Asociatia Societatilor Financiare: Desi pare o masura care ar trebui sa fie in avantajul consumatorilor, plafonarea dobanzilor ar putea avea consecinte negative asupra acestora

- Peste doua treimi (67%) din valoarea pietei restaurantelor din Romania a fost detinuta, in 2017, de Bucuresti, cu 4,89 miliarde de lei, iar aproape jumatate (46%) din totalul acestei piete este reprezentata de segmentul restaurantelor standard, cu mese, reiese dintr-un studiu de specialitate.

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca va activa mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, pentru ca medicamentul lipseste de pe piata, informeaza HotNews.ro. “Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. ...

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- Dobânzile la depozite se vor mentine la un nivel scazut, daca dobânzile la credite vor fi plafonate, atrage atentia Cristian Pârvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM).

- Plafonarea dobanzilor, o inițiativa legislativa susținuta de parlamentari PNL, PSD și ALDE, a trecut de comisiile de specialitate și urmeaza sa fie supusa votului in plenul Senatului, iar apoi la Camera Deputatilor.

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Plafonarea dobanzilor este complet in afara mecanismelor de piata, explica intr-o discutie cu HotNews.ro profesorul Cristian Paun, profesor de economie la ASE si mai nou, consilier pe probleme economice al presedintelui PNL. Dobanda, mai spune Paun, este pretul capitalului. Dobanda, ca orice pret, include…

- Patronatul Creditului IFN (PCIFN) este de parere ca impunerea unui plafon maximal pentru dobanzile efective anuale (DAE) in cadrul creditului de consum si ipotecar in contextul actual macroeconomic va induce efecte negative si nedorite consumatorului, prin scaderea accesibilitatii la finantare,…

- Dobanzile pentru creditele ipotecare si de consum ar putea fi plafonate, dupa ce un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de senatorii din comisiile de Buget, Economica si Juridica. Mai trebuie insa sa treaca de Senat si camera Deputatilor.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Veste buna pentru romanii care doresc sa obțina credite. Comisiile reunite ale Senatului, cea economica, juridica si de buget finante, au avizat favorabil, marți, 20 februarie, doua dintre cele trei proiecte de lege ale senatorului liberal Daniel Zamfir. Amendamentele legii care prevede plafonarea dobanzii…

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- In Franta, in aceste zile, are loc o dezbatere nationala cu privire la reformarea domeniului invatamantului. Printre masurile propuse se are in vedere si modificarea drastica a examenului de Bacalaureat.

- Kiwi Finance a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 13,25 milioane de lei, mai mare cu 21% fata de 2016, intermediind credite de 562 de milioane de lei (+27%). De la infiintare (2003) pana la sfarsitul lui 2017, creditele intermediate au depasit un miliard de euro, a comunicat joi compania.…

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Legislatia din Romania este deficitara in ceea ce priveste pedofilia. Atat prin asprimea pedepselor, cat si prin lipsa unor metode eficiente de a preintampina si a tine sub control aparitia unor noi astfel de abuzuri, scrie Daniel Gorgonaru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua crestere. MedLife, Regina Maria, Sanador, Medsana, Medicover - afla din articol care dintre acesti furnizori de servicii medicale din Romania are o cifra de afaceri mai mare si ce realizari au obtinut companiile in 2017. 0 …

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…

- Trei din patru angajatori ar putea ajunge la închisoare dupa modificarea Legii evaziunii fiscale. Ce spun reprezentantii mediului de afaceri despre intentia Guvernului de a reintroduce raspunderea penala pentru întârzierile mai mari de 30 de zile pentru plata impozitelor si contributiilor…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, Cityland, a anuntat luni ca permite clientilor sa incheie tranzactii si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, o premiera pentru piata din Romania.Masura a fost luata…