Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a încercat sa intre în cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacând membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana.Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era înarmat si a fost imobilizat în cele din urma de…

- [caption id="attachment_18115" align="alignleft" width="331"] Imagine simbol / Sursa: stiridecluj.ro[/caption] Start Campaniei Naționale „O casa protejata - o viața salvata” și la Ungheni. Evenimentul a avut loc pe 27 februarie. In aceeași zi, pompierii au mers in cateva case pentru a instala detectoare…

- Vești bune pentru turiștii care urca in Straja. Sezonul de iarna se apropie de final, iar autoritațile locale au luat decizia de a nu-i mai taxa pe turiștii care vin cu mașinile la munte. O parte dintre aceștia vor fi exceptați de la plata parcarii. Este vorba de parcarea de la baza telegondolei,…

- Campina este unul dintre orase din Romania in care are loc in aceasta saptamana un eveniment care ar putea inseamna foarte mult pentru viitorul acestei tari - "Saptamana europeana a Startup-urilor", care a adus fata in fata liceeni si antreprenori de succes pe plan local. Din pacate, la evenimentul…

- In caz de bombardamente aeriene sau terestre, cutremure devastatoare, razboi, cladiri facute una cu pamantul, drumuri distruse ori surupate, incendii de nestapanit, situația județului Bihor produce o imagine de coșmar mai sumbra decat ce se poate petrece oricand in realitate, iar asta pentru ca avem…

- Capitala Ardealului, Cluj-Napoca, da clasa capitalei Banatului atunci cand vine vorba de infrastructura sportiva. In anul 2017, Timisoara se poate lauda cu un stadion de aproape 33.000 de locuri construit in 1963 si cu o sala polivalenta de 3.000 de locuri, care insa de opt ani este tot in santier.…

- Municipalitatea anunta, la finele anului trecut, majorarea chiar cu 500% a impozitului datorat de proprietarii unor ruine din vechea parte a urbei. „Cladirile supraimpozitate sunt identificate dintr-o echipa mixta, formata din Directia pentru Impozite si Taxe, si Directia de Urbanism, Patrimoniu…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- O ambaracatiune care transporta produse petroliere se afla la 30 de kilometri departare fata de portul Constanta cand din cauza unor probleme tehnice, nava aflata sub pavilion moldovenesc risca sa se scufunde, iar viata celor sapte marinari era pusa in pericol. Autoritatile romane au intervenit…

- Autoritatile portuare din Constanta au declansat o operatiune de salvare in Marea Neagra, dupa ce o nava sub pavilion moldovenesc a suferit mai multe probleme tehnice si risca sa se scufunde, precizeaza Digi24.

- Autoritatile portuare din Constanta au declansat o operatiune de salvare in Marea Neagra, dupa ce o nava sub pavilion moldovenesc a suferit mai multe probleme tehnice si risca sa se scufunde, precizeaza Digi24.

- Autoritațile portuare acționeaza pentru salvarea unei nave, sub pavilion Moldova, aflata la 16 mile marine travers de Constanța, care transporta produse petroliere, care a anunțat ca are probleme la sala motoare.

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Autoritatile locale au cerut celor 12 restaurante din PyeongChang care servesc carne de caine sa nu mai introduca acest tip de carne in meniurile lor, in schimbul unor subventii, dar numai doua locatii au acceptat, a precizat Lee Yong-bae, un responsabil al guvernului local."Am primit plangeri…

- Pericol major pentru șoferii care circula, in aceste zile, in Defileul Jiului. Presa locala, dar și șoferii au raportat mai multe incidente pe DN 66. Mai multe porțiuni de drum sunt blocate din cauza stancilor care au cazut.

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Primarul municipiului Calarasi, Daniel Stefan Dragulin, a invitat la discutii toti directorii de scoli pe marginea contractelor de management administrativ-financiar, dar si a bugetului acestui an.

- V. S. Dupa verificarea legalitații celor aproape 75.000 de acte administrative emise de autoritațile publice locale din județul Prahova in anul 2017 – hotarari ale Consiliului Județean Prahova, ale consiliilor locale, dispoziții ale primarilor – departamentul specializat al Instituției Prefectului județului…

- Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare de autoritațile locale pentru prețul de 1 euro. Primarul spera ca prin acest demers sa salveze orașul de la depopulare și sa dinamizeze mediul economic. Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare pentru suma modica…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…

- Autoritatile locale din Targu Jiu vor elabora un regulament pentru parcarea autovehiculelor detinute de agentii economici. Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, a declarat ca pe domeniul public sunt parcate dricuri. De asemenea, o parte din Calea Eroilor sunt parcate o parte din masinile unui operator…

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- “Platim 1000 de taxe si drumurile tot la fel ramân” sau „Cluj-Napoca, drumuri nedeszapezite si foarte, foarte alunecoase. Aveti grija”, sunt doar câteva dintre mesajele soferilor. Un alt sofer a postat un filmulet cu starea unui drum judetean: “Iesire din…

- Sute de cladiri istorice din Timișoara sunt intr-o stare avansata de degradare, iar proprietarii ori nu au bani ori nu sunt interesați sa le reabiliteze. Primarul Nicolae Robu considera ca acest lucru nu este normal și anul trecut a propus supraimpozitarea proprietarilor neglijenți. La ultima…

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, a intrebat Primaria Capitalei (PMB) cate cereri de autorizatie de construire au fost depuse, cate au fost aprobate in termen legal si sub semnatura caror arhitecti sau companii de arhitectura. Directia de Urbanism a PMB a raspuns…

