Asociatiile ”Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei”, ”Moldova vrea Autostrada”, ”Impreuna pentru A8” si ”Pro Infrastructura” au transmi, luni, o scrisoare premierului, in care solicita documente asupra modului in care se aplica legea cu privirea la constructia autostrazii Iasi-Targu Mures.



Cele patru asociatii afirma ca pana in prezent nu au primit niciun act privind studiul de fezabilitate, tema de proiectare, proiectul pentru autorizarea lucrarilor si proiectul de executie.



”Daca documentele cerute de noi sunt in diferite stadii de elaborare (sau in procedura de atribuire…