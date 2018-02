Stiri pe aceeasi tema

- Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Buradaldquo; a inaintat spre aprobarea Consiliului Judetean bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, avand un buget total de 7.289.000 de lei si o subventie de la Consiliului Judetean Constanta de 6.565.000 de lei 6.295.000 de lei pentru cheltuieli curente…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) a initiat, anul trecut, mai multe proiecte, care au avut ca beneficiari directi si indirecti zeci de mii de copii, liceeni, parinti si cadre didactice, scopul activitatilor fiind cresterea influentei factorilor de protectie pentru evitarea sau cel putin intarzierea…

- „Parteneriatul cu Miroslava vine si in contextul in care dorim extinderea curselor de autobuze, lucru pe care vrem sa-l facem si cu celelalte comune, vizam dezvoltarea in continuare pe Ciurea, Tomesti, Barnova si, daca este nevoie, spre Valea Lupului chiar cu o cursa interna care sa aduca circulatia…

- In presa s-a zvonit ca ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb iși dorește, ca dupa ce Corina Crețu iși incheie mandatul de comisar european, sa preia ea ștafeta. Intr-o replica pentru știripesurse.ro, Rovana Plumb a infirmat aceasta informație, spunand ca singurul lucru care o preocupa sunt „obiectivele…

- inaida Greceanii, Presedintele fractiunii parlamentare a PSRM, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, de comun cu deputații: Batrincea Vlad, Golovatiuc Vladimir, Odnostalco Vladimir au prezentat astazi, 6 februarie, prioritațile Fracțiunii PSRM din sesiunea primavara-vara a anului…

- „Comisia constituita la nivelul municipiului a analizat conformitatea proiectelor initiate cu prevederile Regulamentului, cu alte prevederi legale in vigoare precum si impactul, viabilitatea si fezabilitatea tehnica a acestora, validand 41 de proiecte din cele 197 depuse. Proiectele validate…

- Anul 2017 a fost unul plin, pentru Asociația SM Speromax Alba. Pacienții diagnosticați cu scleroza multipla au beneficiat de proiecte și activitați variate, menite sa imbunatațeasca, pe cat este posibil, viața de zi cu zi a acestor oameni. Proiectele derulate de SM Speromax Alba au fost: 1. Serviciul…

- La invitația oficialilor europeni, Primaria Turda și-a prezentat proiectele in Parlamentul European, ca exemplu de bune practici in accesarea fondurilor UE. “Nu exista loc in Romania unde dezvoltarea regionala sa

- Marius Dunca, fostul ministru al Tineretului si Sportului, a afirmat, marti, pe Facebook, ca are incredere ca succesoarea sa, Ioana Bran, va continua proiectele incepute de el. ''Am incredere ca domnisoara Ioana Bran, noul ministru al Tineretului si Sportului, va continua proiectele…

- Au mai ramas doua saptamani pentru inscrierea in programul “Permis pentru viitor”. Programul este destinat unor tineri din mediile defavorizate. Proiectele se pot depune pana in 27 ianuarie 2018, au anuntat finantatorii acestui program care ofera acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere…

- n acesta va fi prezentat public in citeva zile • „Ceea ce ne propunem sa realizam in acest an in Piatra Neamt va insemna o crestere a confortului si calitatii vietii“, a declarat primarul Dragos Chitic nLiderii PNL Piatra Neamt au declarat recent, intr-o conferinta de presa, ca numai dialogul si intilnirile…

- Oficialii turneului de la Australian Open au anuntat programul celei de-a 3-a zi. Meciul dintre Irina Begu si Petra Martic va fi al doilea de pe terenul numarul 7 si va incepe in jurul orei 3:30, imediat dupa infruntarea Zhang/Allertova. Arena Rod Laver va gazdui 5 partide. Prima va intra pe teren favorita…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca analizele periodice in PSD devin obligatorii si necesare, iar programul de guvernare prezentat in campania electorala de presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost si ramane juramantul politic" care trebuie dus la indeplinire. "Am…

- Polițiștii din București au anunțat ca l-au prins pe pedofilul care a a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei. Culmea, polițiștii trimiteau poze cu… colegul lor de la Brigada Rutiera, cerand oamenilor sa-l recunoasca pe ticalos. Poliția are program de recunoaștere faciala a persoanelor și…

- Ediția cu numarul 49 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea impresionanta a lui Toni Varuti, un artist stradal…

- Programul de Revelion prezentat de Dan Negru la Antena 1 a fost lider de audienta pe toate segmentele de public si a fost urmarit de 2.288.000 de telespectatori la nivel national, conform News.ro. Acesta a fost cel de-al 18-lea an consecutiv in care Negru a prezentat programul de sfarșit de an. Antena…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a recurs la o metoda inedita, dar profesionista și cu impact, de a-și prezenta bilanțul anului 2017. Practic, intr-un videoclip de 5 minute și 20 de secunde, administrația locala a sintetizat principalele puncte ale acestui bilanț. Read More...

