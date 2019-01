Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Pitesti si politisti de la BCCO Pitesti au efectuat in aceasta dimineata 11 perchezitii in Arges si Maramures la locuintele a noua suspecti, majoritatea din orasul Campulung Muscel, intr-un dosar teribil de proxenetism, cu zece tinere sarace fortate sa sa prostitueze in conditii crancene…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare in mai multe zone din țara, iar circulația pe mai multe drumuri naționale a fost oprita. Pentru reducerea riscului de a fi surprinsi sau blocati in trafic, le recomandam conducatorilor auto sa se informeze inainte de a porni in calatorie despre situatia…

- Circulația rutiera se desfașoara în condiții de iarna, sâmbata dimineața, 19 județe din țara fiind sub atenționare cod galben sau cod portocaliu de ninsoare. Pe A1, sensul catre Capitala, traficul este restricționat pe banda 1, din cauza unui camion care a derapat. Potrivit Centrului…

- Un accident rutier a avut loc, sambata seara, in județul Arges, pe DN 67B Pitesti - Vedea, pe raza localitatii Poiana Lacului, doua masini fiind implicate.Citeste si Florin Cițu enumera taxele introduse de PSD-ALDE: 'Aceasta coaliție bolșevica trebuie sa plateasca' In urma evenimentului…

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul in data de 30 noiembrie 2018, reluandu-ti activitatea in data de 3 decembrie 2018. Conform reglementarilor in vigoare in domeniul muncii, data de 30 noiembrie, ziua sarbatoririi Sfantului Apostol Andrei…

- Unde joaca FCSB dupa inchiderea Arenei Naționale. Echipa lui Gigi Becali trebuie sa-și gaseasca alt stadion unde sa joace meciurile pentru acest final de an. ACTUALIZARE 14 noiembrie. „Pentru moment o sa jucam la Pitești”, a precizat Gigi Becali in aceasta seara. Gigi s-a razgandit dupa ce aseara parea…

- Companii Sanjeev Gupta, Sidex Galati: Vrem sa furnizam tabla pentru fabricile Renault si Ford din Romania Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 00:07 4 Omul de afaceri indian Sanjeev Gupta, care cumpara combinatul siderurgic Sidex Galati, a spus in cadrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1Bucuresti – Pitesti, pe tronsonulkilometric 23 – 23+500 de metri (in zona localitatii Ciorogarla, judetulIlfov) se executa astazi, in intervalulorar 10.00 – 16.00, anumite lucrari la…