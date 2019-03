Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii lanseaza un nou apel public pentru inscrierea la seminariile TMwork dedicate dezvoltarii de noi ... The post Seminarii la Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii organizeaza concursul deschis pentru ocuparea a doua pozitii, in cadrul Consiliului Director. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 18 martie. Este vorba de un reprezentant al sectorului cultural instituțional, respectiv al scenei culturale…

- La 30 de ani de la Revoluția din 1989 și de la caderea Cortinei de Fier, Central European Film Festival Timișoara 2019 și Asociația Timișoara 2021 — Capitala Europeana a Culturii aduce trecutul in prim-plan prin intermediul temei REVOLUTIONS. O tema cu evenimente satelit, amplasate pe parcursul intregului…

- Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021- Capitala Europeana a Culturii a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de adeziune a noilor membri pana in data de 11 februarie 2019, ora 12.00. „Aceasta decizie reprezinta dorința de deschidere a Consiliului Director al asociației catre…

- Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii (TM2021) a finalizat evaluarea propunerilor de idei de proiecte ce vor completa programul cultural Timisoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii din cadrul apelului deschis "SEARCHLIGHT"- o initiativa culturala de implicare participativa a publicului.

- Iosefina Pascal a facut video-ul in limba engleza. Gasiți aici traducerea: "Buna seara, il salut pe ambasadorul SUA in Romania, domnul Hans Klemm și ii mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o sa dezbatem aceasta tema a coruptiei. M-am simțit indatorata, in calitate de cetațean…

- Asa cum va anuntam inca din 18 noiembrie 2018, la Carei va avea loc cea de-a V-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Craciun organizat de Asociatiunea ASTRA Despartamantul “Aurel Coza” Carei in data de 16 decembrie , ora 16,00. Ediția actuala va fi una speciala, inchinata Centenarului Marii…