Asociatie: Pretul carnii de miel ar putea ajunge in preajma Sarbatorilor Pascale la 12-14 lei/kilogram in viu Pretul carnii de miel ar putea ajunge, in preajma Sarbatorilor Pascale, la 12-14 lei/kg in viu, fata de 9-12 lei/kg cat se inregistreaza in aceasta perioada in functie de zona, potrivit estimarilor Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine (ACEBOP), informeaza AGERPRES . “Pe sectorul de ovine, pretul previzionat la miel de 12-14 lei pe kilogram in viu va ajunge undeva aproape de Paste. Astazi, ne aflam la 9 – 12 lei pe kilogram in viu in functie de zona. Ce este negativ pe partea de ovine este faptul ca se continua exportul de animale vii, iar abatorizarea a scazut… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

