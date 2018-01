Asociere germano-israeliana in industria carnii de laborator, care ar urma sa ajunga in restaurante in urmatorii trei ani

Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- Compania ceha Fashion Inspiration Group, care a intrat pe piata locala in luna iunie a acestui an prin intermediul platformei online glami.ro, dedicata retailerilor de moda, si-a atins tinta de venituri generate pentru parteneri pentru 2017 - 2 milioane euro, inainte de sfarsitul anului. Pentru…

- Jumatate dintre companiile din sectorul fabricarii produselor din carne au un grad de insolventa ridicat, iar 92 de companii din acest sector au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de un milion euro in 2016, potrivit Coface.

- Importatorul si distribuitorul de produse si accesorii electronice Vitacom Electronics din Cluj-Napoca, controlat de Vasile Andrei Vita, estimeaza ca va incheia anul cu afaceri de 10,7 milioane de euro, in crestere cu 16% fata de 2016 si un profit de 500.000 de euro, plus 2,1%, compania depasind…

- Compania de Transport Public Iasi a primit deja unul dintre cele 11 tramvaie pe care le-a achizitionat din Germania. Vagonul, de tipul M8C dublu articulat, a fost descarcat de pe trailer in Depoul Gara al CTP. Transportul acestuia a fost realizat exclusiv pe cale rutiera, cu ajutorul unei platforme…

- Potrivit unui comunicat al Enterprise Investors, cumparatorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de materiale de constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) si domenii conexe. Tranzactia este conditionata de obtinerea aprobarii…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- "Va comunicam faptul ca zborul Sibiu - Viena OS 786 programat pentru plecare astazi 19.12.2017, la ora 16.00, ora locala, a fost anulat din motive tehnice generate de 'bird strike' la aterizare. Pasagerii au fost debarcati, urmand a fi stabilite solutii optime pentru rerutare, in functie de posibilitatile…

- Prin urmare, aeronava, nu a mai putut efectua zborul retur de la Sibiu la Viena, aceasta cursa fiind anulata. ”Va comunicam faptul ca zborul Sibiu - Viena OS 786 programat pentru plecare astazi 19.12.2017, la ora 16.00, ora locala, a fost anulat din motive tehnice generate de 'bird strike'…

- Ryanair a anuntat astazi ca a inceput dialogul cu sindicatele pilotilor din Irlanda, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania si Portugalia, invitand fiecare reprezentant in parte la discutii pentru ca aceste sindicate sa fie recunoscute in fiecare tara in care compania opereaza. Operatorul…

- TRICHINELOZA este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) si produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis…

- Producția din industria auto continua sa creasca la nivel global și are ca motor principal piața din China, in timp ce in Europa de Vest piețele sunt deja saturate și au tendința de stagnare. In cazul furnizorilor de componente și piese de schimb, companiile din Germania, Japonia și SUA conduc detașat…

- Compania de familie Cris-Tim (unul dintre marii producatori de mezeluri), condusa de familia Timis, anunta ca a finalizat achizitia unitatii de productie a carnii procesate Diavist din comuna Magureni, Judetul Prahova, detinuta de familia Cord.

- Petre Daea promoveaza oaia in continuare. Acum, Ministrul Agriculturii vrea ca in restaurante sa se gaseasca mai multe retete, inclusiv exotice, din carne de oaie, in asa fel incat romanii sa dea de gustul acestor preparate.

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata. Compania nu a precizat ce cota de piata…

- Shaorma din carne de oaie va putea fi degustata in zilele urmatoare in cadrul programului "Alege oaia", iar o rețea de restaurante va prezenta cateva meniuri realizate din carne de oaie, a anunțat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca anul viitor, in București, vor exista…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- S-a pornit la piața sa vanda carne de porc, insa a fost oprit de polițiști. In aceasta dimineața, in jurul orei 5:00, ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare au stopat un șofer care avea in automobilul sau 500 kg de carne de porc și bovina, fara acte de calitate și proveniența.

- Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, anunta inaugurarea oficiala a sediului din Brasov, unde in prezent activeaza sase persoane, urmand ca in perioada urmatoare compania sa extinda echipa cu inca 20 de specialisti in software si digital marketing, pe toate nivelurile…

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea companiilor Elit și Vericom de catre americanii de la Smithfield. CC a verificat daca preluarea nu va afecta mediul concurențial. Consiliul Concurenței a autorizat tranzactia prin care Smithfield Romania SRL a achizitionat companiile Elit SRL si Vericom 2001…

- Interzicerea software-ului de securitate strain in SUA și Rusia a reaprins discuțiile despre activitațile FSB / KGB și NSA și despre backdoor-urile din software-urile de securitate. Expertul in securitate IT din Germania iși demonstreaza independența in cea mai recenta campanie. Increderea intre furnizori…

- Cinci noi rute catre destinatii din Danemarca, Belgia, Franta, Elvetia si Germania vor fi operate de catre Wizz Air, incepand din aprilie 2018, de pe Aeroportul Sibiu. Compania va aloca inca o aeronava Airbus A320 bazei din Sibiu si va suplimenta numarul de curse catre Londra-Luton, Memmingen, Dortmund…

- Industria auto din Germania risca sa ramana fara materie prima pentru producția de baterii destinate mașinilor electrice, potrivit unui avertisment lansat de Federația Industriei Germane (BDI).

- Un jucator pe termen lung pe piața investițiilor straine de anvergura in Romania, Grupul Daimler a investit serios, doar in ultimii 2 ani, in bazele de producție și montaj de la Cugir și Sebeș. In cele doua unitați, Star Transmission (Cugir) și Star Assembly (Sebeș), lucreaza, in prezent, peste 2600…

- "An de an, pe 3 octombrie, Presedintele Iohannis serbeaza, alaturi de comunitatea germana din Romania, in curtea Ambasadei Germaniei la Bucuresti, Ziua Nationala a Germaniei. Aceasta data marcheaza Ziua Reunificarii Germaniei de Est cu Germania de Vest, dupa ce natiunea germana a fost divizata, fara…

- Angajații Amazon din Italia și Germania au intrat in greva de Black Friday, aceștia reclamand condițiile de lucru și orele suplimentare, scrie Reuters . Sindicatele au anunțat ca este vorba de 500 de muncitori de la hub-ul Amazon din Piacenza, cel mai mare al companiei din Italia. In total, Amazon are…

- Industria extractiva, un sector dominat de greii din industria de petrol si gaze - OMV Petrom si Romgaz - a coborat pentru prima data anul trecut sub 40.000 de angajati, dupa ce peste 5.000 de locuri de munca au disparut doar in ultimul an, iar fata de 2008 efectivele din industrie sunt la jumatate,…

- Doi reprezentanti ai Constantei, plutonierul Ionut Mocanu, de la Brigada 9 Mecanizata "Marasestildquo;, Compania 349 Cercetare, si George Lozovanu, au urcat pe podium la Campionatul European de Kures lupte traditionale turco tatare , care s a desfasurat timp de doua zile, in Germania, la Aalen regiunea…

- Un turist roman a fost arestat in Israel pentru ca a patruns intr-o baza militara fara a avea autorizație. Romanul a fost reținut sub suspiciunea de patrundere neautorizata intr-o unitate militara, scrie Mediafax. Romanul in varsta de 67 de ani, a petrecut noaptea in incinta bazei militare situata in…

- Compania P.A.B. Romania, care a construit peste 30 de magazine Dedeman, recruteaza in prezent mai mult de 200 de oameni, cele mai multe joburi disponibile fiind pentru lacatusi mecanici (60), sudori (60), dulgheri (30), fierari-be­tonisti (30), dar si pentru ingineri sau sefi de echipa, potrivit informatiilor…

- Statie de transformare de 10 milioane de euro, inaugurata la Cluj FOTO Compania nationala de transport al energiei electrice a inaugurat statia sa retehnologizata de la Campia Turzii, nod de tranzit major intre judetele Cluj, Alba si Mures. Investitia Transelectrica se ridica la peste 42 de milioane…

- Un moldovean in virsta de 23 de ani a incercat sa ajunga in Germania, prezentind la controlul de frontiera o carte de identitate romineasca si un permis de conducere, ambele fiind false. Ilegalitatea a fost descoperita la vama Sculeni. Barbatul era pasager intr-un autocar inmatriculat in Republica Moldova.…

- Taco Bell, cel de-al treilea brand adus de Sphera Franchise Group in Romania, va deschide pe 30 noiembrie al doilea restaurant de pe piata locala, in Mega Mall, dupa ce in octombrie a inagurat unitatea din Baneasa Shopping City. Taco Bell, principalul lant de restaurante de tip „quick service…

- Compania EXE Software dezvolta programe Enterprise Software (Enterprise Application Software – EAS). Poate nu-i cel mai fascinant domeniu, dar asta i-a adus o extindere globala de invidiat. EXE Software a fost fondata in 2001 și a ajuns pana in prezent sa livreze soluții software in țari ca Vietnam,…