- Autoritațile nerecunoscutei RMN au devalorizat rubla transnistreana fața de dolarul SUA cu 3,2%, modificind rata oficiala a cursului valutar de la 15,5 la 16 ruble pentru un dolar SUA, informeaza NOI.md. Potrivit informațiilor, comunicate de Banca Republicana Transnistreana (BRT), este vorba de modificarile…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un anunț dur la inceput de an 2018, legat de Direcția de Urbanism din cadrul primariei. Edilul-șef amenința ca le va scadea salariile angajaților acesteia din cauza ca nu și-au facut treaba in cazul proprietarilor de cladiri nerenovate. La sfarșitul anului trecut,…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Doar puțin peste jumatate dintre cladirile aflate in stare avansata de degradare au fost incadrate la supraimpozitare pentru ca angajații Direcției de Urbanism din cadrul Primariei Timișoara nu au pregatit dosarele la timp. Propunerile ar fi trebuit aprobate in consiliul local pana la 31 decembrie…

- Suparat inca de la finele anului trecut pe Direcția de Urbanism a PMT, care nu a procesat toate dosarele pentru majorarea impozitelor la cladirile lasate in paragina, primarul Nicolae Robu trece la masuri drastice. Edilul a anunțat ca... taie salariile unora dintre subordonații sai, cu incepere de la…

- Un șofer cu tupeu ridicat la cel mai inalt nivel a decis, fara nicio rațiune, sa iși „parcheze” bolidul chiar intersecție. Vorbim despre blocarea circulației intr-una din cele mai circulate sectoare de drum din Brașov (mai ales la sfarșit de saptamana), intersecția din Livada Poștei (strazile Dupa Ziduri,…

- Surprize neplacute la început de an pentru români! Autoritatile locale au luat decizia de a majora taxele si impozitele pentru apartamente si terenuri, dupa ce deciziile luate de Guvern i-au lasat fara bani în 2018.

- Directia de Urbanism din cadrul Primariei Constanta a emis deja primele autorizatii de construire ale anului 2018. Astfel, autorizatia de construire nr. 1 din 4 ianuarie a fost eliberata catre Engie Romania SA pentru Strimbeanu Alin Marius si Strimbeanu Irina. Actul consta in executare "Bransament gaze…

- Autoritațile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

- Ceea ce au declarat in urma cu un an autoritațile locale din Fibiș devine realitate: magazinul universal chiar se mansardeaza, lucrarile fiind in curs. Exemplul ar putea fi urmat și de alte administrații, cu condiția ca astfel de spații sa intre in proprietatea consiliului local, așa cum s-a intamplat…

- În data de 4 ianuarie 2018, ghișeele Centrului de Informare pentru Cetațeni vor fi deschise de la ora 08.30, fiind astfel reluat programul normal de lucru. În perioada 23.12.2017-26.12.2017, respectiv 30.12.2017-02.01.2018, Direcția de Evidența a Persoanelor NU asigura program…

- Autoritatile locale din Ramnicu Valcea au inceput demolarea celui mai mare complex sportiv din oras, „Arenele Traian”. Municipalitatea intentioneaza sa refaca amfiteatrul din temelii si sa cladeasca in loc cea mai moderna zona de agrement din oras, un proiect pentru care s-au alocat aproximativ 13 milioane…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca nu are "mari sperante" ca plenul Parlamentului sa pastreze amendamentul propus de UDMR si adoptat vineri in Comisiile de buget la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 prin care cota din impozitul pe venit pentru autoritatile locale a fost majorata.

- La dezbaterea publica privind taxele si impozitele locale, desfasurata recent la nivelul orasului Cugir, au fost prezente si cateva persoane care poseda Certificate de revolutionar cu rol determinant. Acestia si-au exprimat nemultumirea fata de refuzul administratiei locale de a-i scuti pe cei aproape…

- Cladirile degradate ale Arhivelor Nationale din Cluj pun in pericol angajatii Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee…

- Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee s-au prabusit, potrivit unui raport de audit al Curtii de Conturi.

- Printr-un comunicat de presa deputatul Cornel Itu anunța faptul ca a fost aprobata Ordonanța de urgența privind completarea Legii educației și sportului. Astfel sportul va fi finanțat de catre autoritațile locale fara a exista un plafon maximal.

- Asociatia Municipiilor din Romania AMR propune alocarea unei cote de 70 din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat veniturile oraselor din Romania sa fie la nivelul anilor trecuti, pentru ca, in caz contrar, administratiile locale din intreaga tara vor pierde aproximativ un miliard…

- Alexandru Tiurbe, batranul lovit de Sandu Matei, in urma cu o saptamana, la cațiva pași de Guvern, a vorbit la "Ediție speciala", dupa dezvaluirile despre agresorul sau. "Ma simt in pericol. Sigur ca mi-e frica, eu nu sunt inarmat. Daca el s-a comportat cu membrii familiei in halul ala, nu…

- Deputatul PSD Cristina Burciu s-a interesat pentru administratiile publice locale si populatie in legatura cu stadiul proiectelor Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) derulate in prezent in judetul Cluj. In acest sens, parlamentarul turdean s-a adresat, printr-un document oficial, Viceprim-Ministrului…

- Vești bune pentru locuitorii din municipiul Motru! Autoritațile au anunțat ca taxele și impozitele locale nu vor suferi majorari de anul viitor. Primarul din Motru, Gigel Jianu admite faptul ca bugetul local ar putea avea de suferit din aceasta cauza, insa a anunțat ca taxele și impozitele locale nu…

- Primaria Capitalei anunta ca au inceput lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile considerate monument istoric, din Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari. Gabriela Firea a verificat cum se desfasoara lucrarile. "Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se…