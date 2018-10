Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 09-12 octombrie, in orașul Baile Govora din județul Valcea, s-a desfașurat reuniunea semestriala a specialiștilor IT/GIS/SCADA din cadrul companiilor de aApa din Romania, organizata de Comisia IT&C a Asociației Romane a Apei cu sprijinul logistic al Comitetului Teritorial Olt – Jiu și Apavil…

- Circa 20 de ministri din state membre ale Uniunii Europene (UE) si alti oficiali europeni vor participa, la inceputul verii viitoare, la Baile Govora, la un summit pe tema turismului balnear, organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Ministerul Turismului, in contextul preluarii de catre…

- In perioada 18-21 septembrie, in județul Valcea, s-a desfașurat ședința Comisiei de Comunicare – Relații Clienți, organizata de Asociația Romana a Apei prin Comitetul Teritorial Olt – Jiu, cu sprijinul Apavil SA Rm. Valcea. Lucrarile s-au desfașurat la Hotel Palace din localitatea Baile Govora și au…

- SUCCES… Proiectul “Mame pentru viata. Viata pentru mame”, desfasurat in Vaslui, precum si in Dolj si Valcea, a fost nominalizat la Premiile COPAC 2018, sectiunea Cea mai buna campanie de sanatate. Sesiunea de votare, disponibila pe site-ul competitiei, se incheie azi, 19 septembrie, ora 19:00. In judet,…

- APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatorului post: 1 post economist la Biroul Aprovizionare Termenul limita pentru depunerea dosarelor de concurs de catre candidați este 24.09.2018 ora 1500, la sediul APAVIL SA, Rm. Valcea, str. Carol I nr.3-5. Concursul consta in proba scrisa și interviu…

- Bac 2018 toamna, limba romana oral. Absolvenții claselor a XII-a care dau examenul maturitații in sesiunea august-septembrie vor sustine, vineri (27 august), evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala la Limba Romana. Bac 2018 toamna, limba romana oral. Evaluarea competentelor lingvistice…

- BAC 2018 toamna, subiecte limba romana oral. Candidatii la sesiunea august-septembrie a bacalaureatului vor sustine, luni (27 august), evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala la Limba Romana. BAC 2018 toamna, subiecte limba romana oral. Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare…

- Sesiunea de toamna a examenului debuteaza pe 20 august, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, pe 21 august este programata proba scrisa la Limba si literatura materna, pe 22 august, proba obligatorie a profilului, tot proba scrisa, iar pe 23 august, se va desfasura proba la alegere…