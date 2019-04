Stiri pe aceeasi tema

- Ana Canura are 46 de ani si a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer de cai urinare, cu multiple metastaze. Familia femeii a contactat o clinica din Turcia, care a acceptat sa o primeasca si sa inceapa imediat tratamentul, dar costurile acestuia se ridica la aproximativ 60.000 de euro. Copiii…

- Acvariu de pesti din hartie, curatenie pe malul raurilor si concursuri pe teme de ecologie pentru copii. Toate acestea au fost actiuni organizate de Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Alba, cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Apei, pe 22 martie. In perioada 18-21 martie, sute de elevi, studenti,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații Orale, din 20 martie, personalul medical din cabinetele școlare sucevene va derula activitați de informare-educare in unitațile de invațamant. Șefa Direcției de Sanatate Publica, medicul Liliana Gradinariu, a informat ca astfel de activitați vor derula și asistenții…

- Solistii care vor interpreta sunt soprana Ana-Maria Donose, mezzo-soprana Mihaela Blandu, tenorul Florin Guzga si bas Andrei Yvan. Corul va fi dirijat de Doru Morariu, iar orchestra de Horia Andreescu. „Intrarea este libera. Intrucat este un concert de binefacere, oricine va putea sa contribuie printr-o…

- Peste doua milioane de lei fonduri REGIO vor fi investite in modernizarea scolii din localitatea Stremt, judetul Alba, urmand ca la sfarsitul anului 2021 elevii acesteia sa beneficieze de o cladire complet modernizata si de dotari noi pentru cursuri.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Cartii pentru Copii si Tineret- 2 aprilie, precum și a Anului Carții in Romania, Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu" Turda invita copiii din ciclul gimnazial, clasele a...

- Viceprimarul municipiului Brașov, Costel Mihai se alatura campaniei de strangere de fonduri pentru sprijinirea solistului trupei Compact, Leo Iorga, care se lupta de mai mulți ani cu o forma de cancer. Dincolo de o donație proprie, viceprimarul Costel Mihai lanseaza și un apel catre toți cei care pot…

- Potrivit reprezentanților IPJ Alba, Poliția Blaj se muta in sediu nou, in maxim 3 luni procedura urmand sa se finalizeze. Practic, polițiștii blajeni se muta dintr-o chirie in alta, neexistand la acest moment fonduri pentru o achiziție. ”Relocarea se face tot intr-un spațiu inchiriat pentru ca nu avem…