- O specificatie foarte apreciata, care apare la iPhone 7 Plus si 8 Plus, ar incalca drepturile de autor. Compania israeliana Corephotonics a dat in judecata Apple. Potrivit acesteia, camera duala de pe iPhone 7 Plus si 8 Plus incalca legislatia privind drepturile de autor, fiind copiata…

- Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contribuțiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. “Compania ințelege astfel sa linișteasca…

- Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. "Compania intelege astfel sa…

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, omul care l-a salvat, in 2012, pe Traian Basescu, de rezultatul referendumului de demitere al acestuia din scaunul de la Cotroceni, a intrat puternic in afaceri, la Bistrița, scrie Jurnalul National . Conform sursei citate, la sfarșitul…

- Microsoft HoloLens va fi disponibil in Romania, a anunțat gigantul software american in cadrul evenimentului Future Decoded din Londra. Dispozitivul care combina realitatea virtuala cu cea augmentata intr-o ”realitate mixta” a fost lansat pe 29 de noi piețe din Europa, inclusiv țara noastra. Anterior,…

- Planurile companiei feroviare germane Deutsche Bahn de a da numele Anne Frank unui tren au fost criticate ca fiind extrem de neinspirate, date fiind cele intamplate acum 70 de ani. Combinatia dintre un tren si Anne Frank readuce in menorie imaginile cu evrei deportati, spune fundatia care poarta numele…

- Fiind prezenta pe piața europeana de peste 13 ani, și in Romania de peste cinci ani, compania Promedica24 este in prezent lider european in oferirea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru seniori. Succesul companiei nu este intamplator, acesta fiind datorat corectitudinii, profesionalismului și…

- Promedica24 Romania presteaza servicii de ingrijire persoane varstnice la domiciliu pentru clienți de pe teritoriul Germaniei, oferind colaboratorilor un pachet complet de beneficii. Astfel, pe langa salariul atractiv, ingrijitorii mai beneficiaza de cazare și masa, transport gratuit din…

- Holzindustrie Schweighofer prelucreaza aproape 3 milioane de metri cubi de lemn anual în România (1,3 milioane de metri cubi achiziționați din România și 1,5 milioane de metri cubi importați) și are o cifra de afaceri de peste 500 de milioane de euro. Managerii Holzindustrie…

- Prin programul 'Alege Oaia!' se urmareste valorificarea productiilor agroalimentare provenite de la specia ovine, cresterea valorii de export prin produse prelucrate, atragerea fortei de munca in sectorul de prelucrare a carnii si a produselor din carne de oaie, dar si pastrarea traditiilor privind…

- Trei moldoveni au incercat sa ajunga in Germania cu carti de identitate false. Ilegalitatea a fost descoperita in timpului controlului de frontiera la vama Albita. Cei trei barbati cu virstele curprinse intre 19 si 27 de ani au declarat politistilor romani de frontiera ca intentionau sa ajunga in Germania…

- Presedintele iranian a precizat ca Teheranul isi va dubla eforturile pentru a-si imbunatati capacitatile de aparare, inclusiv a programului balistic iranian, in pofida presiunilor exercitate de SUA. ”Niciun presedinte nu poate revoca un acord international. Iranul va continua sa il respecte…

- Lufthansa va cumpara parti importante din Air Berlin cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). ”Vom deferi problema Autoritatii pentru Concurenta a UE la momentul potrivit”, a afirmat un purtator de cuvant al companiei aeriene irlandeze, fara alte precizari. Andreas…

- Acordul, care ar urma sa fie semnat la ora locala 12:00 (10:00 GMT) in fata notarului, prevede ca Lufthansa va prelua 81 de avioane si 3.000 de angajati, din cele 144 de aparate si 8.500 de salariati ai Air Berlin, a precizat Carsten Spohr. "Astazi vom asista la un moment de cotitura in…

- O firma din Uricani - Info Trans Impex SRL - se va ocupa de transportul vehiculelor din Germania la Iasi pe parcursul lunii noiembrie. Cu toate ca nu detine autorizatie pentru transport agabaritic, firma a fost desemnata castigatoare a contractului in cadrul unei selectii de oferte realizate de Compania…

- Gigantul feroviar Bombardier a ajuns la 600 de angajati la Cluj Liderul mondial in productia de trenuri si avioane va initia la Cluj un program de schimb de cunostinte despre evoluția tehnologiei feroviare, in scopul de a favoriza recrutarile locale de personal. Programul initiat de Bombardier…