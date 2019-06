Stiri pe aceeasi tema

- Nu numai trotuarele din Gostinu vor fi modernizate cu ajutorul Consiliului Judetean, ci si cele din Budeni, dupa ce consilierii judeteni au adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Județul Giurgiu si Comuna Comana in vederea realizarii obiectivului de investiții “Amenajare trotuare…

- Asta se va intampla dupa ce, intruniti in sedinta ordinara, consilierii judeteni au aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Județul Giurgiu si Comuna Gostinu in vederea realizarii lucrarii “ Modernizare trotuare și cai de acces proprietați DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”:…

- Un alt proiect de hotarare dezbatut si aprobat miercuri de consilierii judeteni este cel privind aprobarea asocierii dintre Județul Giurgiu si Comuna Varaști in vederea realizarii lucrarii “Protejarea platformei drumurilor DI 401 și DC 412 – amenajare intersectie km 19+889”: CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU…

- N. D. Primaria Paulesti a facut publica, inclusiv pe site-ul institutiei, intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru proiecte sportive pe anul in curs, in suma de 5000 de lei, in conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri…

- Conform anuntului, este vorba despre 40 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane si regionale (RE-R), inclusiv mentenanta, instruirea personalului si asistenta tehnica in perioada de garantie, cu posibilitate de suplimentare a numarului de garnituri…