

- Polemica in Franta dupa ce ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn, a spus ca vinul face rau. Atat de mult a socat ce a spus doamna ministru, incat presedintele Emmanuel Macron a intervenit in apararea producatorilor de vin afirmand: Beau vin la pranz si la cina.

- Nervi intinși la maximum in PSD inaintea Congresului din data de 10 martie. Deputatul Catalin Radulescu susține ca masura luata in PSD ca in Congres sa fie ales din partea fiecarei regiuni un barbat și o femeie este ilegala și neconstituționala. Radulescu susține ca masura seamana cu politica anilor…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a intrebat pe ministrul dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, daca susține punctul de vedere negativ pe care Guvernul Romaniei la dat pentru propunerea legislativa prin care administrațiile publice locale ar urma sa primeasca o cota de 100% din impozitul pe venit.…

- In Romania, dupa disparitia dinamovistului Patrick Ekeng, sotia acestuia s-a plans, in mod repetat, ca a fost ignorata de sefii ros-albilor. In Italia, lucrurile stau altfel intr-un caz similar.

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- „Finanțarea, dezvoltarea și modernizarea sectorului agricol insamna nu numai dezvoltarea comunitaților rurale și crearea unor noi locuri de munca, ci și o hrana mai sanatoasa pentru noi toți”, apreciaza deputatul buzoian. Camera Deputaților a aprobat miercuri, 28 februarie 2018, cu 264 de voturi,…

- „Am finalizat intalnirea cu domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans. Eu cred ca a fost o intalnire buna in care prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Am precizat ca Deciziile Curtii sunt general obligatorii si in ceea ce priveste legile justitiei vom pune in concordanta cele trei…

- Deputatul Mihaela Hunca inițiatoarea proiectului de lege pentru dezvoltarea sportului de masa, depus in Parlament la finalul anului trecut, a prezentat propunerea legislativa cu ocazia desfașurarii Forumului Decanilor de Educație Fizica și Sport din Romania, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute…

- "Legile Justitiei se intorc in Parlament pentru dezbatere, ca urmare a sesizarilor PNL la CCR pe aceste legi declarate si acceptate ca fiind neconstitutionale. Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea regulamentului sa obstructioneze dreptul Opozitiei parlamentare de a sustine…

- PNL a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor din data de 13 decembrie 2017, acuzand majoritatea PSD-ALDE ca „baga pumnul in gura opozitiei”. “Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea Regulamentului…

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca trupa lui Silviu Lung va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia” din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena ...

- Ministerul Energiei sustine solicitarea cu care Complexul Energetic Oltenia va merge la finalul acestei luni la Bruxelles. Este vorba de pasuirea de trei-patru ani ceruta pentru conformarea la noile norme de mediu, impuse anul trecut, cu termen de co...

- Statul baltic a fost socat de acuzatiile Statelor Unite privind activitati institutionale de spalare de bani prin banca ABLV, a treia ca marime din Letonia, si de acuzatiile provenind din doua surse diferite ca Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii centrale, a solicitat mita. Atat ABLV, cat si Ilmars…

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- STIRIPESURSE.RO a prezentat, in exclusivitate stenogramele DNA in care discuta telefonic omul de afaceri Florian Walter și procurorul Mihaiela Iorga Moraru și in care omul de afaceri susține ca știe motivul pentru care s-a retras din cursa prezidențiala Crin Antonescu. Florian Walter susține ca s-a…

- Populatia de urangutani din partea indoneziana a insulei Borneo a scazut cu aproape 150.000 de exemplare intre 1999 si 2015, sustine un nou studiu, citat de DPA. Estimarile plaseaza in prezent numarul de urangutani la 50.000-100.000 de exemplare, conform Agerpres.Exploatarea forestiera si…

- Anunțul a fost facut in contextul discuțiilor aparute in spațiul public in ultimele zile dupa scandalul declanșat de acuzele aduse de fostul deputat Vlad Cosma procurorilor de la DNA Prahova.

- Vicepresedintele Partidului National Liberal, deputatul Victor Paul Dobre, impreuna cu presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, si liderul consilierilor judeteni liberali, Marian Iordache sustin astazi de la ora 09.30, o conferinta de presa la sediul Filialei PNL Constanta. ...

- DNA a reactionat ieri, printr-un comunicat de presa, la acuzatiile lansate de fostul deputat Vlad Cosma. DNA spune ca „relevant este ca, anterior difuzarii inregistrarilor, persoane din anturajul acestuia s-au prezentat in mod repetat la șeful Serviciului Teritorial Ploiești și, in lipsa acestuia, la…

- Madalina Ghenea a debutat in lumea modellingului la numai 14 ani, dar nu a aratat intotdeauna asa cum o stim acum. Madalina Ghenea (29 de ani) este considerata una dintre cele mai frumoase romance, dar multi spun ca a apelat la medicul estetician pentru cateva „imbunatatiri”.

