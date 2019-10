Stiri pe aceeasi tema

Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, a incredințat in mod oficial activitațile de fundraising societații ADV Communication...

Bogdan Trif, ministrul Turismului, este prezent la Timișoara. Luni, acesta a semnat un acord de parteneriat cu Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, pentru a promova urbea de pe Bega ca viitoare Capitala Europeana a Culturii in anul 2021. Timișoara…

Ministrul Turismului Bogdan Trif, aflat la Timișoara, a spus ca știe cat de important este anul cand urbea de pe Bega va fi Capitala Europeana a Culturii, el fiind din Sibiu – o fosta Capitala Culturala Europeana. Timișoara va fi promovata la targuri de turism naționale și internaționale, in urma…

In perioada 14-20 octombrie vor aparea cinci noi picturi murale in tot atatea cartiere din Timișoara. Astfel, doua blocuri, doua licee și un punct termic vor primi culoare datorita caștigatorilor concursului de murale Memoriile Cetații 2019, concurs organizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala…

Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii l-a desemnat pe regizorul Robert Dornhelm ca ambasador...

„Camine in Mișcare" va avea loc in perioada 23 – 25 august, la Comloșu Mare, Comloșu Mic, Lunga și Lenauheim – patru sate vestice ale județului Timiș, situate la granița cu Serbia și incarcate cu istorie, povești de viața și amintiri. Va fi un weekend plin cu povești, tururi ghidate…

Merge greu cu finanțarea pentru TM2021. In iunie, cand OUG 42/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial, parea ca va curge lapte și miere inspre Timișoara. Actul normativ stabilea cadrul de finanțare pentru Capitala Europeana a Culturii din 2021. Practic, pentru urmatorii patru ani au fost alocate…