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a prezentat joi proiectele prioritare de transport care vor fi implementate in urmatorii ani, premierul Mihai Tudose precizand ca este necesar ca, in acest domeniu, sa fie depasit nivelul cu cariocile pe hartie.Ministerul Transporturilor in colaborare cu Ministerul…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va aduce duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, in fața telespectatorilor, maști de basm, eroi de cinema și romani celebri, la Revelionul Starurilor 2018!

- In rețelele sociale se discuta intens despre experimentul barbar prezentat marți, 19 decembrie, de catre vicepremierul rus Dmitri Rogozin președintelui sirb Alexander Vucic, care a vizitat Moscova saptamina aceasta. In cadrul proiectului rusesc de ”respirație lichida” a fost prezentat un experiment,…

- Miine, 22 decembrie, de la ora 10,00, la Iasi, se vor desfasura evenimente dedicate Revolutiei din 1989. Acestea vor debuta cu depuneri de coroane, alocutiuni si momente dedicate revolutionarilor din Iasi. Programul manifestarilor a fost anuntat, astazi, de prefectul judetului, Marian Serbescu. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/21-dec-ora-13-Serbescu-ceremonii-revolutie.mp3…

- O casnica din Rovinari a gasit, miercuri, pe o banca din parcul din centrul orașului, o geanta de dama in care se aflau bani si documentele de identitate ale proprietarei. Fara sa se uite ce se afla inauntru, aceasta a mers direct la Poliție și a predat poșeta. Oamenii legii au efectuat controlul…

- Avand in vedere faptul ca zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 au fost declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, programul de evenimente din Piata Sfatului, prevazute in aceasta perioada in cadrul „Brasov, oras din poveste”, se anuleaza,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. „In masura in care se poate, noi vom susține…

- Cod Galben de ninsori in trei regiuni din țara Cod Galben de ninsori și vant puternic pentru zona de munte și de intensificari ale vantului pentru Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Administrația Naționala de Meteorologie a emis sâmbata o atenționare meteorologica Cod galben de intensificari…

- Este binecunoscut faptul ca telul principal al lui Elon Musk este colonizarea planetei Marte. Chiar daca tehnologia nu este inca suficient de dezvoltata pentru a putea vorbi in termeni realisti despre acest obiectiv, drumul SpaceX pare ca merge in directia cea buna, iar asta a starnit un val de admiratie…

- Subdiviziunea Daimler AG Mercedes-Benz Vans a prezentat in cadrul evenimentului Sprinter Innovation Campus organizat la Stuttgart cateva detalii noi despre noua generatie a modelului Sprinter. Autovehiculul comercial va fi prezentat oficial in luna februarie a anului care vine.

- Evenimente de 1 Decembrie. Peste 3.500 de militari si experti din cadrul Ministerului Apararii Natioale, de la Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii vor fi preznti la parada militara.A

- Programul de transport public al societații Trans Bus, in zilele de sarbatori legale – 30 Noiembrie 2017, 01 Decembrie 2017, 25-26 Decembrie 2017, 01 – 02 Ianuarie 2018 este urmatorul: a) pentru perioada 30 Noiembrie 2017- 01 Decembrie 2017 programul va fi similar celui din zilele de sambata si duminica,…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai

- „Prin dotarea Fortelor Terestre cu transportorul blindat pentru trupe 8x8, se asigura o mobilitate sporita si o protectie corespunzatoare personalului imbarcat, pe timpul executarii misiunilor specifice, in orice zona de relief, indiferent de timp, anotimp sau conditii meteorologice”, potrivit Administratiei…

- Bradul de Craciun a ajuns deja in centrul orașului, luni dupa-amiaza, chiar daca targul iși deschide porțile in 1 Decembrie, cand vor fi aprinse luminițele de sarbatori. Copacul va fi montat pe platoul din fața Operei, la fel ca in fiecare an. Anul trecut pomul de Craciun a fost adus…

