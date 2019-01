Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN 2019 // Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, și-a aflat in aceasta dimineața adversara din primul tur al turneului de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Jucatoarea noastra o va infrunta pe estona Kaia Kanepi, 33 WTA, 33 de ani, jucatoare care a eliminat-o pe…

- Busuiocul – folosit inca din antichitte – este considerat un remediu natural eficient in lupta cu numeroase afectiuni, cum ar fi colesterolul ridicat, acneea sau artrita reumatoida scriei realitatea.net.Mentine inima sanatoasa Cu un gust asemanator anasonului, busuiocul este o planta…

- Simpla veste a arestarii lui Carlos Ghosn pentru presupuse fapte de incalcare a legislației financiare a avut deja efecte importante la bursa. Pe o piața in care prețul acțiunilor este in creștere, acțiunile companiei gigant au scazut in medie cu 5%, respectiv o diminuare a valorii totale cu aproximativ…

- Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat marti seara, la un post de televiziune, ca afirmatiile lui Ilan Laufer despre Klaus Iohannis sunt „extrem de grave” si a indicat ca Laufer a fost numit odata...

- Klaus Iohannis a participat la Gala Topului National al Firmelor, acolo unde a lansat noi atacuri la adresa Guvernului. Președintele acuza executivul condus de Viorica Dancila ca ”pompoasa creștere economica de 5,5%” e de doar 4%, iar deficitul a explodat fața de anul 2017.”Evoluția economiei…

- Copiii orfani vor putea fi cazati in centre de plasament dupa 7 ani Foto: pixabay.com De la 1 ianuarie 2019, copiii orfani nu vor mai putea fi cazati în centre de plasament. Potrivit unei legi noi, care intra în vigoare în prima zi a anului viitor, autoritatile trebuie sa-i…

- CSM a anunțat ca la mapa de candidatura a lui Augustin Lazar pentru funcția de procuror general nu exista o rezoluție de clasare privindu-l pe președintele Klaus Iohannis. Dupa precizarile...

- Zeicescu si Popa sunt, din 2 octombrie, urmariti penal pentru detinere de droguri de risc in vederea consumului. Dupa ce procurorii DIICOT i-au anuntat ce acuzatii le sunt aduse, au cerut Agentiei Nationale Antidrog sa ii consilieze. Documentul prin care cei doi prezentatori de televiziune au fost trimisi…