- Grupul de jurnaliști sirieni și aparatori ai drepturilor omului Northern Syria Observer a publicat un interviu cu un insurgent sirian care sustine ca ar fi doborat avionul rusesc Su-25 la 3 februarie. Barbatul spune ca numele sau este Mahmoud Haj Ismail (indicativul „Castro“) și ca este membru al gruparii…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea afirma ca alesii locali care au semnat declaratiile simbolice de unire cu Romania ar fi fost intimidati sa faca acest lucru. In plus, parlamentarul a mentionat ca nu intra in competenta administratiei publice locale aprobarea unor asemenea decizii.

- Leonida Belgher este consilier local la Alimpesti din partea PMP, dar in acelasi timp unul dintre cei mai vocali sustinatori ai primarului liberal de la Targu Jiu, Marcel Romanescu. Belgher spune ca este alaturi de Romanescu pentru ca ace...

- Fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii vine cu o propunere neasteptata. Dupa ce Simona Halep a ratat semnarea unui contract de imagine cu o Adidas, Vasile Dancu sustine ca este nevoie de demnitate si de repararea acestei nedreptati pentru marea campioana. Politicianul sustine ca sarbatorind…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Leonard Doroftei a fost pe primele pagini ale publicațiilor din Romania acum ceva vreme, ba chiar amenința ca pleaca din țara. ,,Moșul” declara pe atunci: „Am o strada si o sala de sport in Ploiesti care-mi poarta numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o masea stricata!”. Apoi campionul la box…

- La audierile ministrului Petre Daea in cadrul Comisiei de Agricultura din Parlamentul Romaniei, i-am reproșat faptul ca nu a rezolvat multe din cererile gospodarilor și micilor fermieri. Am cerut imperativ ministrului Petre Daea sa rezolve problemele pe care le au producatorii agricoli cu APIA, ariile…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, atrage atentia Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat de presa,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale ”ignorate de procurori timp de 15 ani” despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Ungureanu vorbeste despre…

- Deputatul PSD Arad Adrian Todor a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa, ca primarul Gheorghe Falca se opune amplasarii Monumentului Marii Uniri la Arad. Deputat PSD a mentionat ca la finalul anului trecut a adresat ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu,…

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, susține o conferința de presa. Dansul a spus ca subiectul principal va fi regimul liberalizat de vize, amintind despre mai multe evenimente politice. „Anul 2015-2016, Republica Moldova s-a aflat in cea mai mare criza, astfel, europenii au facut Republicii…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- PSD Dambovita - organizatie condusa de fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu - sustine restructurarea Guvernului, pentru a fi mai flexibil si aplicat in punerea in practica a programului de guvernare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, deputatul Corneliu…

- Intrebat daca PSD Dambovita sustine ideea restructurarii Guvernului, Corneliu Stefan a raspuns: "In mare parte, da. Da. Este imbratisata pentru ca vrem o structura a Guvernului mai flexibila si o structura a Guvernului care sa fie mai aplicata pentru a pune in practica programul de guvernare pe care…

- „Cei care deconteaza cea mai mare parte a notei de plata a incompetentei coalitiei de guvernare sunt romanii angajati in mediul privat”, sustine deputatul PNL Marilen Pirtea intr-un comunicat de presa. Liberalul da exemplul unui tanar de 34 de ani, angajat intr-o companie automotive din Timisoara, cu…

- Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj i-a taiat din start elanul viceprimarului din Targu-Jiu, Adrian Tudor, care la sfarșitul saptamanii trecute declara ca și-ar dori ca partidul sa il stabileasca drept candidat pentru postul de primar de la Targu-Jiu la alegerile din 2020. Mihai Weber susține…

- Fara indoiala, cel mai semnificativ eveniment din viata politica romaneasca a anului 2017 – care ar putea avea consecinte nefaste incaculabile asupra tuturor domeniilor de activitate – a fost asaltul, in mai multe trepte, al coalitiei PSD-ALDE, asupra Justitiei. Inceput “noaptea ca hotii” prin Ordonanta…

- El spune ca a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca in Parlament exista un proiect mai amplu de modificare a Codului penal și a Codului de procedura penala, dezbatut de specialiști. Deputatul social-democrat buzoian Danuț Pale a anunțat ca vrea sa-și retraga semnatura de pe controversatul proiect…