- O companie din Texas a prezentat un concept revoluționar care promite sa salveze vieți. Tehnicienii au elaborat un proiect pentru realizarea unor drone de tip ambulanța care sa permita intervenții mai rapide la locul accidentului. Compania Argodesign din Texas a prezentat cel mai nou concept al sau,…

- Ziua Naționala a Romaniei este sarbatorita in acest an la Sebeș, pe 28 și 30 noiembrie, iar in program este inclus un simpozion dedicat Marii Unirii, dar și un concert Voltaj. Autoritațile locale au ales aceste zile pentru manifestari, pentru ca de 1 Decembrie locuitorii orașului sa poata participa…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri ca in lista celor 100 de obiective realizate in primele 10 luni de guvernare se regasesc toate promisiunile asumate de PSD pentru pensionari in anul 2017, se arata intr-un comunicat…

- Manifestarile dedicate zilei de 1 decembrie vor incepe inca de dimineața, in fața Palatului Administrativ din Timișoara. De la ora 11 vor sosi invitații și va fi prezentat onorul. Apoi va avea loc un scurt ceremonial religios, urmand ca de la 11.30 forțele de ordine sa defileze. Totodata va fi prezentata…

- O parada militara spectaculoasa va fi organizata la 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, la Alba Iulia. Motivul schimbarilor radicale in programul evenimentului este prezenta la Alba Iulia a premierului Mihai Tudose, alaturi de sefii celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si…

- Componentele "naționalei" Romaniei au participat la o intalnire cu fanii și o sesiune de autografe la un mall din Craiova. E o prima runda de socializare a oltenilor cu Neagu și compania inainte de "Trofeul Carpați" Aflate in cantonament la Craiova pentru "Trofeul Carpați", componentele "naționalei"…

- Pep Guardiola s-a declarat onorat ca numeroși analiști plaseaza echipa sa, Manchester City, printre favorite la caștigarea Ligii Campionilor, dar tehnicianul spaniol considera ca formația engleza nu a demonstrat inca nimic. Dupa un debut de sezon senzațional, Manchester City se afla in fruntea Premier…

- Compania Lincoln, subdiviziune a Ford care produce automobile de clasa premium, a prezentat asa cum s-a vehiculat anterior, pana la sfarsitul acestui an, varianta actualizata a crossoverului MKC. Amintim ca Lincoln MKC este construit pe aceeasi platforma ca si modelul Ford Kuga.

- Sute de antreprenori care au aplicat pe Programul guvernamental Start-up Nation au nelamuriri despre cum se vor implementa proiectele și cum se va face finanțarea, in condițiile schimbarilor fiscale anunțate. Antreprenorii au ridicat zeci de probleme in fața ministrului mediului ...

- Spectacolul Cirkus Cirkor este primul mare eveniment din programul Capitala Culturala Europeana 2021 pus la cale de asociația cu același nume. De ce s-a mers pe circ și nu pe alt tip de spectacol? Pentru ca publicul trebuie educat, susțin organizatorii. „Pentru ca este ceva nou, am…

- In Sala „Episcop Chesarie Paunescu“ din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, pe data de 16 noiembrie 2017, cu binecuvantarea si sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, s-a desfasurat concursul pentru ocuparea posturilor vacante de preot…

- Obiectivul principal al proiectului este crearea unei strategii comune pentru a reduce violenta scolara cu 40 - in scolile partenere. Programul activitatilor propuse pentru aceasta mobilitate va oferi elevilor si profesorilor oportunitatea de a vizita Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a inceput astazi inscrierile pentru a treia și ultima etapa de anul acesta a proiectului-pilot „Descopera și Cunoaște Romania”, care se va desfașura in perioada 8-10 decembrie 2017. Primele doua etape ale proiectului s-au desfașurat in perioadele 13-15 octombrie,…

- Sevil Shhaideh, actual membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si membru al Comitetului de Audit, nu s-a prezentat joi la audierea Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, informeaza EVZ. Ea a trimis o scrisoare parlamentari in care și-a motivat imposibilitatea…

- La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a stabilit ordinea disputarii meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Programarea a fost realizata in urma optiunilor televiziunilor care au primit licenta de transmisie. Astfel, campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca marti, 28 noiembrie, de…