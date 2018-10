Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Profesionistilor din Presa Cluj (APPC) va organiza, sub patronajul Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania, „Gala Premiilor APPC 2018”, cel mai important eveniment din Transilvania al breslei, in cadrul caruia vor fi premiati jurnalistii clujeni care au scris cele mai bune articole…

- Ziua Pompierilor din Romania va fi marcata azi, in Parcul Central din municipiul Cluj-Napoca – zona Cazino. Manifestarile incep la ora 11:00 cand va avea loc un ceremonial militar și religios, urmat de expoziții ale tehnicii de intervenție si exerciții demonstrative. Totodata, va fi organizat punct…

- Desfașurare impresionanta de forțe astazi, 12 septembrie, in Piața Bobalna din Dej, cu ocazia sarbatoririi Zilei Pompierilor din Romania. In fiecare an, pe 13 septembrie, pompierii militari iși sarbatoresc eroii din Dealu Spirii care și-au sacrificat viața in Revoluția de la 1848. Cu aceasta ocazie,…

Asociația Profesioniștilor din Presa Cluj (APPC) se solidarizeaza cu organizațiile media din țara și din strainatate care condamna agresiunile forțelor de ordine indreptate impotriva jurnaliștilor,...

Va informam ca datorita contextului epidemiologic existent in Europa si Romania precum si conditiilor meteorogice propice dezvoltarii vectorilor- temperaturi ridicate urmate de ploi si inundatii in...

Echipa naționala U-20 a Romaniei a terminat pe locul 14 Campionatul European ce s-a desfașurat in ultimele doua saptamani, in Slovenia. Potaissa Turda a avut doi reprezentanți in naționala Romaniei:...

- Aeroporturile din Romania au fost tranzitate in ultimii 18 ani de peste 155,49 milioane de pasageri, cu o medie anuala de peste un milion de pasageri si un indice mediu de crestere de 114% pe an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS),…

- “Transylvania History Days” este un festival de reconstituire istorica organizat de Centrul pentru Dialog European si Diplomație Culturala. Aflat la cea de-a 5-a ediție, Transylvania History Days va avea loc intre 17 si 19 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Anul acesta, Transylvania History…